Energia Italia, sviluppatore di soluzioni per il risparmio energetico e le rinnovabili entra a far parte di ELITE, tramite la Intesa Sanpaolo Lounge, in un nuovo gruppo di 25 società provenienti da 11 regioni italiane, di cui circa il 30% dal Sud, e appartenenti a diversi settori industriali di eccellenza dell’economia tra cui l’elettrico, il tecnologico, l’agroalimentare, l’edilizia.

Con la partecipazione al programma le aziende coinvolte avranno la possibilità di accedere a servizi integrati e a una rete di professionisti e investitori internazionali per agevolare il loro accesso al mercato dei capitali.

Complessivamente le aziende che appartengono alla ELITE Intesa Sanpaolo Lounge sono 250, con un fatturato aggregato di 1,8 miliardi di euro per oltre 2.600 occupati.

ELITE è il private market del Gruppo Borsa Italiana, oggi parte di Euronext, che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita.

Un network internazionale di imprenditori, partner, broker e investitori focalizzati nell’aiutare le migliori aziende di tutto il mondo a trasformare la loro visione in piani strategici e risultati concreti.

Oltre al suo principale asset, quello della distribuzione di tecnologie per il fotovoltaico e il risparmio energetico, Energia Italia srl svolge servizi di supporto formativo e finanziario per gli installatori e gli operatori delle rinnovabili in tutta Italia.

“Siamo orgogliosi di essere entrati a far parte di questo straordinario percorso per il quale siamo stati selezionati da Intesa Sanpaolo e da Elite. È un meraviglioso traguardo ma anche un punto di partenza verso nuove sfide. Siamo stati selezionati con altre 24 aziende su scala nazionale, e solo due aziende nel progetto Elite sono impegnate nel settore delle energie rinnovabili”, ha detto Battista Quinci, Presidente e Ceo di Energia Italia (nella foto in alto sulla destra insieme al vice presidente Giuseppe Maltese).



In questi anni – ricorda Quinci – ci siamo affermati come player di primo livello proponendo un modello alternativo come azienda che sviluppa soluzioni per il risparmio energetico. Lo abbiamo fatto partendo dal nostro territorio, la Sicilia, portando avanti la nostra mission basata su quattro direttive principali: l’indipendenza energetica, lo sviluppo sostenibile, la coscienza etica, la salvaguardia della Terra. I nostri modelli organizzativi, i risultati commerciali, le infrastrutture informatiche e tecnologiche ci hanno portato al progetto Elite. Oggi comincia un importante percorso di crescita, con l’obiettivo di intercettare nuove risorse e nuovi metodi per proiettare l’azienda e la sua mission verso nuove realtà italiane e internazionali”.

Marta Testi, Amministratore Delegato di ELITE, ha dichiarato: “Siamo felici di dare il benvenuto in ELITE a Energia Italia, che potrà così accedere a nuove competenze e capitali per accelerare i propri progetti di crescita. Le nuove società che entrano oggi grazie alla partnership strategica con Intesa Sanpaolo rappresentano diversi settori di eccellenza del tessuto imprenditoriale del Paese. Si tratta di competenze, relazioni e capitali per la crescita. È ciò che offriamo a queste realtà imprenditoriali per nuove opportunità di crescita sostenibile”.

“Quest’anno – spiega Marta Testi – celebriamo i primi dieci anni di ELITE e, dall’inizio la nostra missione è stata quella di creare un ecosistema inclusivo, agevolando la crescita delle PMI e facilitandone l’accesso al mercato dei capitali”.

“Si apre la prima edizione del 2022 che include PMI provenienti da tutto il territorio nazionale. Un numero significativo di adesioni che testimonia l’effervescenza delle nostre imprese, animate dalla voglia di crescere e innovarsi. Insieme ad ELITE intendiamo supportare questa vivacità affiancandole con questo percorso formativo finalizzato ad ampliare le opportunità di una crescita sostenibile a livello strutturale, organizzativo e di prodotto per renderle maggiormente competitive anche sui mercati internazionali, e nella crescita dimensionale e in investimenti volti ad accompagnarle nei momenti di discontinuità”, ha detto Anna Roscio, Executive Director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo.

“In questo quadro – continua Anna Roscio – mettiamo a disposizione delle PMI una consulenza per le operazioni di natura straordinaria e di investment banking, con una struttura dedicata nell’ambito di IMI CIB offrendo anche a loro le medesime soluzioni di norma riservate solo alle imprese di grandi dimensioni. Oggi abbiamo importanti risorse messe a disposizione grazie al PNRR e Intesa Sanpaolo intende guidare le imprese per valorizzarne i progetti e realizzarne gli obiettivi. A tal fine abbiamo già predisposto una piattaforma digitale gratuita che permette di avere informazioni relative alle misure e ai bandi resi pubblici da enti istituzionali nazionali ed europei”.

Energia Italia srl ha ricevuto negli anni diversi riconoscimenti come il Cribis Prime Company, il Rating della Legalità, il Top PV Supplier Wholesale di EUPD Research. È inoltre Socio Operatore di Italia Solare.

Potrebbe interessarti anche: