INDICE n.8 – Maggio 2021



(51 documenti)



POLICY E INCENTIVI

Il testo del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR)

Il documento del governo di 337 pagine inviato alle Camere e alla Commisione Europea.

Dl Semplificazioni, la bozza approvata dal CdM

Il Decreto Semplificazioni ha raggiunto la sua formulazione definitiva con il via libera del Consiglio dei ministri di fine maggio 2021.

EU Action Plan: Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil

La Commissione europea ha adottato il piano di azione al 2030 per azzerare ogni forma di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo.

Decreto Certificati bianchi

Il nuovo decreto sui TEE approvato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni: rialzo degli obiettivi 2002-2024.

Superbonus, una guida per corrispettivo, preventivi e contratti

Dal CNI una guida e software alla determinazione del corrispettivo e alla compilazione del preventivo e del contratto tipo.

FONTI RINNOVABILI

Regolazione regionale della generazione elettrica da fonti rinnovabili

Lo studio Gse presenta in chiave comparativa il quadro degli interventi compiuti dalle Regioni per attuare, modificare o integrare le norme nazionali in materia di autorizzazioni, valutazioni ambientali, individuazione di aree non idonee e idonee per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Renewable Energy Country Attractiveness Index – May 2021

Stati Uniti e Cina si confermano i primi due paesi al mondo dove è più conveniente investire in energie rinnovabili, secondo la nuova edizione della classifica di E&Y. L’Italia intanto guadagna due posizioni sui 40 paesi inseriti nella graduatoria mondiale.

Renewable Energy Market Update

Per il 2021-2022 la Iea ritiene che il mercato globale delle rinnovabili farà, rispettivamente, 270-280 GW di nuovo installato. Queste stime sono del 25% più alte rispetto alle previsioni formulate dalla stessa agenzia a novembre 2020.

Solar Supply Chain Traceability Protocol

Le linee guida di SEIA attraverso cui le aziende produttrici di componenti solari possono soddisfare gli obblighi di conformità tecnici e rassicurare i loro clienti che i propri prodotti sono stati realizzati senza ricorrere a pratiche di lavoro non etiche.

Agrisolar Best Practice Guidelines

Esempi e casi pratici di agrofotovoltaico nel documento pubblicato da SolarPower Europe.

Stato dell’arte degli inverter FV: mercato, tecnologie e tendenze

Il video della sessione dedicata a questa componente dal Forumtech di Italia Solare del 12 aprile.

International Technology Roadmap for Photovoltaic

Moduli più grandi e potenti, affermazione del silicio monocristallino, nuove tecnologie. Le analisi del rapporto ITRPV curato dall’associazione tedesca dell’industria meccanica VDMA, in collaborazione con produttori e fornitori internazionali e con vari istituti di ricerca.

Eolico offshore al 2030

In arrivo 810 miliardi di dollari di investimento per l’eolico offshore. Le stime di crescita dell’eolico marino da qui al 2030 in un nuovo studio di Rystad Energy.

Le bioenergie. L’energia spiegata

Occorre potenziare il ruolo delle bioenergie nel Piano nazionale su energia e clima (Pniec) al 2030: lo chiede Elettricità Futura nel documento in cui spiega vantaggi, criticità e prospettive in Italia per questo settore delle fonti rinnovabili.

Opportunities to enhance pollinator biodiversity in solar parks

Uno studio sugli impatti sulla biodiversità del fotovoltaico a terra in aree agricole.

STATISTICHE E DATI ENERGETICI

Rapporto mensile Terna – aprile 2021

Il netto aumento dei consumi industriali fa ritornare la richiesta elettrica al periodo pre-Covid (+21,7% su aprile 2020). La generazione da rinnovabili nei primi quattro mesi scende al 35,5%, con un buon contributo di idroelettrico ed eolico.

Dati provvisori di esercizio del sistema elettrico nazionale

Il report annuale di Terna con i dati provvisori sull’esercizio del sistema elettrico nazionale 2020.

Gse – Rapporto delle attività 2020

I numeri relativi all’attività svolta nel 2020 dal Gse e le statistiche sugli incentivi a rinnovabili ed efficienza energetica.

TRANSIZIONE ENERGETICA E INNOVAZIONI

Net Zero by 2050: a Roadmap for the Global Energy Sector

Non c’è spazio per nuovi investimenti in combustibili fossili, bisogna accelerare l’installazione di impianti eolici e solari, il futuro dei trasporti è nei veicoli elettrici: il rapporto della Iea traccia il percorso per raggiungere le emissioni zero entro il 2050 su scala globale.

La Comunità Energetica – Vademecum 2021

Un vademecum Enea con una mappa delle comunità energetiche a livello italiano, europeo e mondiale, una panoramica delle tecnologie esistenti, le normative aggiornate sia in Italia che nell’Ue, un focus sulla povertà energetica e un decalogo con le parole chiave.

Operativo il primo condominio “autoconsumatore collettivo” d’Italia

Inaugurato il 14 maggio a Pinerolo, è quasi autosufficiente grazie a FV, solare termico, pompa di calore e batterie. Presentazione e video del convegno.

Indicators and Representation Tools to Measure the Technical-Economic Feasibility of a Renewable Energy Community. The Case Study of Villar Pellice

Un’analisi di fattibilità che ha considerato l’area di Villar Pellice tenendo conto delle caratteristiche geomorfologiche e ambientali del sito, il suo potenziale di produzione da rinnovabili e i consumi elettrici.

Energy community e autoconsumo collettivo: stato dell’arte e prospettive per le imprese

Le slide riassuntive in un recente webinar organizzato da Assolombarda.

La transizione ecologica. Una grande opportunità per l’Italia

Presentazione di Elettricità Futura in audizione alla X Commissione della Camera dei Deputati nell’ambito della discussione sulle iniziative di sostegno alla trasformazione energetica.

The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions

La disponibilità futura di minerali rischia di non tenere il passo della transizione verso le rinnovabili. La Iea stima che la domanda di minerali aumenterà di 4-6 volte rispetto a oggi entro il 2040, trainata da veicoli elettrici e batterie, con impatti su prezzi, forniture e sicurezza energetica dei paesi.

Holographic low concentration optical system increasing light collection efficiency of regular solar panels

Studio su ologrammi inseriti dentro i tradizionali moduli fotovoltaici e capaci di separare i colori della luce solare, dirigendoli in maniera più mirata verso le celle e aumentandone la resa.

Porous TiNO solar-driven interfacial evaporator for high-efficiency seawater desalination

Lo studio cinese su un dispositivo di desalinizzazione al titanio, alimentato da energia solare e altamente efficiente.

MERCATO ELETTRICO ED ENERGETICO

Utilities Flash Report FY 2020

Il rapporto Arthur D. Little stima che le utility italiane dovranno investire in totale circa 150 mld € al 2030 per realizzare il nuovo scenario energetico decarbonizzato, diffuso e digitale. Occorre indirizzare sempre più risorse verso rinnovabili, comunità energetiche, veicoli elettrici, sistemi di accumulo e reti intelligenti.

Newsletter mensile Gme – Maggio 2021

Il prezzo medio si è attestato a 69 euro MWh: un +178% sul 2020, ai massimi da due anni e mezzo e valore più elevato per il mese da 9 anni.

Ten-Year Network Development Plans 2022 – Scenarios final storyline report

Il documento TYNDP 2022 è elaborato da 43 TSO delle reti elettriche di 36 paesi europei raggruppati nell’European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) e basato sui piani di investimento regionali nazionali pubblicati ogni due anni dagli stessi TSO.

Le Utility, propulsori del rilancio di PMI e PA nell’era della transizione energetica

Modi e strumenti attraverso cui le Utility potranno contribuire al rilancio economico del Paese, con particolare riguardo delle piccole e medie imprese italiane e alla pubblica amministrazione: forniture di servizi innovativi nel campo delle fonti rinnovabili, efficienza energetica, mobilità low-carbon, flessibilità della domanda. Studio AGICI-Accenture.

Queued Up: Characteristics of Power Plants Seeking Transmission Interconnection As of the End of 2020

Studio del Lawrence Berkeley National Laboratory sui tempi di connessione degli impianti a energie rinnovabili negli Stati Uniti.

Indicatori di efficienza e decarbonizzazione del sistema energetico nazionale e del settore elettrico

Esaminate le dinamiche temporali degli indicatori energetici ed economici in relazione alle emissioni di gas a effetto serra e al consumo di energia. Particolare attenzione è stata rivolta al settore elettrico.

Energia elettrica, anatomia dei costi – Aggiornamento dati al 2019

Monografia Rse sull’anatomia dei costi elettrici: riporta l’adeguamento a fine 2019 delle principali voci di costo presenti in bolletta.

ACCUMULI E IDROGENO

Rechargeable Concrete Battery

Lo studio su un prototipo di batteria stazionaria, ricaricabile e basata sul cemento, con una densità energetica media di 7 Wh per metro quadrato, potenzialmente utilizzabile anche come elemento costruttivo.

Regolamentazione mercato dell’idrogeno

Position paper di Confindustria con varie proposte che toccano tutti gli aspetti della filiera.

Reversible ketone hydrogenation and dehydrogenation for aqueous organic redox flow batteries

Sviluppata una nuova tecnologia per l’accumulo che utilizza il fluorenone nella ricetta chimica.

The reuse of LiCoO2 electrodes collected from spent Li‐ion batteries after the electrochemical re‐lithiation of the electrode

La Aalto University ha sviluppato un metodo innovativo per riutilizzare le batterie senza complessi procedimenti chimici di fusione-separazione dei metalli.

EFFICIENZA ENERGETICA ED EDILIZIA

Civico 5.0: edizione edilizia popolare

I risultati dei monitoraggi effettuati nell’ambito della campagna nazionale di Legambiente, che nel 2020 ha coinvolto 38 famiglie in varie città italiane. I tecnici si sono concentrati su dispersioni termiche, sprechi elettrici, inquinamento indoor e acustico, con un focus speciale sull’edilizia popolare.

Tolleranze costruttive

Nel documento di ANCE condizioni di applicabilità e rapporto tra normativa statale e regionale.

FONTI FOSSILI E NUCLEARE

La super league del fossile. Élite del gas vs transizione energetica

Troppo gas favorito dal capacity market e strategie di grandi operatori, Enel e Terna incluse, che non favoriscono la decarbonizzazione del sistema elettrico. Eppure, ci sarebbe spazio per rinnovabili, accumuli e innovazione. Un documento di ReCommon.

Absolute Impact 2021

Secondo il nuovo studio di Carbon Tracker, gli obiettivi climatici annunciati finora da dieci delle maggiori compagnie mondiali oil & gas, Eni compresa, non sono pienamente compatibili con gli accordi di Parigi del 2015. Si fa troppo affidamento su soluzioni controverse per rimuovere la CO2.

Global Methane Assessment

Benefici e costi delle misure di mitigazione delle emissioni in un report pubblicato dall’UNEP e dalla Climate and Clean Air Coalition.

Eni. Risultati 2020 e Piano Strategico 2021-2024

L’analisi del piano Eni di Merian Research per Fondazione Finanza Etica, Greenpeace Italia e ReCommon

Rischi della CCS e l’illusione dell’idrogeno

Due paper di WWF Italia presentati nel corso di un webinar del 20 maggio 2021.

CLIMA ED EMISSIONI

The time for climate action is now

Una serie di capisaldi di Boston Consulting Group per guidare l’azione climatica a cui la classe dirigente mondiale dovrebbe guardare.

Aste CO2 – monitoraggio del mercato del carbonio

Rapporto Gse sulle aste di quote europee di emissione nel primo trimestre 2021.

Warming Projections Global Update – May 2021

Le stime del think tank Climate Action Tracker su quanto i nuovi target 2030 annunciati da varie potenze contribuiranno a rallentare il riscaldamento climatico.

MOBILITÀ E VEICOLI ELETTRICI

How to decarbonise long-haul trucking in Germany

Il costo totale di possesso e utilizzo di un camion elettrico nel 2025 potrebbe essere inferiore, su un orizzonte di 5 anni, rispetto a quello di un camion diesel. Le analisi si focalizzano sulla Germania ma i risultati dimostrano che in Europa i trasporti pesanti su gomma possono avere un futuro 100% elettrico.

Hitting the EV Inflection Point

Entro il 2027 le auto elettriche di tutti i segmenti in Europa costeranno meno delle analoghe auto a benzina o diesel anche senza eventuali incentivi statali. La previsione nel rapporto di Bloomberg New Energy Finance, commissionato da Transport & Environment.

Mercato e caratteristiche dei dispositivi di ricarica per veicoli elettrici

I principali risultati emersi dalla prima ricognizione Arera sui sistemi di ricarica per le auto elettriche in Italia.

