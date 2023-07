INDICE n. 31 – Giugno 2023

POLICY E INCENTIVI

Bozza nuovo Pniec spagnolo 2023

La Spagna punta a 76 GW cumulativi di fotovoltaico nel 2030, rispetto ai 39 GW previsti nella precedente versione del Piano nazionale su energia e clima. Si spinge anche su eolico, idrogeno verde, accumuli e autoconsumo.

Relazione speciale – Obiettivi dell’UE in materia di energia e di clima

Un monito e una richiesta di maggiore concretezza da parte della Corte dei Conti Ue sugli obiettivi che l’Ue deve raggiungere: gli obiettivi per il 2020 sono stati raggiunti, ma scarsi segnali indicano che le azioni intraprese per conseguire quelli al 2030 saranno sufficienti.

Emergency interventions to address high energy prices

Report della Commissione europea (5 giugno) in cui si spiega che non è necessario prolungare le misure di emergenza con cui contenere i prezzi elettrici perché i vantaggi non compenserebbero l’impatto su investitori e mercato.

Legge europea per ripristino della natura

I ministri dell’Ambiente dei 27 Stati membri il 20 giugno hanno raggiunto un accordo sulla legge per il ripristino della natura, introducendo una deroga a favore dei progetti di impianti a fonti rinnovabili, presumendo l’interesse pubblico prevalente.

Statement of the estimates of the Eu Commission. Preparation of the draft budget 2024

Ammonta a 189,3 mld € il bilancio annuale dell’Ue per il 2024, proposto dalla Commissione. Il budget sarà integrato da 113 mld € per pagare gli aiuti di NextGenerationEU, lo strumento per la ripresa economica post pandemia.

Proposte di modifiche al Net Zero Industry Act” (Nzia)

Le proposte di modifica presentate da relatore tedesco Christian Ehler (Ppe) al regolamento presentato a marzo dalla Commissione Ue: esclusione nucleare, sviluppo “Industry Valley” europee per energie pulite, utilizzo dei ricavi ETS per finanziare i progetti, riduzione oneri burocratici.

FONTI RINNOVABILI

Renewable Energy Market Update Outlook for 2023 and 2024

L’Agenzia internazionale per l’energia fornisce una fotografia su come le fonti rinnovabili stanno crescendo e fa delle previsioni per il 2023 e il 2024.

Global Market Outlook for Solar Power 2023-27

I dati del fotovoltaico mondiale e le previsione di mercato nel nuovo report sul fotovoltaico presentato a Intersolar Europe. Lo scenario medio, sulla base dei dati dei primi mesi del 2023, prevede che per quest’anno avremo 341 GW di installazioni, con un incremento del 43% sul 2022.

Energy Planning of Renewable Energy Sources in an Italian Context: Energy Forecasting Analysis of Photovoltaic Systems in the Residential Sector

Secondo uno studio Enea, tecnicamente si potrebbero installare in Italia impianti fotovoltaici anche sul 30% della superficie delle coperture degli edifici esistenti e produrre fino a 79 TWh/anno di elettricità.

Decreto Bando “Parco Agrisolare”

La Commissione europea ha dato il via libera al nuovo decreto del bando Agrisolare, a breve in Gazzetta”: raddoppiano tetti di spesa e taglia massima del FV e si elimina, per alcuni casi, il vincolo dell’autoconsumo, che può essere anche condiviso.

Comuni rinnovabili 2023

Crescono le rinnovabili nei territori italiani, ma a ritmo ancora troppo lento rispetto agli obiettivi 2030. Otto richieste di Legambiente per velocizzare la transizione energetica.

Effects of renewable energy provisions of the inflation reduction act on technology costs, materials demand, and labor

Una stima di Wood Mackenzie su quanto potranno scendere i costi di produzione dei componenti per le energie rinnovabili fabbricati in Usa, grazie ai bonus fiscali dell’Ira (Inflation Reduction Act). Il focus è sul credito di imposta per la manifattura avanzata.

RES Simplify

Rapporto della Commissione Ue su politiche per la semplificazione e l’implementazione delle procedure tecniche e amministrative riguardanti gli impianti a energie rinnovabili. Lungaggini burocratiche e problemi della rete sono circa il 46% di tutte le barriere identificate.

Agrisolar Best Practice Guidelines

Un sistema di scoring di SolarPower Europe per valutare le prestazioni dei progetti di agrivoltaico. Descritti molti esempi di progetti realizzati in Europa.

Biocarburanti, falsi rinnovabili

Un breve documento di Legambiente spiega che oltre l’80% del biodiesel immesso sul mercato italiano deriva da biomasse coltivate di importazione a rischio deforestazione (olio di palma e derivati).

Review of degradation and failure phenomena in photovoltaic modules

La ricerca scientifica sottolinea le complesse interazioni che intervengono tra le principali cause del degradamento dei moduli FV. È necessario sviluppare test più accurati con stress multipli e valutare ogni singolo progetto/prodotto.

STATISTICHE E DATI ENERGETICI

Rapporto mensile Terna – maggio 2023

Nei primi cinque mesi del 2023 la domanda di elettricità a -4,5% su stesso periodo 2022. Le rinnovabili a maggio coprono il 42,8% della domanda, grazie all’idroelettrico, e il 33,6% nei primi cinque mesi del 2023. Fotovoltaico ed eolico a rilento. Aumenta import e cala il termoelettrico.

Statistical Review of World Energy

Il peso dei combustibili fossili nel mix energetico mondiale rimane altissimo, nonostante la forte crescita delle rinnovabili. Le emissioni aumentano e la transizione non procede con la dovuta accelerazione. Tutte le statistiche energetiche del 2022 nel nuovo rapporto dell’Energy Institute. Dati provvisori di esercizio del Sistema Elettrico Nazionale 2022 Il rapporto Terna riassume i risultati più significativi per l’anno scorso; utile per avere idea delle grandezze in gioco nella produzione e nella domanda elettrica in Italia. Nel 2022 la richiesta di energia elettrica è stata pari a 316.827 GWh (-1% sul 2021).

TRANSIZIONE ENERGETICA E INNOVAZIONI

World Energy Transitions Outlook 2023

L’Agenzia internazionale per le rinnovabili (Irena) quantifica il divario tra il non poco che stiamo facendo e quel che invece dovremmo fare per fermare il riscaldamento globale a +1,5 °C sui livelli preindustriali: vanno installati in media 1.000 GW di Fer ogni anno fino al 2030.

Disponibilità idrica e produzione di energia: rischi per la transizione?

La siccità in Italia del 2022 ha avuto un impatto negativo sulla produzione idroelettrica ed evidenziato alcuni fattori di rischio per la transizione energetica. Cassa Depositi e Prestiti analizza lo scenario italiano e le possibili implicazioni future per la sicurezza delle forniture di energia.

Innovation landscape for smart electrification

Irena identifica 100 innovazioni fondamentali per la mobilità elettrica intelligente, i settori del riscaldamento e del raffreddamento, la produzione di idrogeno verde per i settori hard to abate.

MERCATO ELETTRICO ED ENERGETICO

Criteri e condizioni per il funzionamento del sistema di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico

Il 6 giugno 2023, con l’approvazione di Arera della delibera 247, l’Italia si è dotata di un meccanismo regolatorio che potrà cambiare la traiettoria dell’evoluzione del sistema elettrico italiano nel medio-lungo termine. La delibera e un’analisi di Elemens.

Development of a transition pathway towards a close to net-zero electricity sector in Italy by 2035

Un modello di simulazione economica per un sistema elettrico italiano decarbonizzato al 2035. Scenari su tecnologie produttive, misure e politiche abilitanti. La potenza delle rinnovabili dovrà aumentare di almeno 8 volte rispetto ad oggi. Il report di Artelys e del think tank ECCO.

Decarbonisation Speedways – Final report

Analisi della federazione dell’industria elettrica europea con tre scenari di decarbonizzazione accelerata dell’economia e del settore elettrico europei. Elevate aspettative di elettrificazione, ma anche incertezza derivante dalle tensioni geopolitiche e dalle pressioni sull’approvvigionamento.

Newsletter mensile GME – maggio 2023

Dietro al calo del PUN, ai minimi dall’estate del 2021, la discesa dei prezzi del gas, ma anche l’aumento della produzione da idroelettrico e carbone. I dati del Gestore Mercati Energetici (Gme).

Position paper WindEurope su riforma mercato elettrico

L’associazione dell’eolico europea critica la proposta di rendere permanente (quando c’è uno stato di crisi energetica) il tetto di 180 €/MWh ai ricavi degli impianti infra-marginali e fa alcune proposte.

Relazione Arera: uso delle risorse destinate a contenere gli effetti del caro-energia nel 2022

Secondo l’Autorità si potrebbe finanziare per tutto il 2023 l’azzeramento degli oneri generali del settore gas, utilizzando le risorse già stanziate per i primi 6 mesi dell’anno e le risorse già stanziate, con legge Bilancio 2023, potrebbero finanziare anche i bonus sociali per i prossimi due trimestri.

Webinar su gestione delle Garanzie di Origine

Webinar del Gse sulle nuove funzionalità per la gestione delle Garanzie di Origine relative alle movimentazioni GO di emissione, trasferimento e annullamento sul nuovo sistema Certigy.

ACCUMULI E IDROGENO

Regolamento Ue su batterie e rifiuti delle batterie

Approvato dal Parlamento Ue in plenaria (7 giugno) il regolamento con le misure per rendere più sostenibile la filiera delle batterie. Previste anche percentuali minime di recupero e riciclo dei materiali.

Osservatorio Sistemi di Accumulo in Italia

Secondo Anie, su dati Gaudì-Terna, al 31 marzo 2023 in Italia figurano 311.189 impianti di accumulo elettrochimico, per una potenza complessiva di 2.329 MW e una capacità massima pari a 3.946 MWh. A questi si aggiungono gli impianti di Terna per complessivi 60 MW/250 MWh.

I criteri Ue per l’idrogeno da rinnovabili

La Commissione ha pubblicato formalmente il 20 giugno i due atti delegati sulla definizione Ue di idrogeno rinnovabile, già passati all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio. Entreranno in vigore il 10 luglio.

EFFICIENZA ENERGETICA ED EDILIZIA

Gli effetti macroeconomici e di finanza pubblica del Superbonus 110%

Il rapporto dalla Fondazione nazionale dei commercialisti presenta una stima al 31 dicembre 2022 dell’impatto macroeconomico e di finanza pubblica del Superbonus e degli altri bonus edilizi.

Energy Efficiency: The Decade for Action

Il mondo deve raddoppiare i progressi sull’efficienza energetica entro il 2030, triplicando gli investimenti nel settore, per rispettare l’obiettivo di azzerare le emissioni nette entro il 2050 e migliorare sicurezza e accessibilità energetica. L’analisi dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea).

Pompe di calore: consultazione europea

Aperta fino al 30 agosto la 2a fase della consultazione Ue per un piano d’azione per accelerarne la diffusione. Si può rispondere al questionario online sul sito web della Commissione europea. Le risposte di 15 soggetti italiani che hanno risposto ala prima fase di consultazione.

Superbonus, chiarimenti Agenzia delle Entrate sulle ultime novità

Una circolare del 13 giugno scioglie i dubbi su tempi e modi di applicazione della maxi agevolazione fiscale in edilizia, alla luce delle più recenti disposizioni normative. Focus su villette, condomìni, fotovoltaico.

Prestazioni estive degli edifici

Un manuale curato da Anit spiega come valutare le prestazioni energetiche estive dell’involucro opaco dell’edificio, analizzando tre fattori: singoli materiali, stratigrafie e zone termiche.

FONTI FOSSILI E NUCLEARE

Oil 2023. Analysis and forecast to 2028

La domanda globale di petrolio continuerà a crescere nei prossimi anni, ma a un ritmo rallentato, raggiungendo un probabile picco per quella legati ai trasporti nel 2026. A frenarne la crescita è il passaggio verso tecnologie più pulite, in particolare la rapida diffusione dei veicoli elettrici.

Banning boilers: An analysis of existing regulations to phase out fossil fuel heating in the EU

Uno studio accademico mostra l’analisi comparativa delle normative per l’eliminazione graduale delle caldaie a combustibili fossili nell’Unione Europea. Solo il 10% dell’energia fossile utilizzata per il riscaldamento è coperto da iter che ne prevedano la graduale eliminazione.

CLIMA ED EMISSIONI

A new outlook on the climate and security nexus

Una comunicazione congiunta della Commissione europea al Parlamento e al Consiglio europeo su una nuova prospettiva del nesso tra crisi climatica, degrado ambientale e sicurezza.

Demography and climate change – EU in the global context

Il Joint Research Center (Jrc) della Commissione europea esplora le connessioni, le opportunità e le sfide dei cambiamenti demografici e climatici e come questi possano essere considerati nella definizione delle politiche climatiche dell’Ue.

Compensation for atmospheric appropriation

Ricerca pubblicata da Nature Sustainability: metodo empirico per quantificare il risarcimento dovuto per l’appropriazione dei beni comuni atmosferici in uno scenario di azzeramento netto del carbonio in cui tutti i Paesi si decarbonizzino entro il 2050. Risarcimento quantificato in 192.000 mld $.

Scientific advice for the determination of an EU-wide 2040 climate target and a greenhouse gas budget for 2030–2050

I Paesi Ue devono quasi azzerare le emissioni di CO2 entro il 2040 per puntare al traguardo della neutralità climatica a metà secolo. Le raccomandazioni dell’organo scientifico indipendente (European Scientific Advisory Board on Climate Change) creato nel 2021 dalla legge Ue per il clima.

MOBILITÀ E VEICOLI ELETTRICI

L’elettrificazione del trasporto merci

Due report di Motus-E dedicati al trasporto delle merci sulle strade italiane con mezzi elettrici: il primo propone una roadmap per l’elettrificazione del settore e il secondo si concentra sui punti di ricarica.

Webinar su bandi Pnrr per infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

Il 18 maggio il Gse ha realizzato un webinar di approfondimento: illustrati i decreti ministeriali 10 e 11 del 12 gennaio 2023, attuativi della misura Pnrr (Missione 2 – Componente 2) e i relativi avvisi pubblici (vedi anche nuove faq del Mase).

Evaluation of different scenarios to switch the whole regional bus fleet of an italian Alpine Region to zero-emission buses

Uno studio di Eurac Research analizza diversi scenari per sostituire la flotta di autobus altoatesini con mezzi elettrici e a idrogeno, considerando anche l’infrastruttura necessaria.

