Energia Italia è ora anche distributore ufficiale delle colonnine di ricarica Autel.

Per il nuovo anno il distributore specializzato su tecnologie fotovoltaiche e rinnovabili punta sull’importante produttore internazionale di colonnine e sistemi di ricarica per veicoli elettrici per impianti domestici, commerciali e industriali.

Energia Italia sarà rivenditore per l’intera gamma di prodotti, sia in AC che in DC (Maxicharger, modelli AC Wallbox, DC Fast).

Ad esempio, Maxicharger AC Wallbox è disponibile con potenza da 7,4 kW in monofase o fino a 22 kW in trifase ed è adatto per l’utilizzo residenziale che per quello pubblico. Può essere monitorato da remoto con la piattaforma proprietaria Autel Charge che serve a mantenere costantemente aggiornato il prodotto e ad effettuare la diagnosi del sistema di ricarica.

Invece la colonnina DC Fast è disponibile in 4 versioni di potenza: da 60, 120, 180 e 240 kW.

“Grazie alla nuova partnership con Autel, alla pronta consegna e all’ottima qualità dei prodotti, potremo soddisfare la crescente domanda dei sistemi di ricarica per auto da parte degli installatori italiani sia nel settore residenziale che nel segmento C&I” dichiara Giuseppe Maltese, Direttore Commerciale e Vicepresidente di Energia Italia.

“Crediamo molto nella nuova alleanza strategica con Energia Italia come distributore”, ha detto ChengCheng Fa, EV Charger Senior Sales Manager per Autel Europe GmbH. “Con la sua rete commerciale e i suoi programmi di formazione ha aggiunto – possiamo presentare ancora di più al mercato italiano la tecnologia Autel e i suoi vantaggi” (nella foto Maltese e ChengCheng Fa).

