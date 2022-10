INDICE n.22 – Agosto 2022



POLICY E INCENTIVI

Documento di Consultazione Arera su aggiornamento regolazione autoconsumo diffuso per le Comunità energetiche

DCO 390/2022/R/eel “Orientamenti in materia di configurazione per l’autoconsumo previste dal decreto legislativo 199/2001 e dal decreto legislativo 210/221” (osservazioni: chiuse il 9 settembre 2022).

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa

Le principali raccomandazioni, in tema di energie pulite, della Commissione parlamentare bicamerale per la semplificazione, nel documento conclusivo della sua indagine (3 agosto 2022).

Decreto “Aiuti bis”

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in vigore dal 10 agosto, il decreto Aiuti bis (dl 115/2022) dal titolo “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. Le novità sull’energia.

FONTI RINNOVABILI

La letteratura sul 100% rinnovabili

Un gruppo di ricercatori di 15 università europee, diretti da Christian Breyer della finlandese Lappeenranta University, è andato a controllare la letteratura scientifica sul tema, scoprendo che c’è un notevole consenso sul fatto che un mondo al 100% a rinnovabili è già tecnicamente possibile, senza bisogno di aiutini fossili o nucleari. Inoltre presentato l’ultimo studio di Mark Jacobson sul tema.

Incentivi Parco Agrisolare per il fotovoltaico in agricoltura

Il bando del MiPAAF e il regolamento operativo del Gse per accedere agli incentivi per la misura del PNRR. Domande scadono il 27 ottobre 2022.

Istruzioni Operative per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici degli impianti incentivati in Conto Energia

Il nuovo documento, approvato dal Ministero della Transizione Ecologica con Decreto Direttoriale n. 54 dell’8 agosto 2022 recepisce le disposizioni della Legge 233/2021 che ha convertito il D.L. 152/2021.

Renewable Energy Investment Tracker 2H 2022

Secondo Bnef da gennaio a giugno 2022 si sono investiti quasi 226 mld $ nelle energie rinnovabili a livello globale. Si tratta della cifra più alta di sempre guardando ai primi sei mesi di un qualsiasi annno, +11% rispetto allo stesso periodo del 2021. Boom di eolico e fotovoltaico.

Impact of the tilt angle, inverter sizing factor and row spacing on the photovoltaic power forecast accuracy

Una ricerca ha esaminato gli effetti dei principali parametri con cui sono progettati gli impianti fotovoltaici sulla potenza complessivamente erogata: angolo di inclinazione dei moduli FV, dimensionamento degli inverter e distanza tra le fila di pannelli.

STATISTICHE E DATI ENERGETICI

Rapporto mensile Terna – luglio 2022

Il contributo delle rinnovabili elettriche sulla domanda nei primi sette mesi del 2022 è ancora basso: 33%; lo scorso anno invece si attestava al 38,7%. In aumento la domanda del 2,7%. Nonostante una sensibile crescita di FV (per la prima volta supera hydro) ed eolico, è la perdita di 11 TWh idroelettrici a pesare rispetto ad un anno fa. Il termoeletrico aumenta del 13,8%.

TRANSIZIONE ENERGETICA E INNOVAZIONI

Impact of a ban of fossil heating technologies on Necps and national energy dependency

Uno studio pubblicato da Coolproducts for a Cool Planet sull’ipotesi di introdurre già nel 2023 un bando totale nei 27 Stati membri Ue contro le nuove caldaie alimentate a combustibili fossili. Il risparmio di gas al 2030 equivarrebbe al 10-11% di tutto il gas importato nel 2020 o al 28% di quello importato dalla Russia.

Energia, materie prime, inflazione: le principali criticità del momento alla prova delle priorità di sviluppo sostenibile

Il dossier del DIPE, struttura della Presidenza del Consiglio, illustra i fenomeni e i trend in atto e fornisce indicazioni sulle policy che appaiono più idonee al paese.

La ricerca di RSE in campo energetico

Nuove batterie con materiali alternativi, soluzioni per migliorare la protezione dei cavi elettrici dalle condizioni meteorologiche estreme, sviluppo di traghetti elettrici per i servizi di trasporto pubblico sui laghi italiani, ecc. Da un evento organizzato da Ricerca sistema energetico il 27 luglio, dal titolo “Ricerca di valore per l’energia di domani”.

MERCATO ELETTRICO ED ENERGETICO

Documento di descrizione degli scenari 2022

Documento stilato da Terna e Snam nel quale, “senza voler sostituirsi al ruolo assegnato ai decisori politici locali e nazionali”, si traccia la strada che il nostro sistema energetico potrebbe seguire nei prossimi anni. Come secondo Terna potrebbero essere suddivisi i 70 GW di solare ed eolico che dobbiamo aggiungere da qui al 2030.

ACCUMULI E IDROGENO

Osservatorio sistemi di accumulo

A fine giugno sono 122.279 gli accumuli installati, per la quasi totalità abbinati a impianti fotovoltaici residenziali. I dati Anie Rinnovabili.

Studio sulla sostenibilità economica della filiera di produzione di idrogeno verde per una Hydrogen Backbone italiana

Studio elaborato per ReCommon sulle criticità per la produzione di idrogeno verde: consuma molta acqua, richiede una potenza enorme di nuove rinnovabili (eolico e FV), dovrà essere importato in buona parte da altri Paesi. Quindi è anche un modo per mantenere in vita gli asset fossili legati al gas, perché sarà trasportato via tubo.

EFFICIENZA ENERGETICA ED EDILIZIA

I dati sul Superbonus 110% al 31 luglio 2022

Dalle rilevazioni Enea, aggiornate al 31/7, emergono alcune tendenze: gli investimenti complessivi ammessi hanno sfiorato 40 miliardi di euro (di cui 28 miliardi, pari al 70% del totale, per lavori conclusi), con detrazioni totali previste a fine lavori per quasi 44 miliardi.

FONTI FOSSILI E NUCLEARE

Sussidi alle fonti fossili

Le principali economie del mondo hanno aumentato il sostegno alla produzione e al consumo di carbone, petrolio e gas naturale. Nel 2021 quasi un raddoppio sul 2020. E nel 2022 si va verso un nuovo record, soprattutto per il sostegno al consumo. Analisi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse o Oecd) e dell’Agenzia internazionale per l’energia (Iea).

Striking the balance. How and where will oil and gas producers deploy their cash?

Il report di Deloitte prevede che a livello globale il comparto upstream di gas e petrolio genererà fino a 1,5 trilioni di dollari in eccedenze di cassa da qui al 2030, con il 70% di questo surplus atteso entro il 2024.

CLIMA ED EMISSIONI

Carbon pricing, in various forms, is likely to spread in the move to net zero

La previsione è di S&P Global Ratings nel suo rapporto dedicato alle politiche mondiali di carbon pricing.

MOBILITÀ E VEICOLI ELETTRICI

How Europe can cut a third of its oil demand by 2030

Secondo T&E si può ridurre di circa un terzo il consumo petrolifero nei trasporti in Europa, entro il 2030, per un totale di circa 115 Mtep, più di quanto oggi si importa complessivamente dalla Russia, attuando un mix di misure a breve e medio-lungo termine.

Aggiornamento DEASP Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mar Ionio – Porto di Taranto

Nel suo Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale del Sistema Portuale (DEASP), l’Autorità portuale di Taranto delinea diversi interventi per conseguire una maggiore sostenibilità delle attività portuali proprie, dei concessionari e degli operatori portuali, con importanti risparmi economico finanziari e una sensibile riduzione dell’impatto ambientale.

