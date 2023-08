Unire le forze del territorio per fornire a cittadini e imprese un servizio omnicomprensivo sui temi di energia e clima.

Questo è stato l’obiettivo finale del progetto “Energy&Climate One-Stop-Shop 2.0 for a Community-led Green Transition”, che ha ricevuto un finanziamento forfettario di 60mila € nell’ambito del programma europeo EUCF (EUropean City Facility).

Un nuovo servizio alle porte

Il progetto, conclusosi a giugno 2023 e capitanato dal Comune di Feltre, ha coinvolto l’intero territorio della Valbelluna comprendendo, quindi, anche i Comuni di Belluno, Borgo Valbelluna (fusione dei precedenti Comuni di Lentiai, Mel e Trichiana), Pedavena e Ponte nelle Alpi.

Il finanziamento ricevuto dal programma europeo ha permesso di studiare dalla A alla Z un concetto di sportello informativo, attivando i portatori di interesse locali e progettando la campagna di lancio del servizio di one-stop-shop, ora pronto a essere operativo sul territorio. Ne avevamo parlato quasi agli albori del progetto nell’ottobre del 2022 (si veda Uno sportello intercomunale 2.0 per supportare cittadini e imprese nella transizione energetica).

In particolare, lo studio, che ha avuto una durata di circa un anno, si è concentrato sulla fase di start-up del futuro servizio che coprirà un arco temporale indicativo di 2 anni e mezzo, tra il 2023 e il 2025.

Supporto gratuito per tutti

Il concetto, sviluppato dai Comuni assieme ai consulenti di Ambiente Italia e al professionista locale Mauro Moretto, prevede servizi di informazione e consulenza individuale di primo livello, che lo sportello fornirà gratuitamente a cittadini, imprese e professionisti del territorio dei comuni aderenti, sui temi del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili.

Si informeranno gli utenti anche con un costante aggiornamento degli incentivi fiscali, agevolazioni e contributi europei, statali e regionali, nonché offrire eventuale supporto ai cittadini o alle imprese per partecipare a bandi, ottenere benefici fiscali e avviare correttamente iter amministrativi finalizzati al rilascio di autorizzazioni.

Il servizio sarà in presenza su appuntamento (1 giorno/settimana in ognuna delle sedi previste, con almeno 3 aperture settimanali, per un totale di 12 aperture mensili e 140 annuali), tramite e-mail dedicata, con linea telefonica dedicata o in videochiamata web, previo appuntamento.

Centro di competenza sui temi più caldi

Lo sportello, inoltre, potrà fornire servizi specialistici, proponendosi come centro di competenza su temi specifici a supporto di determinate categorie di utenti.

Il primo dei temi caldi, oggetto di particolare attenzione per questo servizio, è sicuramente quello delle Comunità Energetiche Rinnovabili, mentre un secondo elemento riguarda la consulenza specifica rivolta ai Comuni e agli altri Enti Locali.

Un’altra branca di attività è indirizzata alle PMI e prevede assistenza tecnica specialistica per la realizzazione di diagnosi energetiche, studi di fattibilità/progettazione preliminare di interventi e/o supervisione di progetti esecutivi.

In aggiunta, il servizio include l’organizzazione di 2 corsi specialistici per dipendenti delle imprese, uno nel 2024 e uno nel 2025, su tematiche selezionate in base a richieste e indicazioni provenienti da ordini professionali e associazioni di categoria.

Verrà attivato, poi, un servizio di assistenza tecnica per l’attivazione di gruppi di acquisto solidali e/o convenzioni di filiera tra produttori, distributori, consulenti e utenti finali.

Un ultimo tema riguarda le scuole superiori, per le quali saranno sviluppati moduli formativi da inserire nella programmazione della materia trasversale di Educazione civica (ex legge 92/2019) che possano successivamente portare all’attivazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) con i quali coinvolgere attivamente i ragazzi in alcuni dei servizi dello sportello stesso.

Si prevedono un livello base rivolto alla generalità degli studenti degli istituti superiori (15 interventi di 4 ore ogni anno) e un livello avanzato rivolto a studenti specificatamente interessati alle tematiche (3 interventi di 6 ore ogni anno).

Sempre on line

Un elemento informativo centrale dello sportello sarà il sito web dedicato, il cui continuo aggiornamento affiancherà le attività di informazione e consulenza.

Il portale, attualmente in corso di sviluppo, sarà dedicato principalmente a informare e formare sul risparmio e l’efficienza energetica e sulle fonti rinnovabili.

Saranno infatti previste specifiche sezioni tematiche (toolbox), con funzioni di “sportello o laboratorio energia on line” e finalizzate a fornire informazioni e consigli, a famiglie, utenti finali, operatori socioeconomici, su interventi e tecnologie per ridurre i consumi e aumentare l’efficienza energetica nelle abitazioni e/o nelle strutture ricettive, i costi, i risparmi ottenibili, la riduzione delle emissioni. Ogni sezione sarà corredata da FAQ che raccoglieranno e sistematizzeranno tutte le principali richieste e i principali quesiti pervenuti dagli utenti dello sportello.

Nell’attesa che il sito web sia attivato, il principale canale informativo resta la pagina Facebook dello sportello.

3, 2, 1… lancio!

Il piano di attività della fase di start up dello sportello prevede anche la realizzazione, entro la fine del 2023, di una campagna di lancio finalizzata a far conoscere l’iniziativa, attirare interesse, stimolare il consenso tra i portatori di interesse e le comunità locali e testare alcune modalità operative del servizio, attraverso: la creazione di un identity kit (logo, slogan, volantino, infografica/video), l’attivazione di un indirizzo email e di ulteriori profili social e l’attivazione del portale web sopra descritto.

La campagna include, inoltre, l’organizzazione di almeno 3 eventi pubblici su tematiche chiave per il territorio su crisi climatica e transizione energetica e di almeno 3 laboratori per la cittadinanza al fine di illustrare i possibili interventi per ridurre i consumi e aumentare l’efficienza energetica nelle abitazioni, nonché la realizzazione di un corso pilota per operatori di sportello indirizzato agli studenti degli istituti superiori.

