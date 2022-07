Anit, Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico, ha aggiornato la guida con le regole nazionali in tema di requisiti minimi per l’efficienza energetica degli edifici e certificazione energetica.

In particolare la guida è stata aggiornata con le disposizioni:

del DM 26/6/2015 entrato in vigore il 1° ottobre 2015,

delle FAQ ministeriali sull’applicazione dei requisiti minimi,

del DLgs 48/2020 di attuazione della Direttiva 844/2018,

del DLgs 199/2021 sulla copertura da fonti rinnovabili.

Nel documento è proposto inoltre un metodo tabellare per individuare in pochi passaggi le verifiche da rispettare con la relazione tecnica ex “Legge 10” (art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10), nella quale viene analizzato il sistema Edificio – Impianto per il rispetto del contenimento dei consumi energetici degli edifici.

La guida è scaricabile da questo link, previa registrazione.

