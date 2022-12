INDICE n.24 – Novembre 2022

(44 documenti)



POLICY E INCENTIVI

Decreto Aiuti quater

Sulla G.U. il decreto Aiuti quater (dl 18 novembre 2022, n. 176), recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”. Con il decreto in vigore le novità per il Superbonus 110%.

Decreto Aiuti ter

Sulla G.U. del 17 novembre pubblicata la legge di conversione del decreto Aiuti ter, il n. 144 del 2022: le ultime misure approvate dal governo Draghi contro il caro energia, tra cui estensione e potenziamento dei crediti di imposta per le industrie con elevati consumi energetici, proroga del taglio delle accise sui carburanti, interventi per la liquidità delle imprese.

Audizione Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica: linee programmatiche del dicastero

Audizione del 29 novembre alla Commissione ambiente del Senato del ministro Gilberto Pichetto Fratin.

Documento di consultazione per Comunità energetiche e sistemi di autoconsumo

Dal 28 novembre è aperta la consultazione pubblica del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sullo schema di decreto per le comunità energetiche (impianti di potenza fino a 1 MW). Resterà aperta fino al 12 dicembre 2022.

FONTI RINNOVABILI

Regolazione regionale: generazione elettrica da fonti rinnovabili

Il rapporto Gse consente di evidenziare l’evoluzione, in senso restrittivo o estensivo, della regolazione regionale in materia di procedimenti autorizzativi per le diverse tecnologie per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Renewable energy targets in 2022

Le rinnovabili hanno un potenziale enorme che i Paesi non si sono ancora impegnati a sfruttare. Per Irena bisogna raddoppiare sforzi e obiettivi al 2030 rispetto allo scenario tendenziale: si può arrivare a 10,8 TW di potenza installata globale a fine decennio, ma i target attuali si fermano a metà strada.

2022 Report on the Achievement of the 2020 Renewable Energy Targets

Report della Commissione europea, sul raggiungimento dei target Ue per le rinnovabili al 2020

Performance of support for electricity from renewable sources granted by means of tendering procedures in the Eu

Documento della Commissione europea sugli andamenti delle aste per le diverse tecnologie verdi.

100% renewable heating with existing solutions: Italy RHC-ETIP national roundtable

Politiche, incentivi, ricerca ed esempi applicativi: il webinar del 27 ottobre per analizzare le vie di decarbonizzazione del settore del riscaldamento e raffrescamento. Organizzato da Renewable Heating & Cooling European Technology Platform, con supporto dell’associazione europea del solare termico, Solar Heat Europe. Video webinar (durata: 2h 30′, in italiano).

Biomethane, the green molecule to enable energy transition

Secondo la società di consulenza BIP, in Italia il biometano ha grandi potenzialità e potrebbe portare il Paese ai primi posti europei nella produzione di green gas. Tanti però gli ostacoli da rimuovere: complessità e lentezza delle autorizzazioni, colli di bottiglia nella logistica. I recenti sviluppi normativi dovrebbero dare nuovo slancio al settore.

Le applicazioni fotovoltaiche per le imprese agricole italiane

Il webinar sull’agrivoltaico, organizzato da Fieragricola Tech e QualEnergia.it, trasmesso in streaming il 26 ottobre (durata: 1h 38′).

Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI) 2022

Le indicazioni della 60a edizione del rapporto sull’attrattività dei Paesi per investitori e operatori delle energie rinnovabili, stilato da EY. L’Italia sale di tre posizioni grazie ai miglioramenti dell’’eolico offshore, ma peggiora nel mercato dei PPA. Il nostro paese potrebbe fare di più, soprattutto in rapporto al Pil.

Evaluation of bifacial module technologies with combined-accelerated stress testing

Gli scienziati del National Renewable Energy Laboratory americano hanno sottoposto dei moduli bifacciali a una serie di prove per capire come si degraderanno nel tempo, evidenziando qualche vulnerabilità.

Onymous early-life performance degradation analysis of recent photovoltaic module technologies

Lo studio dei Sandia Laboratories americani ha seguito il comportamento sul campo di 834 moduli FV per 5 anni; sono 13 tipi di pannelli di sette produttori differenti, testati in tre aree climatiche diverse. Obiettivo era monitorare il tasso di degrado delle tecnologie FV più recenti.

Photovoltaic windows cut energy use and CO2 emissions by 40% in highly glazed buildings

Studio del National Renewable Energy Laboratory (Nrel) secondo cui il consumo energetico medio degli edifici ricoperti da superfici vetrate può essere ridotto del 40% con le finestre fotovoltaiche.

STATISTICHE E DATI ENERGETICI

Rapporto mensile Terna – ottobre 2022

Le rinnovabili soddisfano nei primi dieci mesi appena il 32,6% della domanda elettrica nazionale contro il 37,5% di un anno fa. La domanda è stabile. Eolico e FV crescono di 2,9 TWh, ma mancano 15 TWh dall’idroelettrico.

TRANSIZIONE ENERGETICA E INNOVAZIONI

Monitoraggio degli impatti economici e occupazionali delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica

Alcuni dati Gse sull’impatto occupazionale delle rinnovabili elettriche, termiche e dell’efficienza energetica. Ad esempio, nel 2021 sono circa 14mila i posti di lavoro nelle Fer elettriche e circa 29mila nelle termiche.

MERCATO ELETTRICO ED ENERGETICO

Newsletter mensile Gme – ottobre 2022

Ad ottobre il Pun si porta a 211,50 €/MWh, valore più che dimezzato rispetto a settembre: grazie al calo delle quotazioni del gas, il Prezzo unico nazionale su Mgp dai 350 €/MWh di inizio mese scende a 130-140 €/MWh negli ultimi giorni di ottobre

Imprese nell’Età del chilowatt-oro – Rapporto annuale Confartigianato 2022

Lo stato della crisi energetica nel tessuto produttivo italiano: inflazione in forte aumento, prezzi alle stelle di elettricità e gas per le piccole e medie imprese, che nel 2022 pagheranno 23,9 mld € in più rispetto al 2021. I settori industriali più esposti ai rincari energetici sono 43, in cui operano più di 880mila aziende.

Energia e clima in Italia – rapporto trimestrale

La nuova relazione trimestrale del Gse in questa prima edizione analizzati dati aggiornati al 30 settembre 2022 su rinnovabili, efficienza energetica, mobilità sostenibile, mercati energetici e ambientali ed evoluzione della spesa energetica.

Aggiornamento Sistema Semplice di Produzione e Consumo (SSPC)

Con la deliberazione 573/2022/R/eel, ARERA ha aggiornato il testo integrato dei SSPC sulla base delle recenti modifiche legislative introdotte dai decreti legislativi n. 199/2021 e, soprattutto, 210/2021 che modifica e integra la definizione di sistema semplice di autoconsumo.

ACCUMULI E IDROGENO

Osservatorio sistemi di accumulo (al 30 settembre 2022)

Al 30 settembre in Italia risultano installati 159.724 sistemi di accumulo, per una potenza complessiva di 949 MW e una capacità massima di 1.816 MWh. A questi si aggiungono gli impianti di Terna per complessivi 60 MW e 250 MWh. I dati di Anie Federazione in base al sistema Gaudì.

Energy Tracks, Accumulo energetico. Quale ruolo nel sistema elettrico del futuro?

Un webinar organizzato il 28 ottobre dal Politecnico di Milano (POLIMI), LEAP e RSE sulle prospettive di sviluppo che per gli accumuli si aprono all’interno del sistema elettrico del futuro. Video e slides.

Accelerating hydrogen deployment in the G7

Secondo Irena la domanda di idrogeno nei Paesi del G7 potrebbe aumentare fino a 7-8 volte rispetto a oggi entro metà di questo secolo, spinta dalla necessità di azzerare le emissioni nette di CO2 in tutti i settori, compresi i trasporti e le industrie pesanti.

EFFICIENZA ENERGETICA ED EDILIZIA

Ecobonus e Superbonus per la transizione energetica del Paese

Dati Censis sui risultati economici, energetici e occupazionali del Superbonus e dell’Ecobonus. I 55 mld € di investimenti certificati dall’Enea da agosto 2020 a ottobre 2022 nel solo superbonus hanno attivato un valore della produzione nella filiera costruzioni e servizi tecnici connessi pari a 79,7 mld € (effetto diretto), più 36 mld € in altri settori (effetto indiretto), per un totale di circa 115 mld €.

Dossier Ance sulle modifiche al Superbonus dopo il DL Aiuti quater

L’Associazione nazionale costruttori edili ha pubblicato un vademecum che raccoglie tutte le modifiche che il DL Aiuti quater ha introdotto per il Superbonus a partire dal 2023.

I dati sul Superbonus 110% al 31 ottobre 2022

L’aggiornamento Enea sugli investimenti ammessi alla maxi detrazione del Superbonus 110% al 31 ottobre 2022. A fine ottobre sono 55 i miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione. Nel solo mese di ottobre sono stati ammessi a detrazione 3,8 mld €.

A behavioral change-based approach to energy efficiency in a manufacturing plant

Un caso di studio che ha dimostrato che in un’industria manifatturiera è effettivamente possibile un uso dell’energia più efficiente attraverso un “semplice” cambiamento nel comportamento abituale del personale, dai dirigenti agli addetti alla produzione, senza che siano necessari incentivi espliciti, materiali o economici.

Immobili e bonus fiscali 2022

Il Notariato ha aggiornato a settembre 2022 la guida alle agevolazioni fiscali per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare, realizzata dal Consiglio nazionale del Notariato e 14 associazioni dei consumatori.

Rapporto Annuale sulla Certificazione Energetica degli Edifici 2022

Terza edizione del Rapporto annuale sulla Certificazione Energetica degli Edifici a cura di Enea e Cti: fotografa l’evoluzione delle prestazioni energetiche del parco edilizio nazionale al 2021, attraverso l’analisi di circa 1,3 milioni Attestati di Prestazione Energetica (APE).

FONTI FOSSILI E NUCLEARE

Who is Financing Fossil Fuel Expansion in Africa?

Il rapporto identifica 200 aziende che stanno esplorando in Africa nuove riserve di combustibili fossili o sviluppando nuove infrastrutture, come terminali di gas naturale liquefatto (GNL), gasdotti o centrali elettriche a gas e carbone. Il documento si sofferma anche sulle banche e gli investitori che finanziano le attività di queste imprese.

Climate Policy Factbook 2021

I Paesi del G20 nel 2021 hanno speso quasi 700 mld $ in sussidi alle fonti fossili, perlopiù destinati a sovvenzionare il settore oil & gas (83% del totale), in crescita del 16% rispetto al 2020 secondo Bloomberg New Energy Finance, anche a causa della ripresa economica post-pandemia.

Never too early to prepare for next winter: Europe’s gas balance for 2023-2024

L’Europa potrebbe trovarsi ad affrontare una carenza di 30 mld mc di gas nell’estate 2023, quando dovrà rifornire i propri stoccaggi in vista dell’inverno 2023/24. Secondo la Iea necessaria un’azione urgente da parte dei governi per promuovere efficienza energetica, diffusione delle rinnovabili, pompe di calore e ridurre il consumo di gas.

Powering past coal

Molti Paesi, soprattutto in Europa, secondo Powering Past Coal Alliance, stanno proseguendo le loro politiche per eliminare il carbone dal mix elettrico, ma ci sono ancora 300 GW di progetti per nuova capacità a carbone in tutto il mondo, di cui 197 GW in Cina.

Coal in Net Zero Transitions

Le approvazioni di nuovi progetti per impianti a carbone sono rallentate drasticamente negli ultimi dieci anni, ma il rischio secondo la Iea è che la crisi energetica continui a favorire un revival di questa fonte fossile, come nel 2021 e nei primi mesi 2022, soprattutto nelle economie in via di sviluppo.

The Consequences of Capping the TTF Price

Analisi dell’Oxford Institute for energy studies (Oies) su cosa potrebbe accadere se l’Ue istituisse un price cap sul gas. Il risultato più probabile è che il gas rimarrebbe nei depositi degli esportatori, riducendo l’offerta in Europa.

Réactualisation des perspectivees pour le systéme électrique pour l’automne et l’hiver 2022-2023

La Francia anche nei prossimi mesi dovrà fare i conti con una minore disponibilità dei suoi reattori nucleari e qualche rischio in più per la sicurezza del sistema elettrico nazionale, in particolare per il mese di gennaio 2023. La nota del regolatore francese Rte (Réseau de Transport d’Électricité).

CLIMA ED EMISSIONI

Cop27: decisioni finali e documenti

Le decisioni e i documenti dalla Cop 27, la Conferenza Onu sul clima a Sharm El-Sheikh, in Egitto.

Climate Change Performance Index

In Italia non decollano le politiche per il clima e le rinnovabili, tanto che il nostro Paese rimane inchiodato a metà della graduatoria sulle prestazioni ambientali ed energetiche (più Ue nel suo complesso). Crescita rallentata delle rinnovabili, oltre a una politica ancora inadeguata a fronteggiare la crisi climatica, sono dietro i motivi di questo ranking.

Climatescope 2022

Secondo BNEF i mercati emergenti stanno accelerando la loro corsa verso le fonti rinnovabili, anche se fanno fatica a uscire dal carbone, mettendo così a rischio il raggiungimento degli obiettivi climatici net-zero.

State of the Climate in Europe

Le temperature medie in Europa negli ultimi 30 anni sono aumentate più del doppio rispetto alla media globale, +0,5 °C ogni dieci anni nel periodo 1991-2021, mentre gli impatti dei cambiamenti climatici hanno colpito direttamente più di mezzo milione di persone nel 2021.

Corporate Climate Policy Footprint 2022

In cima alla lista delle aziende che più si oppongono alle politiche globali sul clima, secondo Influence Map, ci sono le grandi compagnie petrolifere americane come Chevron ed ExxonMobil, seguite dal colosso tedesco della chimica BASF e poi da altre società Usa, tra cui ConocoPhillips, Sempra Energy, American Electric Power.

MOBILITÀ E VEICOLI ELETTRICI

The good tax guide

Le politiche fiscali possono giocare un ruolo decisivo per orientare il mercato automobilistico verso modelli più ecologici, in particolare per le vetture elettriche. In molti casi la fiscalità sulle auto non è correlata ai criteri ambientali e alle emissioni, come in Italia. Lo studio di Transport & Environment confronta i sistemi di tassazione dei veicoli nei vari Paesi europei.

Piano Generale Mobilità Ciclistica 2022-2024

In Italia, nell’ambito del PNRR entro il 30 giugno 2026 saranno assegnati alle Regioni 600 milioni di euro per realizzare ulteriori 1800 km di ciclovie turistiche, urbane e metropolitane.

