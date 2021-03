Giovedì 25 marzo, in diretta dagli studi televisivi Niutek a Roma, riparte l’Efficiency Tour di SunCity e A2A Energia.

Per il 2021 prevede 6 eventi dal format ibrido, live + digital, rivolti a professionisti, tecnici, ingegneri e tutte le altre figure del mondo dell’energia che intendono diventare protagonisti della transizione energetica.

Dopo le precedenti edizioni, con oltre 2000 partecipanti e 54 eventi, torna ai blocchi di partenza il tour interattivo che, nell’appuntamento inaugurale del 25 marzo punterà a sviscerare tutti gli aspetti del Superbonus 110%, con focus sulle strategie e gli strumenti utili a sfruttarne le potenzialità.

L’Efficiency Tour rappresenta non solo un evento, ma uno strumento per guidare e accompagnare i “tecnici dell’energia” nel percorso della transizione energetica in atto nel mercato globale.

Ma quali saranno alcuni degli elementi chiave del primo evento del 25 marzo? Digitalk di approfondimento sul Superbonus, speaker d’eccezione a rappresentare i principali player del mercato energetico, da Huawei, a Daikin e Longi Solar.

Grazie anche a una piattaforma dedicata che consentirà la trasmissione in streaming dell’evento, nel rispetto delle norme di sicurezza Covid-19, l’Efficiency Tour mixerà l’esperienza live dello studio televisivo con l’interazione digitale e individuale tipica dei webinar, assicurando massima partecipazione e condivisione, per “vivere” in tempo reale ogni momento.

A fianco di SunCity e A2A Energia, come detto, saranno presenti Huawei, Italia Solare e quattro media partner, tutti partner storici del Tour. Tra i produttori importanti new entry come Longi Solar e Daikin.

Ecco il calendario:

25 marzo – focus: superbonus 110%

27 aprile – focus: nuovo modello di business: efficienza in bolletta

26 maggio

24 giugno

7 ottobre

10 novembre

Per informazioni scrivere a: francesca.barbieri@suncityitalia.com

Per iscrizioni all’evento del 25 marzo 2021: SunCity

