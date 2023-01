Buone notizie per l’eolico offshore galleggiante, tecnologia che sta suscitando tantissimo interesse anche per investimenti nei mari italiani.

Il primo parco di questo genere, Hywind Scotland, situato a circa 25 km dalla costa di Peterhead, in Scozia, inaugurato nel 2017, dopo 5 anni di attività si è dimostrato il progetto eolico con le migliori prestazioni al mondo, registrando un capacity factor del 54%, comunica Equinor (ex Statoil), il gigante dell’energia norvegese che ha costruito il parco e lo gestisce.

Con una capacità di 30 MW su 5 turbine, Hywind Scotland si basa sulla sottostruttura Hywind, composta da una piattaforma cilindrica galleggiante in acciaio, che pesa circa 8.600 tonnellate, e da un sistema di ancoraggio che la mantiene stabile in mare aperto. La piattaforma galleggiante è stata progettata per resistere alle condizioni meteorologiche avverse, come le onde e i venti forti, e per rimanere stabile anche alle temperature molto rigide del Mare del Nord.

“Hywind Scotland – spiega il responsabile del parco William Munn – è esposto a velocità del vento più elevate rispetto a quelle che normalmente vediamo in un parco eolico a fondazioni fisse, ma deve anche resistere a grandi onde, continuando a produrre energia con altezze delle onde di 10 metri. A causa dell’ambiente in cui opera, sono stati necessari metodi di manutenzione unici, come adottare un’imbarcazione ad alte prestazioni per il trasferimento del personale, in grado di continuare le operazioni in condizioni oltre quelle standard”.

Oltre ai miglioramenti operativi per l’eolico offshore galleggiante, Equinor ha portato avanti iniziative ambientali nell’ambito del progetto Hywind Scotland, quali collaborazioni per comprendere meglio come i pescatori possono operare in sicurezza intorno ai parchi eolici offshore galleggianti, progetti per mappare la presenza di pesci e la quantità di biomassa con sensori acustici e un nuovo metodo di analisi del DNA ambientale (eDNA) .

Il secondo progetto eolico galleggiante di Equinor basato su questa tecnologia, Hywind Tampen, concepito per alimentare i pozzi di petrolio e gas di Snorre e Gullfaks nel Mare del Nord norvegese, ha generato i primi kWh all’inizio di questo autunno e diverrà operativo nel corso del 2023. Con 88 MW di potenza sarà il più grande parco eolico offshore galleggiante del mondo e darà un grosso contributo nell’industrializzazione delle soluzioni e nella riduzione dei costi per i futuri progetti di energia eolica offshore, si spiega.

Equinor sta poi portando avanti piani per sviluppare ulteriori progetti in Corea del Sud, Australia, Francia, Spagna, California, Regno Unito e Norvegia.

