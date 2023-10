INDICE n. 33 – Settembre 2023

(37 documenti)



POLICY E INCENTIVI

Testo della Red 3 – Renewable energy directive

L’aula di Strasburgo ha approvato in via definitiva il 12 settembre il testo della direttiva rinnovabili: 42,5% da Fer sul consumo finale di energia a livello Ue nel 2030 (10,5 punti percentuali in più rispetto al target della vecchia direttiva).

Direttiva sull’efficienza energetica (Energy Efficiency Directive – EED)

La nuova direttiva sull’efficienza energetica è stata pubblicata mercoledì 20 settembre Gazzetta Ufficiale dell’Ue. Obiettivo vincolante ridurre il consumo finale di energia dell’Ue dell’11,7% entro il 2030, rispetto allo scenario di riferimento 2020.

Quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche

Percorso legislativo del Critical Raw Materials Act, il regolamento Ue sulle materie prime critiche per la transizione energetica. Il 14 settembre il Parlamento Ue in plenaria ha approvato la sua posizione sul provvedimento.

Summer 2023 Economic Forecast

Rallentamento della crescita economica, inflazione in calo, nuovo aumento dei prezzi energetici spinti dai rincari del petrolio, tante incertezze legate al conflitto in Ucraina e ai crescenti rischi climatici. Il quadro tracciato per il 2023-2024 dalla Commissione europea.

FONTI RINNOVABILI

RES Booster Stocktake

Le analisi di SolarPower Europe su come si stanno comportando 16 Stati membri per snellire il permitting degli impianti fotovoltaici, in linea con quanto previsto dal regolamento 2022/2577 del Consiglio Ue, cosiddetto “RES Booster”.

Offshore Wind Scale up. Innovations in permitting

Grazie alle esperienze e agli studi in molti paesi, un report di Irena e GWEC fornisce una panoramica dei principi chiave per accorciare i tempi dei progetti eolici offshore.

Wind power plants hybridised with solar power: a generation forecast perspective

Aggiungere un po’ di fotovoltaico ai parchi eolici esistenti aumenta il valore di mercato dei progetti e consente di ottenere più ricavi dalla vendita di elettricità, con minori errori nelle previsioni sulle prestazioni degli impianti “ibridi”. Studio del Laboratório Nacional de Energia e Geologia.

Ensuring resilience in Europe’s energy transition

Le quote minime di produzione europea da sviluppare per moduli FV, turbine eoliche, batterie, pompe di calore, elettrolizzatori, per ridurre l’import, potenziare le filiere di approvvigionamento e rilanciare le industrie Ue. Analisi di Agora Energiewende e Agora Industry.

National Survey Report of PV Power Applications in Italy 2022

Il fotovoltaico in Italia: installato, sviluppi, filiera industriale, costi, investimenti, politiche di supporto e altro nel nuovo rapporto del Gse realizzato per Photovoltaic Power System Programme della International Energy Agency (IEA PVPS).

PV Supplier Market Intelligence Report (Q2 – 2023)

Le stime principali diffuse dalla società di consulenza Clean energy associates (Cea) sulla capacità produttiva mondiale di celle e moduli fotovoltaici a fine giugno 2023.

Solar Heat Worldwide 2023

Panorama del mercato globale del solare termico 2022: cresce il mercato europeo, ma su scala globale il calo dei due maggiori mercati, cinese e indiano, porta a un decremento mondiale annuale del 9,3%. Italia in crescita del 43%. Dal report IEA Solar Heating and Cooling, curato da AEE INTEC.

Floating Offshore Wind Community

Progetto sul potenziale dell’eolico offshore in Italia di The European House – Ambrosetti, in collaborazione con Renantis, BlueFloat Energy, Fincantieri e Acciaierie d’Italia, presentato in una conferenza stampa nell’ambito del Forum di Cernobbio del 1° settembre (slide e video).

Discontinuous Jump Behavior of the Energy Conversion in Wind Energy Systems

Le turbine eoliche possono reagire in modo non ottimale alle turbolenze del vento e la loro potenza può aumentare/diminuire del 50% in pochi secondi. L’Università tedesca di Oldenburg e la Sharif University of Technology di Teheran spiegano da cosa può dipendere e come rimediare.

STATISTICHE E DATI ENERGETICI

Rapporto mensile Terna – agosto 2023

Nel periodo gennaio-agosto 2023 le rinnovabili coprono il 36,9% della domanda elettrica nazionale, che è in calo del 4,5%. Eolico e FV producono 2,2 TWh in più dello stesso periodo 2022. La generazione da carbone in calo di quasi il 27%.

EU Solar Jobs Report 2023

Dei 648.257 posti di lavoro nel fotovoltaico europeo censiti alla fine del 2022, l’84% è nella parte a valle della filiera (sviluppo-installazione). Altri 52.376 occupati (8%) sono nell’O&M, 48.229 nella produzione e 5.246 nel riciclaggio. Il rapporto Solar Power Europe.

TRANSIZIONE ENERGETICA E INNOVAZIONI

The Breakthrough Agenda Report 2023

Le valutazioni di Irena, Iea e Onu su quanto è stato fatto nel 2022 per facilitare la transizione verde dei settori elettrico, trasporto stradale, acciaio, idrogeno, agricoltura, edilizia e cemento.

Energy and Natural Resources Report 2023

Gli investimenti nelle tecnologie pulite dovranno accelerare moltissimo, per tenere il passo degli obiettivi climatici, ma restano diverse resistenze da parte di aziende e consumatori alla green economy. Le cause spiegate nel rapporto di Bain & Company.

Navigating Technology Types for Rural Energy Communities

Un breve report della Commissione europea confronta le diverse tecnologie applicabili nelle comunità energetiche rurali per benefici, costi, ambiti di applicazione, supporto politico a livello europeo e buone pratiche.

Principali modelli giuridici per la costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili

Le caratteristiche dei principali modelli riconosciuti dal nostro ordinamento con cui è possibile realizzare una CER, con punti di forza e di debolezza di ciascuno. Report curato da Art-ER, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

RAEE: prevenzione, riutilizzo e riciclo per rispondere al fabbisogno di materie prime critiche

Il Laboratorio Ref. Ricerche ha pubblicato un Position Paper su indicatori e tendenze a livello comunitario dei rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche per puntare su prevenzione, riutilizzo e riciclo e rispondere al fabbisogno di materie prime critiche dell’Ue.

Financing Clean Energy in Africa

Dal report della Iea una serie di strumenti che potrebbero facilitare e sbloccare i finanziamenti per la transizione energetica in Africa. Ad esempio, gli investimenti per l’accesso universale ai servizi energetici dovrebbero essere più che raddoppiati entro il 2030.

Energy transition strategic supply chains

L’Ue potrebbe produrre oltre il 50% dei moduli FV necessari al 2030, il 90% di batterie e il 60% di PdC, sfruttando le potenzialità delle diverse filiere industriali. Il ritardo accumulato da Pechino è tanto e richiede una nuova politica. Studio di The European House-Ambrosetti, Enel.

MERCATO ELETTRICO ED ENERGETICO

Impact of energy communities on the distribution network: an italian case study

Un’analisi del Politecnico di Milano sul potenziale impatto delle comunità energetiche sulle reti di distribuzione. Attraverso dei casi studio i risultati dimostrano che l’autoconsumo effettivo e puntuale delle CER è necessario per minimizzare il loro impatto sulla rete.

ACCUMULI E IDROGENO

Osservatorio Sistemi di Accumulo

I numeri dei sistemi di accumulo in Italia, aggiornati al 30 giugno, da Federazione Anie sulla base dei dati Gaudì-Terna. Installati 386mila impianti a metà 2023.

Global Hydrogen Review 2023

Più di 40 paesi hanno definito strategie nazionali sull’idrogeno a basse emissioni, ma gli sviluppatori spesso attendono il sostegno pubblico prima di investire. Anche inflazione e costo del denaro stanno colpendo la catena del valore dell’idrogeno. Previsioni di mercato nel report della Iea.

EFFICIENZA ENERGETICA ED EDILIZIA

IV Rapporto annuale sulla certificazione energetica degli edifici

Sulla base di 1,3 milioni di attestati di prestazione energetica (Ape) registrati ed emessi nel 2022, il report di Enea e CTI evidenzia una lieve diminuzione percentuale degli immobili nelle classi energetiche peggiori, a fronte di uno speculare aumento di quelli nelle classi più performanti.

Proposte per promuovere la riqualificazione energetica degli immobili

Le idee del Coordinamento FREE per dare continuità al mercato delle riqualificazioni energetiche dopo la fine della maxi detrazione al 110% e della cessione del credito (conferenza stampa del 14/9 – documento e video).

High energy efficiency for the public stock buildings in Mediterranean

Un progetto europeo del programma ENI CBC Med ha lavorato su alcune raccomandazioni orientate a facilitare la riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico nei sette paesi coinvolti, anche con lo scopo di replicare questi interventi in altre aree del Mediterraneo.

Elenco BAFA delle pompe di calore con test di efficienza

L’Ufficio federale tedesco per gli affari economici e il controllo dell’export (BAFA) pubblica regolarmente un elenco aggiornato con tutti i dati prestazionali delle circa 1200 pompe di calore provenienti dall’Europa.

FONTI FOSSILI E NUCLEARE

Eni sapeva

Secondo un rapporto di Greenpeace Italia e ReCommon, il Cane a sei zampe da ormai mezzo secolo è consapevole dei danni che provoca investire in energia fossile.

Statistica incidenti da gas combustibile in Ital i a – Anno 2022

Il più recente rapporto del Comitato Italiano Gas (CIG), Ente Federato all’UNI, che come da mandato di Arera, riporta gli incidenti nelle nostre abitazioni causati da gas metano in rete e gpl in bombole o piccoli serbatoi.

CLIMA ED EMISSIONI

Net Zero Roadmap, a global pathway to keep the 1.5 °C goal in reach – 2023 Update

Un rapporto della Iea traccia l’evoluzione che il sistema energetico mondiale dovrà seguire per arrivare a emissioni nette zero entro il 2050: serve una crescita record delle tecnologie energetiche pulite più mature.

Global Stocktake Technical Synthesis Report

Otto anni dopo gli accordi di Parigi è ampio il ritardo nel perseguire l’obiettivo di mantenere sotto i 2 °C l’aumento delle temperature. Serve un’accelerazione delle politiche per rinnovabili, efficienza energetica, adattamento, uscita dai fossili. Le valutazioni dell’Onu in vista della CoP28 di Dubai.

G20 New Delhi Leaders’ Declaration

Le dichiarazioni finali del G20 indiano (9-10 settembre), il vertice delle economie più industrializzate su clima ed energia. Delusione sull’uscita dai combustibili fossili e in particolare dal carbone.

MOBILITÀ E VEICOLI ELETTRICI

Small and profitable: why affordable electric cars in 2025 are feasible

I costruttori europei di veicoli nel 2025 potrebbero mettere sul mercato modelli 100% elettrici nel segmento B a prezzi competitivi, con un margine di profitto del 4%, controbattendo alla concorrenza cinese. Analisi e prospettive nello studio di Transport & Environment.

Siccità, transizione auto, case green

Puntare sull’utilizzo massiccio di e-fuel per auto più ecologiche è poco realistico e l’adozione dell’idrogeno su larga scala è lontana nel tempo, mentre la strada dei biocarburanti avanzati sembra più promettente. Uno studio dell’Univ. La Sapienza, patrocinato dal Mase.

Monitored data and social perceptions analysis of battery electric and hydrogen fuelled buses

Una prova sul campo di Eurac Research Institute for Renewable Energy dimostra che gli autobus elettrici richiedono molta meno energia e hanno costi di gestione inferiori ai bus alimentati a idrogeno. E la differenza non è affatto poca.

