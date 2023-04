European Energy ha siglato un accordo con Novo Nordisk A/S, attiva nel settore sanitario, e con il Gruppo Lego, per la fornitura di metanolo da energia rinnovabile e CO2 biogenica, comunemente chiamato e-metanolo.

L’e-metanolo, la cui fornitura partirà nel 2024, verrà utilizzato dalle due aziende per produrre materiali plastici con un minor impatto ambientale.

Con questo accordo, ad esempio, Novo Nordisk utilizzerà l’energia fornita da European Energy per produrre la plastica da utilizzare in alcuni dispositivi medici, come le penne da insulina.

La Lego testerà invece l’utilizzo dell’e-metanolo per la realizzazione di alcuni suoi prodotti.



La tecnologia

La tecnologia proposta da European Energy, nota come Power-to-X (PtX), converte l’elettricità rinnovabile proveniente da impianti fotovoltaici o eolici in altre fonti di energia.

Viene utilizzata, ad esempio, per la produzione di idrogeno verde o metanolo verde, entrambi utilizzabili come sostituti dei combustibili fossili.

Ad Aabenraa, in Danimarca, European Energy ha costruito nel 2022 un impianto PtX (foto in alto) situato accanto al suo parco fotovoltaico di Kassø.

Già a giugno dello scorso anno la società danese ha siglato un accordo per la fornitura di 10.000 tonnellate di e-metanolo a zero emissioni per alimentare la nave container “Maersk”.

Potrebbe interessarti anche: