La digitalizzazione offre alle aziende i mezzi per misurare, controllare e ridurre il consumo energetico.

Su questi temi, Evogy srl, provider innovativo di servizi che ha lo scopo di ridefinire il modo di utilizzare l’energia attraverso la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale, organizza per martedì 27 giugno (ore 11) un webinar gratuito dal titolo “Il futuro sostenibile del Real Estate e del Retail: efficienza energetica, rating ESG e CER”.

La crisi energetica spinge ad una maggiore efficienza energetica degli immobili, anche con l’applicazione di tecnologie digitali e soluzioni innovative. Investire per accrescere la sostenibilità degli immobili, in particolare quelli commerciali, è poi anche un modo per aumentare il loro valore.

Ogni struttura edilizia ha però esigenze e opportunità diverse per quanto riguarda gli investimenti energetici volti all’efficientamento energetico e per questo motivo il webinar si propone di fornire informazioni utili per ottenere benefici tangibili nell’ottimizzazione delle performance energetiche lungo tutta la vita di una specifica struttura.

I partecipanti avranno così l’opportunità di acquisire conoscenze approfondite sulle migliori pratiche e le strategie per un futuro sostenibile nel settore immobiliare e nel mondo retail.

Nell’ambito del webinar interverranno Samuele Fortina di Energy Efficiency Specialist di Evogy; Lorenzo Fiorillo, Senior Manager di PWC; Gianluca Padula, Head of Sustainability & Built Environment di CBRE.

