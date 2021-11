Dott è un’azienda europea che opera nel settore della micro-mobilità in sharing. Le sue nuove e-bike sulle sono sulle strade di Roma e, prossimamente, di Milano e Ferrara.

Entro la fine dell’anno, 10.000 e-bike saranno disponibili nelle principali città in tutta Europa, offrendo agli utenti un nuovo modo di muoversi, potendo scegliere, all’interno di un’unica app, il mezzo più adatto alle proprie esigenze.

Le biciclette Dott hanno un design caratteristico, sono dotate di luci, riflettori e cestino, e con una velocità massima di 25 km/h, sono un mezzo di trasporto efficiente.

I prezzi saranno gli stessi dei monopattini Dott (a Roma: 0,25 €/min, a Milano: 1 € di sblocco + 0,19 €/min), come pure i Pass, che saranno disponibili per ridurre i costi degli utenti che utilizzano il servizio più frequentemente e saranno combinabili con i monopattini, lasciando all’utente ad ogni occasione la scelta del mezzo più adatto, tramite un’unica app.

Le bici elettriche Dott saranno gestite con le stesse modalità della flotta dei monopattini: riparazioni, manutenzione e logistica saranno fatte in-house da operatori specializzati, nei magazzini Dott, assicurando qualità, sicurezza e affidabilità. I veicoli sono stati costruiti per durare a lungo, per essere riparati ogni qualvolta sia necessario e tutte le componenti possono essere riutilizzate o riciclate.

Tutti i veicoli Dott sono compatti, silenziosi e a zero emissioni. Dott vuole essere un’azienda a impatto zero e per questo controlla costantemente i propri effetti sull’ambiente, ricaricando le batterie solo con energia proveniente da fonti rinnovabili e imponendo ai propri prodotti un ciclo di vita di lunga durata, in tutte le sue fasi.

Dott è una startup europea attiva nel settore della micromobilità urbana, operativa in oltre 30 città di 9 paesi europei, fra cui Londra, Parigi e Bruxelles. Gestisce circa 40.000 mezzi in tutta Europa ed è tra le aziende con maggior parco veicolare attivo in Italia, dove è presente a Roma, Milano, Monza, Torino, Verona, Padova, Ferrara e Palermo.

Nata ad Amsterdam nel 2018 da un’idea di Maxim Romain e Henri Moissinac, in pochi anni ha raccolto investimenti per 130 milioni di euro.

