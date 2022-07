Qcells ha acquisito il 66% di Lynqtech GmbH, controllata di Enercity AG, uno dei maggiori fornitori di servizi energetici municipali in Germania.

Lynqtech opera dal 2020 nel settore dell’energia proponendo sul mercato una piattaforma cloud modulare e altre soluzioni digitali per semplificare il lavoro dei fornitori di energia: dalla firma del contratto, all’assistenza clienti e alla fatturazione di tutti i servizi acquistati dal cliente finale.

Il produttore di celle e moduli fotovoltaici diventa così il principale azionista della società con sede ad Hannover e gestirà la sua attività di trading di energia tramite Lynqtech, digitalizzando le attività dei suoi clienti esistenti.

La flessibilità della piattaforma, i processi completamente digitali e la visione del cliente a 360° consentiranno un servizio clienti efficiente e la realizzazione di nuovi modelli di business.

“Data la crescente importanza delle piattaforme energetiche intelligenti in tutto il mondo, la crescita qualitativa e quantitativa della nostra azienda attraverso questo investimento sarà un importante impulso per Qcells, come azienda globale di soluzioni per l’energia pulita”, ha commentato Moon Cha, CEO di Hanwha Q Cells GmbH.

L’acquisizione, ancora soggetta all’approvazione delle autorità antitrust, rientra nel piano più ampio della società di diventare un fornitore completo di soluzioni per produrre energia pulita.

Per raccontare questo obiettivo, lo scorso aprile la società ha adottato un nuovo logo.

Potrebbe interessarti anche: