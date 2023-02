INDICE n. 26 – Gennaio 2023

(36 documenti)



POLICY E INCENTIVI

Decreto Aiuti quater: riepilogo di tutte le novità per il Superbonus

È entrato in vigore il 18 gennaio, il decreto Aiuti quater come convertito dalla legge n. 6 del 13 gennaio 2023, dopo la sua pubblicazione nella G.U. del 17 gennaio. Il primo provvedimento contro il caro energia approvato dal nuovo governo Meloni.

Decreto sul riassetto del Mase

Firmato il decreto che definisce il nuovo assetto del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase). Prevede in particolare un rafforzamento del dipartimento Energia con maggiori competenze e possibilità di intervento, anche per quanto riguarda le politiche Ue.

FONTI RINNOVABILI

Reflecting the energy transition from a European perspective and in the global context

Il nuovo studio della Lappeenranta University of Technology fa una comparazione della letteratura scientifica esistente su come portare l’Europa al 100% rinnovabili e illustra diversi nuovi scenari basati su parametri aggiornati e con risoluzione oraria che considera tutte le esigenze energetiche.

Solar Best Practices Guidelines

Come realizzare impianti fotovoltaici di elevata qualità in tutti i loro aspetti, senza incorrere in qualche errore o dimenticanza? Per facilitare il compito agli operatori, Solar Power Europe ha lanciato una piattaforma online che riunisce tutte le linee guida sulle migliori pratiche applicabili al fotovoltaico.

Modello unico per gli impianti fino a 200 kW

Dal 1° febbraio 2023, operativa una nuova semplificazione per i piccoli impianti fotovoltaici. I riferimenti normativi.

Presentazioni del webinar Photovoltaic-thermal (PVT)

Le presentazioni del webinar “Photovoltaic-thermal (PVT) – An innovative solar technology producing renewable heat & electricity” organizzato il 13 dicembre 2022 da Solar Heat Europe, assieme al Task 60, gruppo di ricerca del “Solar Heating & Cooling Programme” della Iea.

PPA Times

Le ultime tendenze su quotazioni e volumi dei Power Purchase Agreement (Ppa) da rinnovabili secondo Pexapark e Edison Energy (ultimo rapporto trimestrale).

Performance enhancement of PV panels using phase change material (PCM): An experimental implementation

Ricerca dell’Università di Sohag, in Egitto, secondo cui un sistema di raffreddamento passivo basato sui cambiamenti di fase della cera di paraffina migliorerebbe la resa energetica dei moduli fotovoltaici di oltre il 15%, rispetto a quella di un modulo standard non raffreddato.

Not All Light Spectra Were Created Equal: Can We Harvest Light for Optimum Food-Energy Co-Generation?

Gli autori della ricerca hanno sviluppato un modello di fotosintesi e traspirazione delle piante per analizzare come reagiscono a diversi spettri di luce incidente. Dai test in laboratorio è emerso che la parte blu dello spettro luminoso è più efficiente per produrre energia solare, mentre la parte rossa consente di migliorare le rese delle colture.

STATISTICHE E DATI ENERGETICI

Rapporto mensile Terna – dicembre 2022

Nel 2022 la domanda elettrica cala dell’1% sul 2021, ma è molto più acuta la discesa della generazione da rinnovabili, complice il crollo dell’idroelettrico. Nell’anno le rinnovabili coprono appena il 31,1% del fabbisogno elettrico contro il 35,4% del 2021; aumenta solo il FV. In crescita la produzione da carbone.

Rinnovabili Stati Ue: le statistiche ufficiali Eurostat

In Europa nel 2021 la quota media di fonti rinnovabili sui consumi finali lordi di energia è stata del 21,8%, in lieve calo (-0,3%) rispetto al 2020.

TRANSIZIONE ENERGETICA E INNOVAZIONI

Energy Technology Perspectives 2023

Un’analisi della Iea sulla situazione industriale per le tecnologie principali della transizione – come moduli fotovoltaici, turbine eoliche, batterie per veicoli elettrici, elettrolizzatori e pompe di calore – oltre a mappare la probabile evoluzione per i prossimi anni.

Bp Energy Outlook 2023

Gli scenari energetici sono incerti dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, che rischia di complicare un percorso della transizione green. Servirebbero 450-600 GW di nuova capacità rinnovabile ogni anno al 2035, due volte e mezzo in più rispetto al massimo raggiunto finora. Dati e tendenze su fonti pulite, idrocarburi, idrogeno e altre tecnologie (come la cattura della CO2), nel nuovo rapporto di Bp.

MERCATO ELETTRICO ED ENERGETICO

European Electricity Review 2023

L’analisi del centro studi Ember sulla transizione elettrica nell’Ue: cosa è successo nel 2022 e cosa aspettarsi per il 2023.

Market Correction Mechanism – Preliminary data report

Preliminary data report – On the introduction of the market correction mechanism

Conclusioni preliminari dell’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione tra i regolatori dell’energia e di Esma sul tetto del prezzo del gas. Il meccanismo di correzione del mercato non ha avuto al momento riflessi significativi sulle piazze energetiche, ma potrebbe avere in futuro impatti anche molto vasti sui mercati finanziari ed energetici.

Grid Boosters as innovative solution to optimize power grids

Analisi di del concetto e del modello operativo dei progetti Grid Booster tedeschi e come progetti simili potrebbero rendere più efficienti le reti elettriche di trasmissione, riducendo i costi e generando valore in altre reti elettriche del mondo.

Servizi ancillari locali, i progetti di E-Distribuzione e Areti

I due distributori hanno illustrato le loro iniziative che permetteranno agli utenti di offrire modulazioni di potenza remunerate.

Newsletter mensile Gme – dicembre 2022

Proseguono gli aumenti dei prezzi energetici iniziati nella parte finale del 2021, con il Pun italiano che si attesta in media a 303,95 €/MWh (+178,49 €/MWh sul 2021), mostrando una dinamica particolarmente correlata a quella del prezzo del gas.

ACCUMULI E IDROGENO

Achieving Zero Emissions with More Mobility and Less Mining

Il rapporto del Climate and Community Project, centro studi americano che si occupa di politica climatica, spiega come gli Stati Uniti potrebbero ridurre la domanda di litio fino al 90% entro il 2050 ampliando le infrastrutture per il trasporto pubblico, riducendo le dimensioni delle batterie dei veicoli elettrici e massimizzando il riciclo del litio.

Studio tecnico-normativo sullo stoccaggio di energia termica nel sottosuolo

L’accumulo di energia termica è un altro elemento chiave nella decarbonizzazione. L’Associazione Italiana Riscaldamento Urbano (AIRU) ha presentato uno studio sullo stoccaggio del calore nel sottosuolo, evidenziando aspetti tecnici e normativi.

Second-life battery systems for affordable energy access in Kenyan primary schools

I risultati di uno studio su diverse configurazioni di impianti FV con accumuli in alcune scuole in Africa (Kenya). In quasi tutti gli scenari considerati, le soluzioni più competitive, in termini di Lcoe, impiegano batterie “di seconda vita” al posto di batterie nuove.

Underground Gravity Energy Storage: A Solution for Long-Term Energy Storage

La ricerca spiega come trasformare le miniere abbandonate in sistemi sotterranei per accumulare energia per lunghi periodi, utilizzando motori elettrici e freni rigenerativi per far salire o scendere contenitori pieni di sabbia nei pozzi.

Hydrogen patents for a clean energy future

Unione europea e Giappone sono i principali centri di innovazione tecnologica a livello mondiale per quanto riguarda l’idrogeno, con un focus crescente verso la produzione di H2 a basse emissioni di gas serra tramite gli elettrolizzatori. È la tendenza che emerge dai dati sui brevetti internazionali in questo settore industriale.

EFFICIENZA ENERGETICA ED EDILIZIA

How to stay warm and save energy: insulation opportunities in European homes

Uno scenario BPIE: quasi tutti gli edifici residenziali nell’Unione europea potrebbero essere ristrutturati entro il 2050. Risparmieremmo il 44% dell’energia finale e il 46% del gas utilizzato per il riscaldamento nel residenziale ed eviteremo nel complesso di consumare 750 TWh annui.

Il superbonus edilizia al 110 per cento – aggiornamento al decreto legge n. 176 del 2022

Il dossier del Centro Studi della Camera fa il punto sugli ultimi aggiornamenti delle norme che riguardano il Superbonus, con un riepilogo di tutti i casi in cui continua a valere la detrazione al 110% anche nel 2023 e quando invece scende al 90%.

Bonus mobili ed elettrodomestici 2023

Come chiedere la detrazione per l’acquisto dei grandi elettrodomestici e quali voci di spesa sono ammesse. La nuova guida dell’Agenzia delle Entrate.

Manovra 2023: novità per i bonus edilizi

Il punto di Ance su detrazioni fiscali e relative scadenze per l’anno 2023.

I dati sul Superbonus 110% al 31 dicembre 2022

L’aggiornamento Enea sugli investimenti ammessi alla maxi detrazione del Superbonus 110% al 30/12/2022: a fine 2022, il totale degli investimenti ammessi a detrazione con il Superbonus sfiora i 62,5 miliardi, per circa 68,7 miliardi di detrazioni.

FONTI FOSSILI E NUCLEARE

Oil Market Report

Il nuovo report della Iea avverte su possibili ristrettezze, dovute in primis alle sanzioni contro la Russia e alla ripresa cinese. La sintesi del rapporto.

Gli effetti invisibili della cottura a gas sulla salute

L’Italia è il paese europeo con la percentuale più alta di famiglie che cucinano con il gas. Uno studio dimostra gli impatti negativi sulla nostra salute. Quali soluzioni secondo CLASP e Alleanza Europea per la Salute Pubblica?

CLIMA ED EMISSIONI

Global Risks Report 2023

Nel breve termine (prossimi 2 anni) il rischio più temuto nel mondo è la crisi del costo della vita, spinta da inflazione e forti rincari energetici. Ma su un orizzonte più ampio (10 anni) sono le minacce climatiche a far preoccupare maggiormente gli oltre 1.200 esperti intervistati tra settembre e ottobre 2022, per il rapporto globale del WEF sulla percezione dei rischi.

Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc)

In consultazione pubblica il Pnacc nella versione aggiornata rispetto a quella iniziale del 2018. Obiettivo è fornire un quadro di indirizzo nazionale per implementare le azioni finalizzate a ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, migliorare la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici.

Survival of the Richest

Studio Oxfam sulla ricchezza e la povertà estrema che stanno aumentando simultaneamente: l’1% più ricco della popolazione mondiale si è impossessato di quasi i due terzi di tutta la nuova ricchezza (42mila mld $) creata dal 2020.

MOBILITÀ E VEICOLI ELETTRICI

A European Response to US IRA

La produzione di batterie al litio per le auto elettriche potrebbe essere 100% made in Europe entro il 2027, a patto di sviluppare una filiera industriale più forte e competitiva, in risposta al maxi piano Usa (Inflation Reduction Act) che supporterà le aziende americane con decine di miliardi di $ nei vari settori delle energie rinnovabili. Analisi di T&E.

100 Italian E-Mobility Stories 2023

La diffusione di auto elettriche nel mondo cresce rapidamente e la filiera italiana della mobilità elettrica potrebbe essere tra i protagonisti. Ma oltre alle imprese, chi sta partecipando a questo processo di transizione? Report a cura di Fondazione Symbola, Enel ed Enel X Way: 100 esperienze dell’e-Mobility Made in Italy.

