Continua a diffondersi l’elettroturismo nel nostro Paese: tendenza che si traduce non solo nel garantire punti di ricarica per i Viaggiatori EV, ma anche nell’adottare sistemi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili presso le strutture turistiche.

Sono oltre 50 le strutture certificate Electric Friendly, raccolte nella recente guida “Alberghi e ristoranti d’Italia 2023” del Touring Club Italiano. Alcune di queste, soprattutto alberghi e agriturismi, sono state premiate per essere un’eccellenza dal punto di vista dell’efficienza energetica, dei punti di ricarica offerti, e per l’utilizzo di energie rinnovabili.

Quali sono le caratteristiche che le rendono un’eccellenza dell’elettroturismo? Alcune strutture premiate ce lo hanno raccontato.

Premio per l’efficienza energetica

Per quanto riguarda il Premio per l’efficienza energetica by MatCavi, l’Hotel Montemerlo (provincia di Livorno) ci informa con un “ecodecalogo”, sugli elementi che lo rendono, non solo efficiente dal punto di vista energetico, ma anche attento alla protezione ambientale.

Questo albergo utilizza solo energia proveniente da fonti rinnovabili, prodotta da un impianto fotovoltaico da 20 kWp. Per la produzione di acqua calda, viene utilizzato un impianto chiller, sempre alimentato con fonti rinnovabili.

A disposizione della clientela è presente anche un servizio a pagamento per la ricarica delle auto elettriche. I servizi generali e la struttura stessa sono realizzati per garantire una riduzione e ottimizzazione del consumo idrico ed energetico.

L’albergo possiede inoltre il marchio europeo Ecolabel EU (IT/051/018), che certifica i prodotti e servizi della Comunità Europea a basso impatto ambientale.

Vincitore dello stesso premio e localizzato vicino Milano, lo Starhotels E.c.ho propone ai turisti una Green Room e una Green Meeting Room, caratterizzate per esempio da:

chiave elettronica per attivazione/disattivazione degli impianti delle camere

illuminazione a basso consumo, alimentata in parte da un impianto a energia solare

minibar di classe A

pareti esterne con sistema di termoisolamento

infissi superisolati

isolamento acustico

letti realizzati con materiali riciclati e parti in legno certificato FSC

recupero delle acque grigie per lo scarico wc e per l’irrigazione delle piante

rubinetteria a basso consumo idrico

acqua calda prodotta dal recupero di calore dell’impianto frigorifero

climatizzazione con controllo della temperatura, in base alla presenza del cliente e all’apertura delle finestre.

Premio per il maggior numero di punti di ricarica

Per il Premio per il maggior numero di punti di ricarica by Free To X l’Hotel Torino Wellness and Spa (provincia di Imperia) ci ha raccontato che il loro servizio attualmente offre 11 postazioni di ricarica: 2 postazioni nel parcheggio all’aperto e altre 9 nel garage sotterraneo. Un servizio gratuito per gli ospiti e che si sta migliorando con l’aggiunta di nuovi punti di ricarica.

I punti di ricarica sono alimentati anche da un impianto fotovoltaico. Si tratta di una ricarica in corrente alternata, attraverso connettori tipo 2 (standard europeo), con una velocità che arriva fino a 11 kW, in base alla disponibilità di rete al momento.

Invece, il Wiesenhof Garden Resort (in provincia Bolzano), vincitore del medesimo premio, ci ha raccontato che mette a disposizione dei propri ospiti 9 postazioni di ricarica: 4 già presenti e altri 5 che saranno attivati dalla prossima stagione. Inoltre, nella struttura è possibile noleggiare 10 bici elettriche, oppure ricaricare la propria bici privata.

Anche in questo caso, un impianto fotovoltaico contribuisce a ricaricare i mezzi elettrici. Visto l’incremento dei costi energetici, l’albergo ha deciso che dalla prossima stagione renderà il servizio di ricarica, fino ad oggi gratuito per gli ospiti, a pagamento.

Premio per l’energia rinnovabile

Un Premio per l’energia rinnovabile by Hera Comm è stato assegnato all’azienda Cantine Povero (provincia di Asti) che dal 2010 ospita un impianto fotovoltaico di 1300 metri quadrati che fornisce 138.010 kWh di energia ogni anno.

L’acqua proviene da un antico pozzo di famiglia e, nel 2016, l’azienda ha realizzato un impianto di depurazione delle acque reflue a biomasse, in cui la fermentazione dei batteri purifica le acque di scarico, così da poterla riutilizzare per irrigare le aree verdi. Nella linea di imbottigliamento, un sistema di microfiltrazione a doppia linea alternata dimezza il consumo d’acqua. Inoltre, all’interno dello spazio aziendale ci si sposta con mezzi elettrici.

Concludendo, possiamo notare che la mobilità elettrica si sta integrando sempre di più nel settore turistico, rappresentando una componente complementare agli aspetti legati all’efficienza energetica e alle fonti rinnovabili.

