Quando una famiglia decide di staccarsi completamente dal contatore del gas, installando una pompa di calore elettrica al posto della caldaia, deve tener conto di diversi fattori.

La pompa di calore ha un numero maggiore di componenti rispetto alla caldaia e alcuni di questi hanno bisogno di uno spazio esterno per funzionare bene e di un locale tecnico per ospitare in sicurezza gli elementi più pesanti dell’impianto, come ad esempio i boiler dell’acqua.

Di quali spazi ho bisogno quindi per installare una pompa di calore? Sono sufficienti un sottoscala o un balcone condominiale? Devo avere un giardino? Quali sono i rischi di una scelta errata degli spazi che ospitano le componenti dell’impianto?

A queste domande vuole rispondere la nuova puntata della rubrica “Le pompe di calore elettriche per la casa senza gas“, realizzata da QualEnergia.it in collaborazione con l’ingegner Samuele Trento (già relatore di un nostro webinar sul tema).

In ogni video-appuntamento Samuele Trento scioglierà i dubbi legati a questa soluzione impiantistica. Ne avete altri? Inviateli a: rubriche@qualenergia.it

Di seguito il terzo video (durata: 6′): “Dove si installa una pompa di calore? Serve un locale tecnico?”

Organizzazione, riprese e montaggio a cura di Giorgia Piantanida

