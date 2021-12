I lavori finalizzati al recupero dell’involucro esterno dell’edificio che si affaccia sulla linea ferroviaria possono essere ammessi alle agevolazioni del Bonus Facciate.

Lo afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta a un interpello, sottolineando che la ferrovia può essere considerata come “suolo ad uso pubblico“.

Il chiarimento è giunto in risposta a un contribuente che intende realizzare degli interventi di risanamento dell’intero perimetro esterno di un edificio di sua proprietà, situato in una strada privata. Due porzioni di facciata sono visibili da una via pubblica, mentre il resto dalla rete ferroviaria.

Il proprietario chiedeva se fosse possibile fruire dell’agevolazione nonostante alcuni lati dell’immobile fossero visibili solo dalla rete ferroviaria, poiché le specifiche disposizioni agevolano – appunto – soltanto i lavori effettuati sulle parti visibili dalla via pubblica.

