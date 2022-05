Dopo il progetto da 1.400 MW da realizzare nel Golfo di Cagliari, Falck Renewables e BlueFloat annunciano un’altra iniziativa sull’eolico galleggiante nei mari sardi: un parco da 975 MW al largo della costa nord-orientale dell’isola.

Il progetto, denominato “Tibula Energia”, prevede 62 turbine posizionate tra i 25 e i 40 km dal litorale, al di fuori delle acque territoriali, che saranno in grado di produrre oltre 3,4 TWh/anno, spiega una nota delle due aziende.

Falck Renewables e BlueFloat hanno avviato un confronto con i territori e il 6 maggio hanno depositato la richiesta di concessione demaniale marittima, mentre l’avvio del procedimento autorizzativo al Mite è in programma “nelle prossime settimane”.

Il progetto, si spiega, prevede “un percorso di crescita sostenibile delle comunità locali attraverso la realizzazione di iniziative che genereranno valore per il territorio, come schemi di comproprietà dell’impianto o progetti ideati dalla comunità stessa”.

Tra le ricadute positive, si sottolinea, “migliaia di posti di lavoro stabili nel medio-lungo termine”: fino a 3.200 unità per le fasi di fabbricazione, assemblaggio e costruzione e oltre 180 per la manutenzione.

L’iniziativa inoltre creerà “nuove professionalità e know-how, innovazione e ricerca attraverso collaborazioni con le Università e i Centri di ricerca sardi”, mentre la catena di approvvigionamento “darà precedenza alle imprese locali” e contribuirà allo sviluppo dei porti dell’isola per l’assemblaggio e la gestione del parco.

Come detto, questo è il secondo progetto di eolico galleggiante che Falck Renewables e BlueFloat presentano per la Sardegna, dopo i parchi Nora Energia 1 e Nora Energia 2, per una potenza totale di 1,4 GW, annunciati a dicembre 2021 e che dovrebbero essere realizzati al largo di Cagliari.

La joint venture ha già superato le prime fasi del processo scoping Via alla commissione nazionale Pnrr-Pniec, per 2,5 GW di eolico galleggiante al largo delle coste pugliesi (1.176 MW a oltre 9 km dalla costa tra Brindisi e San Cataldo in provincia di Lecce, e 1.350 MW nel mare tra Santa Cesarea Terme e Santa Maria di Leuca), e ha un altro progetto da 675 MW in Calabria al largo di Catanzaro, a distanze dalla costa comprese tra 13 e 29 km nel Golfo di Squillace.

Potrebbe interessarti anche: