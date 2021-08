A giugno Energia Italia ha già raggiunto il volume dell’intero venduto sui moduli del 2020, con l’obiettivo concreto di raddoppiare entro la fine dell’anno.

Per questo successo Energia Italia – sottolinea una nota dell’azienda – ha puntato su due fattori in particolare: l’alta efficienza dei moduli della fortunata serie Q.PEAK DUO-G9 e la praticità dei sistemi di montaggio Q MOUNT.

Questi due linee di prodotto, messe insieme, hanno creato – si spiega – una comoda e pratica soluzione che permette agli installatori la realizzazione veloce di un impianto fotovoltaico efficiente. Da settembre Energia Italia distribuirà il nuovo sistema di accumulo Q.HOME G3, l’ultima tecnologia arrivata in casa Q Cells che consentirà agli installatori di proporre ai clienti una soluzione efficiente sotto un unico brand. Partiamo proprio da qui.

HOME G3 è la nuova soluzione brandizzata Q CELLS destinata a rivoluzionare gli standard di riferimento per installazioni residenziali. Una nuova linea di inverter ad alta performance da 3,7 a 15 kWp modulabile con una capacità di accumulo da 3 a 12 kWh, assicura un’ampia gamma di possibilità per ogni tipologia di installazione residenziale.

L’innovativa Connection Box consente di disporre di tutto l’occorrente in un unico componente e realizzare installazioni impeccabili, senza alcun cavo a vista. Il dispositivo occupa pochissimo spazio e con un grado protezione IP 65 non teme installazioni in ambiente outdoor.

Sul lato tecnico l’ecosistema disegnato da Q CELLS presenta elementi fortemente innovativi come la possibilità di dimensionare impianti con il 150% della capacità lato FV, garantendo quindi la possibilità di una ricarica efficace delle batterie anche in periodo invernale.

La ricarica è ultra rapida: un’ora di sole può essere sufficiente per completare un intero ciclo di ricarica. Il sistema EPS garantisce la fornitura di energia anche in caso di black out, con una capacità di fornitura istantanea pari al pacco batterie installato.

Il nuovo sistema monofase e trifase Q.HOME G3 è gestibile da piattaforma Windows, Android e IOS ed è certificato e disponibile sul mercato Italiano a partire da Settembre.

Q.HOME G3 è un sistema di accumulo modulare fino a 12 kWh di accumulo: concepito per esprimere il meglio con moduli Q.ANTUM Q CELLS.

Installazione mai così semplice, intuitiva ed elegante: tutti i componenti sono già previsti nel pacchetto Q.HOME G3. Funzionalità esclusive: dimensionamento impianto intelligente, ricarica ultrarapida, funzionamento EPS o a isola, IP 65.

Il 2021 ha premiato la scelta di Q Cells di puntare sempre di più all’alta efficienza con la Q.ANTUM DUO Z TECHNOLOGY utilizzata nella fortunata serie Q.PEAK DUO-G9, disponibile nelle tre taglie SL, ML, XL, con classi di potenza da 345 W a 460 W.

Con questa gamma di prodotti Q Cells ha fornito una valida risposta al Superbonus ma anche alla necessità di ottimizzare la potenza degli impianti su piccoli spazi, sia sul fronte domestico che del fotovoltaico commerciale e delle utilities. Molto apprezzata dagli installatori, inoltre, la garanzia di 25 anni sul prodotto nelle linee di prodotto G8+ e G9+.

L’effetto Q.ANTUM DUO Z Technology consente di avere il 20% di potenza in più rispetto ai moduli tradizionali attraverso l’integrazione di tre strati: la rete di contatti posteriori in alluminio, il Power Reflector e lo strato in silicio.

La tecnologia con 12-busbar, con minore distanza tra loro, conferisce una minore resistenza e una migliore cattura degli elettroni e una riduzione dell’ombreggiamento del 75% per una maggiore potenza e maggiore connessione tra le celle Q Cells.

Tra i bestsellers 2021 di Energia Italia, Q Cells G9 SL 350 – ML 390 – XL 455, tutti nella versione white.

Il sistema di montaggio modulare Q.MOUNT per tetti inclinati consente di installare in maniera affidabile e sicura i moduli Q CELLS su tetti di varie forme e con diverse coperture.

Q.MOUNT si contraddistingue per rapidità, semplicità ed il facile montaggio oltre che per un eccellente rapporto qualità/prezzo.

Gli impianti possono essere configurati con il ROOFTOP PLANNER di Q CELLS, un software che include in un unico programma tutte le fasi di progettazione. Grazie a questi strumenti il team di Energy Specialist di Energia Italia è riuscito a fornire importanti risposte al mercato degli installatori insieme al team di Q Cells.

Tutte le caratteristiche tecniche del nuovo Q Home G3 sono consultabili sul sito di Energia Italia.

Energia Italia presenterà il prodotto con un webinar dedicato che si terrà il 9 settembre alle ore 15 dal titolo: “Q HOME G3: il nuovo standard di accumulo Q Cells per gli impianti in Superbonus”.

