INDICE n. 30 – Maggio 2023

(42 documenti)



POLICY E INCENTIVI

Consultazione online per l’aggiornamento del Pniec

Consultazione avviata dal ministero dell’Ambiente per la proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec), prevista per il prossimo 30 giugno. È rimasta aperta fino al 26 maggio.

Decreto Pnrr 3

La novità apportate dalla legge 41/2023 che ha convertito il dl 13/2023: nuove regole e semplificazioni su permitting, aree idonee, FV, agrovoltaico, idroelettrico, biometano, eccetera.

Provvedimenti del pacchetto Fit for 55: nuovo mercato Ue della CO2



In GU europea: direttiva per la riforma del sistema ETS, direttiva sulla riduzione delle emissioni dei trasporti aerei, regolamento che istituisce la tassa alla frontiera sulla CO2 (Carbon Border Adjustment Mechanism), regolamento per il Fondo sociale per il clima e provvedimento che include il trasporto marittimo nel mercato ETS.

Italy 2023

L’Italia ha fatto molti progressi sulle rinnovabili e sull’efficienza energetica, ma per centrare gli obiettivi al 2030 deve accelerare il passo. Il quadro italiano sulle tecnologie pulite, tra luci e ombre, è al centro del nuovo rapporto dell’Agenzia internazionale dell’energia.

Raccomandazioni della Commissione Ue all’Italia – Pacchetto di Primavera 2023

Le raccomandazioni in tema di energia fatte all’Italia dalla Commissione europea nel suo “Pacchetto di Primavera”, presentato dal vicepresidente Valdis Dombrovskis e dal commissario all’Economia, Paolo Gentiloni.

FONTI RINNOVABILI

The State of the European Wind Energy Supply Chain

Il rapporto di WindEurope e Rystad Energy mostra che è urgente espandere la capacità produttiva europea nei vari segmenti della filiera eolica (turbine, torri e altri componenti), altrimenti già nel 2026 ci sarà uno squilibrio tra domanda e offerta.

Spring 2023 Solar Industry Update

Secondo il National Renewable Energy Laboratory, il 2023 sarà un altro anno di forte crescita per il fotovoltaico su scala globale, con 320 GW di nuova potenza attesa (+33% sul 2022). A trainare il mercato sempre la Cina, seguita da Europa, Stati Uniti e India. Intanto i prezzi medi globali dei moduli FV sono scesi ai minimi da due anni.

International Technology Roadmap for Photovoltaic

Prospettive tecnologiche e di mercato del settore fotovoltaico mondiale a cura della VDMA, un’organizzazione che rappresenta 3.600 aziende tedesche ed europee di ingegneria meccanica e impiantistica, con circa 3 milioni di addetti nell’Europa a 27. Gli scenari futuri sulla capacità produttiva.

Gestione esercizio degli impianti produzione energia elettrica da fonti rinnovabili con incentivi diversi dal conto energia

Il Gse ha pubblicato le nuove procedure semplificate per gestire gli interventi di modifica, manutenzione e ammodernamento degli impianti rinnovabili che hanno incentivi diversi dal conto energia secondo.

Decreto Agrivoltaico inviato alla Commissione europea

Fondi Pnrr per un miliardo di euro da erogare tramite tariffe sull’energia prodotta e un contributo a fondo perduto. Il testo del decreto legge con gli incentivi per il fotovoltaico a terra abbinato ad attività agricole trasmesso a metà aprile a Bruxelles.

Infotovoltaico primo trimestre 2023

Nei primi tre mesi del 2023 è proseguita la crescita del fotovoltaico italiano, osservata nel corso del 2022, superando 1 GW di nuovo installato da gennaio a marzo. Le statistiche complete nel Rapporto del Gse.

Photovoltaik-Strategie

La Germania punta a più che triplicare la sua potenza fotovoltaica in meno di 7 anni: 215 GW entro il 2030, dai circa 63 GW censiti a fine 2022. La strategia (in tedesco) presentata il 5 maggio dal ministro dell’Economia e del Clima, Robert Habeck.

Statistiken ausgewählter erneuerbarer Energieträger zur Stromerzeugung – April 2023

Nel primo trimestre 2023 in Germania connessi circa 2,8 GW, cui si sommano oltre 880 MW aggiunti ad aprile. I dati della Bundesnetzagentur.

How to reconcile renewable energy and agricultural production in a drying world

L’agrovoltaico può attenuare gli effetti della siccità su determinate colture, grazie agli ombreggiamenti dei pannelli solari, aumentando la resa complessiva dei terreni e mitigando gli impatti dei cambiamenti climatici sulle attività agricole: i risultati di uno studio dell’Università tedesca di Hohenheim.

STATISTICHE E DATI ENERGETICI

Rapporto mensile Terna – aprile 2023

Nel periodo gennaio-aprile 2023 l’unica fonte che registra un aumento della produzione è il fotovoltaico (+5,8%). Le rinnovabili coprono il 31,4% di una domanda elettrica in leggera diminuzione (-4,1%). Record negativo per l’idroelettrico. Crolla ad aprile la generazione da carbone (-82,5%).

Rapporto statistico solare fotovoltaico 2022

Oltre 210mila nuovi sistemi fotovoltaici installati in un anno, per una potenza di quasi 2,5 GW, che ha portato il totale cumulato a 25 GW distribuiti su più di un milione e 225mila impianti: tutti i numeri del fotovoltaico italiano del 2022 nel rapporto statistico Gse.

TRANSIZIONE ENERGETICA E INNOVAZIONI

CER e Autoconsumo collettivo: alcune simulazioni numeriche alla luce della nuova regolazione

I risultati delle simulazioni Rse su due casi studio (condominio e Cer con 180 utenze), con le possibili configurazioni e i tempi di ritorno dell’investimento, in attesa del decreto Mase con gli incentivi per l’autoconsumo energetico condiviso.

Modelli per promuovere le comunità energetiche: un’opportunità per le utilities

Le comunità di energia rinnovabile possono dare un contributo allo sviluppo delle rinnovabili in Italia, ma la loro diffusione è ancora limitata e mancano diverse misure per promuoverle tra cittadini e imprese. Secondo l’analisi di Agici-Accenture le utility possono essere la chiave del successo, per competenze tecniche e servizi che possono offrire ai partecipanti.

The State of Clean Technology Manufacturing

Corrono gli investimenti globali per aumentare la capacità produttiva di tecnologie pulite: pannelli fotovoltaici, batterie, pale eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori. Ma non tutte le filiere industriali sono pronte a soddisfare la domanda crescente di prodotti e componenti. Dall’Agenzia internazionale dell’energia le stime per il 2030.

Future of Jobs Survey

Il principale “motore” per creare nuovi posti di lavoro sarà dato dagli investimenti nella transizione verde delle aziende. I risultati di un sondaggio del World Economic Forum che ha coinvolto 803 società di 45 Paesi, attive in 27 differenti cluster industriali, che nel complesso impiegano più di 11,3 milioni di persone.

Stainless Green: considerations for making green steel using carbon capture and storage and hydrogen solutions

Studio dell’Oxford Institute for Energy Studies sulla cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) e l’uso dell’idrogeno al posto del gas metano come reagente chimico nella produzione dell’acciaio verde. La fattibilità di entrambi gli approcci e la loro capacità di ridurre le emissioni dipendono da molteplici fattori logistici, geografici, tecnici, economici e politici.

MERCATO ELETTRICO ED ENERGETICO

Proposte di riforma del market design

Proposte di emendamenti del Parlamento europeo per il nuovo mercato elettrico europeo; tra queste, sul tetto ai ricavi, sui contratti PPA, sugli accumuli.

World Energy Investment 2023

Nel 2023 si investiranno in totale circa 1.700 mld $ nelle tecnologie pulite in tutto il mondo, un centinaio di miliardi in più del 2022, trainati dal fotovoltaico. Alle fossili andranno circa mille miliardi, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, avvicinandosi ai livelli del 2019. Le stime dell’Agenzia internazionale dell’energia.

Seasonal Assessment of Resource Adequacy for the ERCOT Region (SARA) Winter 2022/23

Il gestore della rete elettrica del Texas (Ercot) ha fatto una valutazione stagionale dell’adeguatezza delle risorse elettriche in Texas, in cui si stima anche il ruolo dei cosiddetti Large Flexible Loads, o grandi carichi flessibili, cioè i centri dati di Bitcoin, per assicurare la continuità del servizio e scongiurare interruzioni di rete.

ACCUMULI E IDROGENO

Direct Lithium Extraction: A potential game changing technology

È possibile quasi raddoppiare la produzione, a costi inferiori e con minore impatto ambientale con le tecnologie per l’estrazione diretta del litio dalle salamoie (DLE: Direct Lithium Extraction), che in pochi anni potrebbero rivoluzione il mercato. Le analisi di Goldman Sachs.

Creating water-in-salt-like environment using coordinating anions in non-concentrated aqueous electrolytes for efficient Zn batteries

I ricercatori del Politecnico di Zurigo hanno annunciato una nuova batteria zinco-aria. Alcune criticità e soluzioni adottate in un documento pubblicato su Energy & Environmental Science.

EFFICIENZA ENERGETICA ED EDILIZIA

Effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dai bonus fiscali in edilizia

Il rapporto del Centro Studi CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) con tutti i dati sui bonus edilizi e le proposte su come rilanciare le detrazioni fiscali in chiave EPBD, la nuova direttiva europea sulle case green.

Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti

Tutto quello che c’è da sapere per la rateizzazione in 10 anni dei crediti derivanti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche. Un manuale di 49 pp. dell’Agenzia delle Entrate.

Pratiche sostenibili delle imprese nel 2022 e le prospettive 2023-2025

Le rilevazioni sugli interventi di sostenibilità condotte nell’ambito dell’indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere e quella sulle imprese dei servizi di mercato, previste nell’accordo quadro tra l’Istat e la Commissione europea.

FONTI FOSSILI E NUCLEARE

Emissions from Oil and Gas Operations in Net Zero Transitions

Ridurre le emissioni di metano, eliminare il flaring, elettrificare gli impianti produttivi con rinnovabili, installare sistemi per la cattura della CO2, utilizzare idrogeno low-carbon nelle raffinerie. Sono le cinque azioni più importanti che le industrie oil&gas possono mettere in campo per abbattere le emissioni di gas serra fino al 60% entro il 2030, secondo la Iea.

Gas Market Report Q2 2023

Prezzi in diminuzione ad inizio 2023, domanda piatta su base annua ma con tante incertezze, leggero aumento delle forniture di Gnl, ulteriore crollo degli approvvigionamenti dalla Russia: le principali tendenze per il mercato globale del gas, approfondite dall’Agenzia internazionale dell’energia.

The Race to Replace

In Europa si potrebbe fare a meno di tutto il gas russo in pochi anni (entro il 2028), investendo in rinnovabili ed efficienza energetica e ripagando una buona fetta di tali investimenti con i risparmi sui consumi di gas. Le conclusioni di uno studio dell’Oxford Sustainable Finance Group.

Riduzione delle emissioni di metano nel settore dell’energia

Via libera del Parlamento europeo alla nuova legge, la prima a livello Ue, per ridurre le emissioni di metano nel settore energetico al 2030. Regole più severe per monitorare, rilevare e riparare le fughe di metano da impianti e infrastrutture.

Future of Gas

Il report dell’EASAC (European Academies Science Advisory Council) si focalizza su diversi aspetti legati al phase out del gas nell’Ue in tutti i comparti, ma in particolare per quanto riguarda l’uso delle caldaie a gas. Propone idee e strategie con tempi di azione differenti e invia alcuni messaggi prioritari ai decisori politici europei.

Radioactive waste management – future CO2 emissions

Uno studio dettagliato, condotto da un docente dell’Università di Groningen, consulente indipendente e membro del “Nuclear Consulting Group”, spiega come le emissioni di CO2 del settore nucleare dipendano fondamentalmente dalla concentrazione di ossido di uranio (U 3 O 8 – detto anche “yellowcake”) nel minerale estratto.

CLIMA ED EMISSIONI

Quantifying the Human Cost of Global Warming

Una ricerca del Global Systems Institute dell’Università di Exeter sui costi umani legati alla crisi climatica a seconda degli scenari di surriscaldamento: senza iniziative più incisive le politiche attuali porterebbero a un riscaldamento di 2,7 °C entro fine secolo, con circa il 20% dell’umanità al di fuori della nicchia climatica in cui la specie umana si è evoluta.

Efficiency and decarbonization indicators in Italy and in the biggest European countries

Il rapporto annuale Ispra con tutti gli indicatori energetici ed economici del nostro Paese, confrontati con i dati dei principali Stati membri Ue. Dalle analisi emerge che la decarbonizzazione in Italia sta facendo progressi, ma ci sono ampi spazi di miglioramento in alcuni settori, tra cui edifici e trasporti.

Feedback on the input provided by the European Parliament as part of its resolution on the ECB’s Annual Report 2021

Osservazioni della Bce sui rischi che i mutamenti climatici pongono alla stabilità dei prezzi nell’eurozona. Documento pubblicato in occasione della presentazione al Parlamento europeo del rapporto annuale della banca sul 2022, in risposta alle questioni e alle richieste formulate dall’Europarlamento.

Rapporto Aste CO2 2022. Monitoraggio del mercato del carbonio

Per l’Italia nel 2022 le aste per i permessi a emettere CO2 del sistema ETS europeo hanno generato proventi per 3,2 miliardi di euro, +27% rispetto al 2021: minor numero minore dei permessi collocati, più elevati i prezzi. Dal report del Gse.

MOBILITÀ E VEICOLI ELETTRICI

Integrazione tra veicoli e reti elettriche: sfide e opportunità al 2030

Riduzione dei picchi di domanda e del surplus inutilizzato di energia rinnovabile, minori costi di dispacciamento: i risultati di uno studio – di Motus-E, CESI, Politecnico di Milano, RSE – con gli scenari italiani al 2030 per la mobilità elettrica e la diffusione di tecnologie di vehicle-grid integration, che consentono di ottimizzare la ricarica dei veicoli.

Analysing the costs of hydrogen aircraft

Gli aerei a idrogeno potrebbero diventare competitivi nel 2035 sui voli intra-europei, a condizione di tassare adeguatamente il cherosene fossile. Restano però molti ostacoli tecnici. Le analisi economiche in uno studio commissionato da Transport & Environment.

Rapporto Mobilitaria 2023

Il rapporto valuta la distanza che le nove città italiane aderenti alla missione NetZero2030 devono colmare per arrivare al 2030 a una mobilità a zero emissioni. Le indicazioni e le proposte di Kyoto Club e CNR-IIA.

