La Regione Emilia-Romagna eroga un contributo a parziale rimborso dell’acquisto di una bicicletta o di una cargo bike, a pedalata assistita.

Il bando (allegato in basso) è rivolto ai cittadini residenti nei 207 Comuni della Regione Emilia-Romagna situati in aree soggette a superamenti dei valori limite dei principali inquinanti (PM10, NOx) e che hanno aderito al Piano Regionale per la qualità dell’aria (elenco in basso).

Per l’attuazione dell’iniziativa sono stati stanziati, per il triennio 2023-2025, complessivamente 8.850.000 euro: 3.808.000 euro per l’anno corrente; 2.387.000 euro per l’anno 2024 e 2.655.000 per il 2025.

Potranno essere ammesse a contributo le bici acquistate dal 7 agosto 2023.

Il contributo concesso non potrà superare il 50% del costo del mezzo e comunque fino a 500 euro per l’acquisto di una bici a pedalata assistita e fino a 1.000 euro per l’acquisto di una cargo bike a pedalata assistita.

Se il richiedente vuole avvalersi della maggiorazione del contributo a seguito della rottamazione di una autovettura, dovrà risultare intestatario o cointestatario del veicolo rottamato e del certificato di rottamazione; la rottamazione deve essere avvenuta a decorrere dal 1° gennaio 2023.

In questo caso il contributo non potrà superare il 70% del costo del mezzo, e comunque fino a 700 euro per l’acquisto di una bici e fino a 1.400 euro per l’acquisto di una cargo bike.

Qualora il Comune di residenza del richiedente sia contenuto, oltre che nei 207 Comuni ammessi, anche nell’elenco dei Comuni alluvionati è attribuita un’ulteriore maggiorazione del contributo pari a 200 euro (elenco allegato in basso).

Le istanze potranno essere inoltrate a partire dal 20 settembre e fino al 28 dicembre 2023.

Dal 20 settembre, momento di apertura del sistema informatico per la presentazione della domanda, sarà reso disponibile un contatore che fornirà in tempo reale, l’ammontare delle risorse disponibili. Il sistema consentirà l’invio della richiesta solo nel caso in cui ci siano effettivamente ancora risorse disponibili.

Invece, per il secondo anno di contribuzione il bando resterà aperto dal 9 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Infine, per la terza annualità, le domande potranno essere presentate dal 9 gennaio 2025 al 1° luglio 2025.

Per informazioni: Regione Emilia Romagna

