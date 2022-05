La Regione Lazio ha lanciato un concorso per startup, PMI innovative, studi di progettazione e liberi professionisti, per rendere ecosostenibili alcuni spazi dei siti produttivi dell’azienda Italcementi.

Questa concorso rientra tra le sfide del programma regionale Open Innovation, che mette in contatto le esigenze di innovazione delle grandi imprese, con le idee degli innovatori esterni.

Con questo programma di facilitazione, da un lato le aziende ricevono soluzioni che difficilmente raggiungerebbero dal proprio interno, mentre dall’altro le buone idee delle piccole realtà come le giovani aziende, le imprese innovative e i professionisti, posso entrare in contatto con il grande mondo della produzione.

Con questa sfida “Support our eco-building”, Italcementi chiede agli innovatori di proporre soluzioni per ripensare gli spazi di ospitalità di fornitori, clienti, trasportatori e spedizionieri, rappresentanti istituzionali e della comunità, quali l’area di accesso e accoglienza, l’area parcheggio, gli spazi per l’attesa e per il relax, gli spazi “show room”.

L’attenzione delle soluzioni si dovrà porre anche sull’illuminazione, sulle facciate e sull’installazione o integrazione di impianti di energia rinnovabile, compresa la ricarica per le auto e bici elettriche.

Le soluzioni dovranno attenersi a criteri progettuali e realizzativi improntati alla sostenibilità ambientale, ai principi dell’economia circolare, alle caratteristiche di resistenza, igiene, e facilità di manutenzione.

Il concorso si articola in 3 fasi:

Presentazione delle domande e selezione dei candidati

dei candidati Mentoring, ovvero percorso di formazione che termina con l’elaborazione dello studio di fattibilità dei progetti

che termina con l’elaborazione dello studio di fattibilità dei progetti Premiazione e sviluppo dei prototipi.

Al primo classificato andrà un premio in denaro da 15mila euro e servizi specialistici, al secondo e terzo un premio in servizi specialistici.

I vincitori potranno procedere alla realizzazione di prototipi, sperimentazione e validazione, follow-up e ingegnerizzazione della soluzione proposta.

Le soluzioni generate potranno essere testate e validate presso il sito produttivo di Colleferro ed eventualmente estese in altri siti industriali di Italcementi.

Le domande potranno essere inviate entro il 20 giugno 2022 (ore 18).

