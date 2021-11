Terna, in occasione della COP26, ha lanciato il nuovo progetto digitale “Terna4Green“, un sito che permetterà di monitorare i progressi nel percorso di decarbonizzazione dell’Italia, rispetto ai target delineati dal Pniec e agli obiettivi internazionali in tema di sviluppo sostenibile.

Questa piattaforma, prima e unica nel suo genere (link in basso), consente di confrontare e correlare in tempo reale migliaia di dati e stime sulla produzione elettrica italiana con i valori delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera.

In particolare, spiega una nota del gestore di rete, nella sezione “Risparmio CO 2″ i dati di Terna riportano le tonnellate di anidride carbonica che, ogni ora e per singola zona di mercato, il sistema elettrico risparmia grazie alla produzione di energia da fonti rinnovabili come idroelettrico, eolico, fotovoltaico e geotermoelettrico.

Invece, in quella “Emissioni CO 2″ vengono illustrati i quantitativi di anidride carbonica rilasciati in atmosfera dalle fonti tradizionali, suddivisi per combustibile come carbone, gas, olio.

I valori di Terna sul risparmio sono navigabili attraverso uno schema storico che, all’interno della dashboard sviluppata dalla società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, consente di visualizzare la progressione giornaliera, mensile e annuale, dell’anidride carbonica non emessa in atmosfera e di confrontare la performance delle diverse fonti rinnovabili.

Il risultato è la rappresentazione, grafica e dettagliata, della decarbonizzazione correlata alla produzione di energia elettrica rinnovabile.