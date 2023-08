Oggi, 2 agosto, è l’Earth Overshoot Day 2023, ovvero il Giorno del Sovrasfruttamento della Terra.

Viene calcolato ogni anno dal Global Footprint Network utilizzando i dati dei National Footprint e Biocapacity Accounts, che indica l’esaurimento ufficiale delle risorse rinnovabili che il Pianeta è in grado di offrire nell’arco di un anno.

Da domani, quindi, l’umanità sarà in debito con il pianeta e con noi stessi. Mancano ancora cinque mesi alla fine del 2023 e il dato è preoccupante, soprattutto in Italia che è tra i paesi con il più alto debito ecologico (si veda la mappa ufficiale).

Il grafico in basso mostra gli Earth Overshoot Days dal 1971 al 2023. Nel 1971 l’Overshoot day cadeva il 25 dicembre: sforavamo di pochi giorni il nostro budget annuale. Nel 2000, il 17 settembre, nel 2010 il 10 agosto. La data è sempre andata anticipandosi e il nostro il nostro debito ecologico è cresciuto.

Oggi a livello globale stiamo consumando l’equivalente di 1,7 Pianeti all’anno, una tendenza potrebbe peggiorare, arrivando fino a due pianeti entro il 2030. Negli ultimi 5 anni l’andamento di questo indice sembra essersi assestato, ma è difficile stabilire quanto questo sia dovuto al rallentamento dell’economia o agli sforzi di decarbonizzazione.

L’Overshoot Day in Italia è arrivato già il 15 maggio. Si tratta di un debito ecologico importante, considerando che siamo in anticipo di 250 giorni sulla fine dell’anno. Le attività quotidiane che impattano maggiormente sull’impronta degli italiani, secondo le analisi del Global Footprint Network, sono i consumi alimentari (25% dell’impronta totale) e il settore dei trasporti (18%).

In pratica se tutti vivessero come gli italiani servirebbero 2,8 pianeti Terra per soddisfare i bisogni collettivi. Ne servirebbero 5 se tutti vivessero come un cittadino USA.

La riduzione del “debito” globale nei confronti del Pianeta è troppo lenta. Per raggiungere l’obiettivo dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) delle Nazioni Unite di ridurre del 43% le emissioni di gas serra a livello mondiale entro il 2030 (rispetto al 2010) sarebbe necessario spostare in avanti l’Earth Overshoot Day di 19 giorni all’anno per i prossimi sette anni.

Soluzioni energetiche per posticipare l’Earth Overshoot Day

Secondo il Global Footprint Network, sono molte le soluzioni che si possono adottare per migliorare il consumo delle nostre risorse. Tra queste ci sono quelle riguardanti il settore energetico, come per esempio:

prezzo del carbonio : fissare un prezzo di 100 $ per tonnellata di carbonio sposterebbe l’Earth Overshoot Day di 63 giorni .

: fissare un prezzo di 100 $ per tonnellata di carbonio sposterebbe l’Earth Overshoot Day di . smart cities : rendono efficienti edifici, processi industriali e distribuzione dell’elettricità e riducono la dipendenza dai trasporti ad alta intensità energetica; se applicato in tutto il mondo, questo potrebbe spostare l’Earth Overshoot Day di 29 giorni .

: rendono efficienti edifici, processi industriali e distribuzione dell’elettricità e riducono la dipendenza dai trasporti ad alta intensità energetica; se applicato in tutto il mondo, questo potrebbe spostare l’Earth Overshoot Day di . energie rinnovabili : la generazione del 75% di elettricità da fonti a basse emissioni di carbonio (rispetto al 39% attuale) sposterebbe l’Earth Overshoot Day di 26 giorni .

: la generazione del 75% di elettricità da fonti a basse emissioni di carbonio (rispetto al 39% attuale) sposterebbe l’Earth Overshoot Day di . finanziare la decarbonizzazione : se i nostri investimenti, compresi i nostri depositi bancari, decarbonizzassero il sistema elettrico mondiale del 50%, potremmo spostare l’Earth Overshoot Day di 22 giorni .

: se i nostri investimenti, compresi i nostri depositi bancari, decarbonizzassero il sistema elettrico mondiale del 50%, potremmo spostare l’Earth Overshoot Day di . batterie e sistemi di accumulo : l’accumulo dell’energia diffusa per le fonti rinnovabili potrebbe spostare la data dell’Earth Overshoot Day di 15 giorni .

: l’accumulo dell’energia diffusa per le fonti rinnovabili potrebbe spostare la data dell’Earth Overshoot Day di . l’adozione di turbine eoliche onshore sposterebbe la data dell’Earth Overshoot Day di 10 giorni entro il 2050.

sposterebbe la data dell’Earth Overshoot Day di entro il 2050. l’uso necessario e non eccessivo di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, sposterebbero l’Earth Overshoot Day di 6 giorni.

Altre soluzioni riguardano per esempio lo sviluppo di bici elettriche, veicoli elettrici, cargo bike, smartworking, illuminazione led, tetti verdi.

Per approfondimenti: Earth Overshoot Day

Potrebbe interessarti anche: