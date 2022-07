Si è tenuto ieri, 14 luglio, a Roma, l’evento organizzato da Solarplaza, organizzatore internazionale di eventi B2B che ha raccolto nella location romana oltre 200 operatori del settore del fotovoltaico di tutto il mondo.

Tra i temi, trattati anche da QualEnergia.it: l’accesso al credito, l’attrattiva del mercato italiano agli occhi degli investitori esteri, lo stato del mercato e il quadro normativo.

L’evento negli anni è mutato insieme al settore, Solarplaza ha infatti introdotto dei servizi di consulenza per seguire i suoi partner anche al di fuori degli eventi in presenza. Inoltre, visto il fermento del settore fotovoltaico in Italia, la società sta sviluppando una collaborazione con alcune associazioni e fiere di settore nazionali per rafforzare la sua presenza sul territorio.

Ne abbiamo parlato con il project manager dell’evento, Nicola Kopij Zanin.

