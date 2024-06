Eolico galleggiante, il tentativo di creare una filiera

In attesa di sapere definitivamente quale sarà il ruolo dell’eolico galleggiante nel futuro decreto Fer 2, recentemente approvato a Bruxelles, i vari attori coinvolti provano a portarsi avanti facendo squadra.

L’obiettivo di “creare una filiera tutta italiana per la ricerca, lo sviluppo e la produzione delle turbine” è sostenuto dall’Università Federico II di Napoli che, il 10 giugno scorso, ha riunito nel capoluogo campano gli stakeholder del settore, con la collaborazione del consorzio di ricerca applicata Seapower.

“La tendenza attuale è quella di ridurre il consumo di suolo agricolo per l’installazione di grandi parchi fotovoltaici”, mentre “l’eolico a terra non gode di grande accettazione”. Per questi motivi, secondo il prof. Domenico Coiro dell’Università partenopea, presidente Seapower, l’eolico a mare e lontano dalle coste rappresenta una “strada percorribile”.

Quello galleggiante, in particolare, è visto come una soluzione ad alto potenziale, se e quando saranno risolti alcuni problemi, non solo tecnici: “Ad esempio, nei mari italiani la velocità del vento medio è significativamente più bassa di quella del mare nel Nord e quindi i rotori delle turbine e l’altezza delle torri devono crescere per poter produrre la stessa quantità di energia”.

Inoltre, nel corso dell’evento è stato evidenziato come ci sia bisogno di infrastrutture portuali capaci di gestire la logistica per lo spostamento, l’assemblaggio e il trasporto dei componenti, oltre al potenziamento della rete elettrica per i collegamenti a largo delle coste.

Incide poi “l’assenza della pianificazione dello spazio marittimo, per la quale l’Italia è già sotto procedura di infrazione da parte della comunità europea”, aggiunge Francesco Lioniello, vicepresidente Seapower. Ancora, preoccupa “la probabile incapacità di fornire, nei giusti tempi, alcuni componenti fondamentali per realizzare i parchi eolici”. Il riferimento è in particolare alle “sottostazioni elettriche galleggianti, per le quali non c’è uno standard assestato e mancano normative specifiche”.

Dal dibattito è emerso come proprio la creazione di una filiera nazionale possa favorire la risoluzione dei problemi esposti, facendo nascere anche un organismo centrale che possa fare da collante per lo sviluppo di questa nuova tecnologia, suggerisce Seapower in una nota.

In particolare, “potremmo seguire le buone pratiche della Danimarca – prosegue il consorzio – rappresentata all’incontro dalla sua Ambasciata in Italia, che si è dotata di un’Agenzia nazionale che fa da cerniera tra tutti i portatori di interesse: sviluppatori di parchi eolici, ministeri pubblici, pescatori e comunità locali, in modo da gestire con efficienza tutto il processo, a partire da quello autorizzativo, fino a raggiungere le installazioni”.

La Danimarca ha anche deciso, come Stato, di diventare investitore diretto nei futuri parchi eolici, “poiché ritiene che nel lungo termine la materia energia, con particolare riferimento a quella rinnovabile, sarà fondamentale per lo sviluppo e l’equilibrio del Paese”.

L’eolico offshore nel mondo e il caso tedesco delle aste negative

Il decreto Fer II, come accennato in apertura, dovrebbe dare luogo a una serie di aste per installare 4,6 GW da rinnovabili meno competitive.

Proprio sulle aste per l’eolico offshore, in generale, si focalizza un nuovo report Bnef, secondo il quale inflazione e problemi di approvvigionamento delle forniture tecnologiche hanno determinato riflessi sulle offerte.

Nonostante ciò, stimano gli analisti, il 2024 segnerà 18,3 GW di nuova capacità eolica in mare nel mondo, rispetto ai 10,7 del 2023, con la prospettiva di arrivare a 742 GW cumulati nel 2040.

A guidare la crescita e il mercato quest’anno sono Cina, Stati Uniti, Francia, Paesi Bassi e Taiwan.

“Mentre mercati come Francia, Giappone e Corea del Sud hanno aggiudicato contratti eolici offshore a prezzi record negli ultimi sei mesi – scrive Bnef – le aste negli Stati Uniti hanno fruttato progetti più costosi. Si prevede che per la fine del terzo trimestre 2025 verranno assegnati fino a 125 GW per l’energia eolica offshore, con la costruzione entro il 2030”.

Sul tema delle aste, infine, da segnalare anche il caso della Germania, dove si raggiungono i prezzi negativi.

La Federal Network Agency ha infatti annunciato la scorsa settimana i risultati di due procedure per 2.500 MW complessivi in mare, che hanno ricevuto sedici offerte con progetti senza incentivo. Per questo motivo è prevista una nuova fase di asta con prezzi a ribasso, o negativi, a partire dal 17 giugno.

Secondo Klaus Müller, presidente dell’Agenzia tedesca, “i risultati della gara sono una buona notizia per la transizione energetica in Germania. È incoraggiante che le aziende non abbiano bisogno di finanziamenti per espandere questa tecnologia. Le offerte a zero centesimi dimostrano chiaramente che l’energia eolica offshore è economicamente interessante” e “i consumatori saranno sollevati dagli oneri per realizzare i collegamenti terra-mare”.