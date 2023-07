Si è svolta ieri, 12 luglio, l’Assemblea dei Soci di Italia Solare, occasione durante la quale è stato eletto il nuovo consiglio direttivo che rimarrà in carica per i prossimi tre anni.

Una nota dell’associazione informa che il nuovo gruppo è composto da 29 consiglieri, rappresentanti di tutti i settori di mercato in cui operano i soci.

Alla presidenza è stato riconfermato Paolo Rocco Viscontini, uno dei fondatori di Italia Solare nel 2015.

Gli altri 28 membri del direttivo sono: Emilio Sani (Sazalex), Stefano Cavriani (Ego Energy), Rolando Roberto (Enerworks Europe), Maria Sabella (Relight Energy Services), Andrea Brumgnach (Ceress), Claudio Conti (MC Energy), Laura Onnis (ELGEA/Autostrade per l’Italia), Andrea Zanotti (Zanotti Energy Group), Claudia Vannoni (K2), Emiliano Pizzini (Mega TIS), Fulvio Ferrari (Higeco More), Marco Balzano (Studio Tecnico Ing. Balzano), Mauro Moroni, Valerio Natalizia (SMA Italia), Andrea Parrini (PM Service), Annarita Mitola (BFP Service), Giovanna Licata (Helexia Energy Services), Francesco Pezone (Pmlaw), Andrea Rovera (Wattkraft), Illuminato Bonsignore (3eee), Tiziano Mariani (MoMa Studio Tributario), Andrea Voigt (Aream), Gianluca Proietti (Huawei), Daniela Carriera (ERP Italia), Alberto Cuter (Jinko Solar), Diego Arbizzoni (Open), Edouard Dupuy (Smart Energies).

Nel triennio precedente Italia Solare – unica associazione in Italia dedicata esclusivamente al fotovoltaico e alle integrazioni tecnologiche per la gestione intelligente dell’energia – è passata da 572 a 1.177 soci. Oggi conta su uno staff di nove risorse e ha sviluppato un’efficace attività di lobby e apprezzate iniziative di comunicazione e informazione.

L’associazione per il prossimo triennio continuerà a collaborare con istituzioni e ministeri per sviluppare il settore del fotovoltaico, attraverso un’ulteriore spinta alla semplificazione autorizzativa e sostenendo le applicazioni più innovative, dalle comunità energetiche agli accumuli, dall’agrifotovoltaico agli impianti flottanti.

Italia Solare fa sapere che continuerà a dedicare particolare attenzione alla partecipazione del fotovoltaico ai mercati dell’energia, necessaria anche per un’ indipendenza dai combustibili fossili sempre maggiore.

“Ringrazio i soci, anche a nome di tutto il direttivo, per la fiducia accordata – ha commentato il Presidente Paolo Rocco Viscontini – siamo certi che le competenze presenti nel consiglio di Italia Solare permetteranno all’associazione di continuare nel suo percorso di rappresentanza degli operatori del fotovoltaico, consentendo di raggiungere sempre maggiore credibilità, le istituzioni e il mercato”.

“Molto abbiamo fatto in questi anni – ha aggiunto il presidente – sia per far sentire la voce di operatori, proprietari degli impianti e, in generale, di sostenitori del fotovoltaico, ma anche per le nuove attività dedicate esclusivamente ai soci. Molto ci aspetta ancora da fare per essere una realtà associativa sempre più inclusiva e a supporto dei nostri soci, con servizi ad alto valore aggiunto”.

