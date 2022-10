È in partenza l’installazione di un parco fotovoltaico di Enel Green Power da 86 MW di potenza nel comune di Trino, in provincia di Vercelli.

L’impianto FV, che sarà uno dei più grandi nel nord Italia, sarà costituito da quasi 160.000 moduli e si svilupperà su un’area di circa 130 ettari vicina all’ex centrale elettrica “Galileo Ferraris”.

Verrà accoppiato a un accumulo elettrochimico da 25 MW in grado di contribuire all’adeguatezza del sistema elettrico e fornire servizi ancillari alla rete. La centrale FV genererà ogni anno circa 130 GWh.

La Provincia e le amministrazioni locali richiederanno per il Borgo di Leri-Cavour, che ospiterà l’impianto, una riqualificazione del patrimonio socio-culturale, includendo anche il recupero e la valorizzazione della viabilità storica. A questo proposito sul progetto verrà presto avviato un Tavolo tecnico.

Sempre su Enel Green Power, ma a riguardo della divisione “España”, è recente la notizia che si è aggiudicata la gara bandita dal ministero della Transizione spagnolo per il diritto di connessione alla rete di impianti da rinnovabili fino a 1.200 MW nell’area della ex centrale a carbone di Endesa a Teruel (Andorra), nell’ambito dei finanziamenti per la “transición justa”.

Il progetto, per oltre 1,2 miliardi di euro di investimenti, prevede la realizzazione di 5 parchi solari FV e 5 eolici in uno schema di ibridazione supportato da un sistema di accumulo a batterie. L’energia non assorbita dalla rete potrà inoltre essere utilizzata per la produzione, attraverso un elettrolizzatore, di idrogeno verde da fornire alle imprese locali.

