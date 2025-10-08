Eolico offshore, tempi duri per le aste negative

Il “negative bidding” (offerte negative) è finalmente morto? A chiederselo l’associazione WindEurope che in una nota ricorda come questa condizione di mercato preveda che gli sviluppatori di impianti eolici offshore partecipino ad aste e paghino per il diritto di costruire impianti.

Una formula che negli ultimi anni ha spesso minato gli investimenti nell’eolico offshore, secondo l’associazione di categoria europea, anche se ora le cose stanno cambiando.

L’inversione di marcia, in particolare, si nota con i Governi che hanno indetto aste negative in passato e ora si stanno orientando verso i contratti per differenza (Cfd). Esperienze che dovrebbero essere osservate con attenzione da Finlandia, Svezia, Lettonia ed Estonia dove si valuta ancora la possibilità di proporre queste procedure.

Il problema, spiega il presidente Giles Dickson, è che con questa formula salgono i costi iniziali e quelli di finanziamento per i progetti. “Le aste negative possono sembrare un guadagno a breve termine per i ministeri delle Finanze, ma rappresentano un costo a lungo termine per la società”.

I casi di Danimarca, Germania e Olanda

A mettere in evidenza le difficoltà delle offerte negative sono dunque le gare indette da Copenaghen, Berlino e Amsterdam (si veda Le aste a prezzi negativi pesano sullo sviluppo dell’eolico offshore).

Nel primo caso non si è riusciti ad attrarre alcuna offerta nell’asta eolica offshore del 2024. Per questo motivo il Governo danese ha annunciato che la prossima gara per tre siti da 3 GW complessivi si baserà sui Cfd.

Secondo WindEurope la Danimarca è “un caso speciale” perché ora buona parte dell’elettricità prodotta dai nuovi parchi eolici in mare è destinata all’esportazione, anziché al consumo interno.

Inoltre, Governo e industria stanno discutendo un meccanismo che potrebbe comportare pagamenti di concessioni per lo sfruttamento dei fondali marini.

Nel caso particolare dell’hub energetico Bornholm Energy Island, che collegherà 3 GW eolico in mare tra Germania e Danimarca, non è stata invece definita una formula finale.

La Germania, dal canto suo, gestisce le sue aste per l’eolico offshore con un sistema di offerte negative “senza limiti”, distinguendo tra aree non pre-sviluppate centralmente e aree pre-sviluppate centralmente, cioè dove le autorità statali hanno già condotto indagini dettagliate, come sopralluoghi e valutazioni della connessione alla rete, prima di offrirle agli sviluppatori tramite una procedura di gara.

L’ultima asta tedesca per l’eolico offshore non ha visto nessuna offerta, restituendo l’idea di “un modello non a prova di futuro”, secondo l’associazione europea, e senza una correzione di rotta “anche le prossime aste del 2026 potrebbero fallire”.

Eventualità scongiurabile, prosegue la nota, se il ministero dell’Economia darà seguito alla volontà di puntare sui Cfd. “Tuttavia, il Governo deve completare rapidamente le modifiche necessarie alla legge sull’energia eolica offshore e ad altre normative affinché i contratti per differenza possano essere applicati subito”.

Uno studio tedesco preso ad esempio suggerisce che i Cfd possono ridurre i costi di generazione fino al 30%, gettando le basi per prezzi dell’elettricità competitivi per consumatori, famiglie e industria.

Infine l’Olanda, dove si discute del nuovo Piano d’azione per l’eolico offshore nazionale, dicendo addio proprio alle gare d’appalto negative e accogliendo l’opzione Cfd, che potrebbero arrivare con una procedura competitiva a metà 2027.

Si sta inoltre valutando la creazione di un fondo di garanzia a supporto dei Ppa e, nel complesso, il Paese vuole rispondere all’aumento dei costi, all’inflazione, alle sfide della catena di approvvigionamento e ai rischi legati all’eolico offshore.

Questa tecnologia stava per fermarsi nei Paesi Bassi seguendo le offerte negative, conclude WindEurope, ma il Governo lo ha evitato, ad esempio immaginando un supporto temporaneo a questa tecnologia da 1 miliardo di euro nel prossimo anno.

Si punta infine ad accelerare l’elettrificazione dei consumi finali e si sta valutando l’opzione di offrire Cfd per gli investimenti lato domanda.

Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Romania, Spagna e Regno Unito, conclude l’associazione europea, organizzano già aste Cfd.

Proprio per l’Italia non ci sono timori particolari rispetto a quelli illustrati da Wind Europe per altri Paesi.

Come spiega a QualEnergia.it Tommaso Barbetti di Elemens, infatti, le aste a cui si riferisce l’associazione europea dell’eolico sono competizioni “in cui viene messo a gara il sito fisico già individuato dallo Stato: si offre per ottenere la disponibilità di quell’area e assicurarsi i ricavi, tendenzialmente a mercato, che quel sito produrrà, come in una sorta di concessione”.

In Italia, invece, “i siti li individuano i produttori, che si occupano anche della loro autorizzazione”. Le aste, dunque, hanno tutt’altra funzione, chiarisce Barbetti: “Si partecipa per vendere, seppur solo finanziariamente, a un prezzo fisso la produzione di quel sito. Quindi, per la costruzione, è impossibile che le aste finiscano a un prezzo negativo”.