Nel 2022 si è rafforzata la tendenza a investire in soluzioni tecnologiche che possano favorire una maggiore indipendenza energetica negli edifici, sia residenziali che commerciali o industriali.

Una richiesta che arriva con sempre maggiore frequenza anche al Gruppo Viessmann, fornitore di soluzioni integrate per l’efficientamento energetico, la gestione intelligente dei consumi e l’autoproduzione di energia rinnovabile.

Secondo l’azienda, il connubio tra maturità delle tecnologie sul mercato, le detrazioni fiscali e l’urgenza di svincolarsi dalla morsa dei costi energetici ha spinto i proprietari di casa e gli imprenditori a intraprendere la strada dell’autoconsumo, puntando sull’integrazione in un unico impianto dei generatori per riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e produzione di acqua calda dell’edificio.

Un sistema integrato, con generatori che si interfacciano l’uno con l’altro tramite la connessione digitale, consente infatti una gestione centralizzata efficiente, che può contribuire a un maggiore risparmio sui consumi.

Per portare alcuni esempi pratici di installazioni realizzate nel corso dell’anno appena concluso, Viessmann ha deciso di illustrare tre case history, in tre diversi contesti edilizi: abitazione monofamiliare, condominio, hotel.

Ambito Residenziale – Riqualificazione energetica per una casa sul Golfo degli Angeli (CA)



Nell’area residenziale, un caso esemplificativo delle attività svolte da Viessmann è la ristrutturazione di un’abitazione monofamiliare a Selargius, in provincia di Cagliari.

Qui è stato realizzato un impianto fotovoltaico con accumulo, che alimenta l’intero sistema di climatizzazione e il sistema di ricarica per l’auto elettrica.

L’impianto fotovoltaico è composto da 36 pannelli Vitovolt M390 WG in silicio monocristallino ad alta efficienza con tecnologia Shingled, con una potenza totale pari a 14 kWp per una produzione annua di circa 14.500 kWh, abbinati a due inverter da 5 kW in trifase e a due batterie da 15 kWh ciascuna. Al fotovoltaico è collegata una colonnina Eve Mini per la ricarica dell’auto elettrica.

Il fotovoltaico alimenta l’impianto di climatizzazione con la pompa di calore aria-acqua split Vitocal 200-S per riscaldare e raffrescare e lo scaldacqua elettrico in pompa di calore Vitocal 262-A, che insieme a un bollitore Solarcell Max assolve alla produzione di acqua calda sanitaria. I ventilconvettori Energycal Wall nella versione a mobiletto e con telegestione domotica uniscono efficienza e design, per riscaldare e raffrescare gli ambienti domestici con consumi ridotti.

Completa il sistema la VMC Vitovent 100-D per un’efficiente ventilazione e ricambio d’aria con recupero termico. La riqualificazione per la parte impiantistica ha comportato un evidente miglioramento delle prestazioni energetiche dell’intero edificio e, di conseguenza, il progetto ha potuto accedere agli incentivi del Superbonus 110%.

L’impianto descritto è stato realizzato da Electro Service S.r.l. – installatore Partner per l’Efficienza Energetica Viessmann di Orani (NU) – e il progetto di riqualificazione energetica dell’abitazione è stato presentato dallo Studio Tecnico Michele Pigliaru di Nuoro al Concorso di Idee Viessmann edizione 2021 – iniziativa annuale del Gruppo che coinvolge architetti e progettisti termotecnici – attestandosi tra i cinque progetti Gold.

Riqualificazione energetica per un condominio a Bologna



Un altro esempio interessante riguarda un complesso residenziale composto da 46 unità, costruito tra gli anni 2006 e 2007 a Bologna e che, approfittando delle vantaggiose agevolazioni fiscali del Superbonus 110%, ha sostituito il vecchio impianto termico con una nuova soluzione di generazione ibrida.

Il nuovo impianto impiega due sistemi ibridi Hybrid PRO, ciascuno composto da una caldaia a condensazione ad alto rendimento Vitocrossal 100 (da 200 kW) abbinata a una pompa di calore ad alta potenza Vitocal 100-A PRO.

Hybrid PRO è il sistema ibrido certificato di Viessmann, che punta a soddisfare il fabbisogno di riscaldamento in applicazioni condominiali, commerciali e industriali.

Nel caso del condominio di Bologna, i due sistemi ibridi sono alimentati anche dall’energia elettrica autoprodotta tramite un impianto fotovoltaico da 20 kWp posizionato sulla copertura dell’edificio. Questa soluzione ha consentito al condominio di ottenere un miglioramento di tre classi energetiche dalla C alla A2 e quindi di usufruire del Superbonus 110%.

Anche in questo caso, il sistema integrato con pompa di calore e fotovoltaico consente di massimizzare il consumo di energia autoprodotta e di abbattere i costi in bolletta. In particolare il fotovoltaico è in grado mediamente di coprire il 34% del fabbisogno annuo di energia per il funzionamento delle pompe di calore, e la stima di riduzione del costo energetico annuo è circa del 30%.

Ambito Commerciale – Riqualificazione energetica con una caldaia a legna per l’Hotel Schneeberg, Ridanna (BZ)



Viessmann ha inoltre portato avanti un progetto di riqualificazione e ampliamento della centrale termica esistente presso l’Hotel Schneeberg di Ridanna, in provincia di Bolzano (foto in alto). Si tratta di una vecchia fattoria trasformata in pensione negli anni ’70, oggi diventata albergo a 4 stelle nell’area sciistica di Racines-Giovo.

L’imponente complesso è composto da più edifici per una superficie complessiva di circa 8.000 m2 e ospita 200 camere, piscina interna, SPA e piscina esterna. In una struttura di questo tipo, lo scopo della riqualificazione è stato l’abbattimento dei costi di riscaldamento.

Per far fronte ai fabbisogni energetici in crescita dell’edificio, è stato richiesto un intervento di efficientamento della vecchia centrale termica e una sua riprogettazione, utilizzando fonti rinnovabili e reperibili sul territorio.

L’hotel – in precedenza riscaldato da due caldaie a cippato, installate nella centrale di teleriscaldamento distante 200 metri dal complesso – ha visto la sostituzione di uno dei generatori esistenti da 850 kW con l’installazione di una nuova caldaia a cippato Schmid modello UTSR visio, marchio di cui Viessmann è distributore in Italia.

La caldaia ha una potenza di 1.600 kW ed è in grado di soddisfare interamente le esigenze di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento dell’acqua delle piscine e della SPA.

Si tratta di una caldaia a griglia mobile orizzontale per la combustione di cippato con contenuto idrico fino al 60%. La caldaia a biomassa UTSR visio presenta numerosi vantaggi:

è ecologica grazie alla tecnologia di combustione all’avanguardia e all’utilizzo della legna, la cui combustione è neutra dal punto di vista della CO2;

è economica poiché i costi della biomassa sono inferiori rispetto a quelli dei combustibili fossili; è realizzata nel rispetto di elevati standard di garanzia di qualità e di durata e, infine, è sinonimo di sicurezza di funzionamento per via della tecnologia robusta e collaudata e per mezzo di testati sistemi di sicurezza antincendio nel trasporto del combustibile.

Grazie alla particolare tecnica di combustione e a un sistema di controllo all’avanguardia, i valori delle emissioni delle polveri sono contenuti: a valle della camera di combustione sono installati un filtro multiciclone e un filtro elettrostatico; pertanto, le polveri emesse dalla nuova caldaia non superano 30 mg/Nm 3.

L’installazione della nuova caldaia è stata effettuata direttamente da Viessmann.

