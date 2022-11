Il Consorzio Italiano Biogas (CIB) sarà presente dall’8 all’11 novembre alla nuova edizione di Ecomondo presso lo Stand 105 del Padiglione D5 della Fiera di Rimini.

Nelle giornate della fiera, il CIB ospiterà nella propria Area Forum un ricco programma di eventi e iniziative per approfondire insieme alle aziende socie del Consorzio le novità per il biogas e biometano agricolo, le misure del PNRR, agricoltura 4.0 e il contributo del settore per contrastare la crisi energetica ancora in corso.

Si inizia martedì 8 novembre,dalle ore 12, con la presentazione in anteprima per la fiera di Ecomondo della nuova azione del progetto “Farming for Future. 10 azioni per coltivare il futuro” dedicata alla produzione e uso di biomateriali, con Lorella Rossi (Responsabile Area Tecnica del CIB) e David Bolzonella (docente dell’Università di Verona).

Nel pomeriggio (dalle ore 14), l’Area Forum del CIB ospiterà uno spazio di discussione dedicato a “PNRR e azienda agricola 4.0: le sinergie tra filiere per uno sviluppo sostenibile”, organizzato nell’ambito degli eventi del Comitato tecnico scientifico di Ecomondo per approfondire le misure del Recovery Plan per l’agricoltura innovativa e la digitalizzazione del settore.

Parteciperanno: Alessandro Monteleone (Coordinatore Rete Rurale Nazionale, CREA), Giovanni Giambi (Soc. Coop. Agricola Agrisfera e socio CIB), Nicola Gherardi (Giunta Confagricoltura), Carlo Piccinini (Presidente FedagriPesca), Mauro Uniformi (Segretario Conaf), Aproniano Tassinari (Presidente UNCAI), Angelo Gentili (Responsabile Agricoltura Legambiente Nazionale). È stata invitata a chiudere la discussione l’On. Vannia Gava, Viceministro all’Ambiente e alla sicurezza energetica.

Il pomeriggio di mercoledì 9 novembre, a partire dalle ore 14, il palco del CIB presenta un approfondimento dedicato alle novità normative che interesseranno il futuro del settore agricolo con l’evento “Biogas e biometano: le novità del decreto biometano e del FER2”. All’iniziativa prenderanno parte: Davide Valenzano (GSE), Marco Pezzaglia e Lorella Rossi (CIB), Christian Curlisi (direttore CIB) e Piero Gattoni (Presidente CIB). È stata invitata a partecipare Sara Romano, Capo Dipartimento Energia, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

La mattina di giovedì 10 novembre si apre alle ore 10,30 con il convegno “Risposte agricole alla crisi energetica: scenari di produzione”, per discutere di Comunità energetiche rinnovabili, lo sviluppo di nuovi mercati e il ruolo del biogas per la sicurezza energetica. Con: Christian Curlisi, Marco Pezzaglia, Roberto Murano e Lorenzo Maggioni, (CIB) e i rappresentanti di alcune aziende socie del Consorzio: Ecomotive Solutions, Liquigas e Hitachi Zosen Inova Italia.

Nel pomeriggio, appuntamento alle ore 14, presso la sala Bio-based Industry della Fiera di Rimini con il Forum Biometano, organizzato dal Consorzio Italiano Biogas e dal Consorzio Italiano Compostatori, nell’ambito del quale si approfondirà: “PNRR: il biometano quale vettore di decarbonizzazione e sicurezza energetica”, una riflessione sulle potenzialità produttive dei due settori, le misure ancora da realizzare e le proposte per il nuovo Governo, le opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il programma completo dell’Area Forum è disponibile online, sul sito del CIB.

