INDICE n.16 – Febbraio 2022



(40 documenti)



POLICY E INCENTIVI

L’informativa urgente di Draghi su crisi energetica

Rinnovabili soluzione “sul lungo termine”, e intanto si punta su diversificazione degli approvvigionamenti gas e non si esclude un riavvio d’emergenza delle centrali a carbone. Il video dell’intervento del presidente del Consiglio.

EU strategic dependencies and capacities: second stage of in-depth reviews

Il documento della Commisione europea evidenzia la fortissima concentrazione della produzione globale di alcune tecnologie e di alcune materie prime in Cina, con limitate opzioni per diversificare gli approvvigionamenti da parte Ue e la necessità di adottare nuove politiche incentrate su alleanze industriali, ricerca e sviluppo di materiali alternativi, obiettivi di recupero e riciclo.

Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022

Nuove linee guida della Commissione europea per gli aiuti Stato all’energia e all’ambiente dell’Unione europea.

Regolamento delegato sulla tassonomia per gli investimenti sostenibili

Il documento definitivo presenta solo aggiustamenti marginali rispetto al testo finora noto finora: la previsione di tempi più rapidi per rendere i nuovi impianti a gas compatibili con i combustibili low carbon e norme più stringenti sulla trasparenza dei prodotti finanziari legati a gas e nucleare.

Il punto di Cingolani sulle rinnovabili in audizione alla Camera

Il ministro della Transizione ecologica affronta il tema delle autorizzazioni, del fotovoltaico su edifici e capannoni, del Drectoo Fer2.

Extra profitti delle rinnovabili: le associazioni in audizione in Senato

Eliminare la norma del decreto Sostegni ter (art. 16) che colpisce gli extra profitti delle rinnovabili, o correggerla in modo sostanziale: la posizione di diverse associazioni del settore energetico.

Caro energia, audizioni in Senato di Arera e Agcm

Come contrastare sul lungo periodo le impennate dei prezzi elettrici e del gas in Italia e in Europa? La posizione di Arera e Agcm.

Risposta all’aumento dei prezzi dell’energia della Commissione europea

In audizione alla Commissione Industria del Senato, Stefano Grassi, capo di Gabinetto della commissaria Ue per i temi energetici.

The role of environmental taxation in supporting sustainability transitions

Le tasse ambientali possono favorire il raggiungimento degli obiettivi climatici Ue 2030 e 2050, ma la loro applicazione nei diversi Paesi finora è stata molto lenta. Inoltre, bisogna considerare il rischio di una erosione futura dei proventi di queste tasse, perché i traguardi sul clima porteranno a un minore utilizzo di energie fossili con conseguente riduzione del gettito fiscale.

Tassazione dell’energia, fissazione del prezzo del carbonio e sovvenzioni all’energia

La tassazione europea sui prodotti energetici non è allineata agli obiettivi climatici e le sovvenzioni alle fonti fossili continuano ad avere un peso molto forte in molti Stati membri, osserva la Corte dei conti Ue nella sua analisi.

Caro energia: 10 proposte di UNCEM

Un documento con le indicazione al governo per affrontare il caro energia nei Comuni montani.

FONTI RINNOVABILI

Proposte di Elettricità Futura e Utilitalia per accelerare progetti e investimenti green

Autorizzare 60 GW di rinnovabili entro giugno 2022, pari a solo un terzo delle domande di allaccio già presentate a Terna: la richiesta al Governo e alle Regioni per risolvere la crisi energetica che sta colpendo il nostro Paese.

Wind energy in Europe – 2021 Statistics and the outlook for 2022-2026

In Europa si sta installando poco più di metà della potenza eolica necessaria a raggiungere gli obiettivi su energia e clima al 2030, perché il collo di bottiglia delle autorizzazioni continua a frenare progetti e investimenti. Statistiche e analisi di WindEurope.

Fotovoltaico – Report installazioni in Italia

Le elaborazioni di Italia Solare su dati Gaudì-Terna mostrano l’andamento delle installazioni fotovoltaiche nel nostro Paese: potenze, caratteristiche e numero degli impianti, classifiche regionali, capacità cumulativa e altro ancora.

Incentivazioni delle fonti rinnovabili

Scenario di evoluzione del contatore Fer e bollettino incentivazioni del Gse.

Quali opportunità per ridurre la spesa energetica delle aziende agricole? Webinar di Fieragricola

Video registrazione del webinar del 15 dicembre organizzato da Fieragricola, in collaborazione con QualEnergia.it: proposta di legge di un Piano Energetico Rurale, conto termico e esempi di agrivoltaico.

Toolbox per il teleriscaldamento a fonti rinnovabili

Una “cassetta degli attrezzi” del progetto RES-DHC, disponibile online, per accompagnare tutte le fasi di sviluppo progettuale di una rete di teleriscaldamento a elevata efficienza.

STATISTICHE E DATI ENERGETICI

Rapporto mensile Terna – gennaio 2022

In aumento dell’1,5% la domanda elettrica sul gennaio 2021. Le rinnovabili generano il 10,8% in meno di un anno fa, ma il fotovoltaico fa il suo record mensile per i mesi di gennaio.

Consumi di gas in Italia nel 2021

Le importazioni di gas nel 2021 crescono del 10%. Oltre 7 mld di mc di gas azero. Crolla la produzione nazionale. Dati ufficiali forniti dal MiSE-DGSAIE.

L’inflazione energetica nella Ue

Secondo i dati Eurostat, la media europea è del 27% con l’Italia ben sopra (39%), sotto la spinta del gas.

TRANSIZIONE ENERGETICA E INNOVAZIONI

Le comunità energetiche in Italia – Orange Book

Stato e prospettive delle comunità energetiche in Italia in un documento curato da RSE, Fondazione Utilitatis, in collaborazione con Utilitalia.

Autoconsumo, comunità energetiche e sistemi di distribuzione chiusi

Qualche riflessione, un discussion paper e tre webinar sulle prospettive che si aprono a cura di Marco Pezzaglia di Gruppo Professione Energia.

Affrontare la povertà energetica attraverso le azioni locali

Il report di Energy Poverty Advisory Hub (EPAH) descrive come alcuni enti locali europei hanno affrontato la povertà energetica. Qualche esempio di intervento e i risultati ottenuti.

Presentazione del budget indiano 2022-2023

In India il fotovoltaico può contare su nuove risorse nel budget 2022-2023 presentato dalla ministra delle Finanze.

MERCATO ELETTRICO ED ENERGETICO

Newsletter mensile Gme – gennaio 2022

La media mensile del Pun è scesa di oltre 50 euro da dicembre 2021, ma resta a livelli record con oltre 224 euro/MWh. I dati mensili dal Gme.

Memoria di Arera sul Dl Sostegni-ter

Memoria presentata il 18/2/2022 per la V Commissione Programmazione economica, bilancio del Senato, con valutazioni su extra profitti Fer.

European Electricity Review 2022

L’impennata dei prezzi del gas nella seconda metà del 2021 ha portato le rinnovabili a sostituire più il gas che il carbone, mettendo a rischio il processo di decarbonizzazione dell’area. Un’analisi comparativa di Ember della generazione elettrica in Europa dal 2019 al 2021.

ACCUMULI E IDROGENO

Sistemi di accumulo – Report installazioni in Italia

Le elaborazioni di Italia Solare su dati Gaudì-Terna mostrano l’andamento delle installazioni di sistemi di accumulo abbinati a impianti FV nel nostro Paese: potenze, caratteristiche e tecnologie delle diverse batterie, classifiche regionali, capacità cumulativa e altro ancora.

EFFICIENZA ENERGETICA ED EDILIZIA

I dati sul Superbonus al 31 gennaio 2022

Solo nel mese di gennaio 2022 il Superbonus ha mosso investimenti per oltre 2 mld €, raggiungendo, nel conto complessivo della misura, un totale di 18,3 miliardi di euro di spese ammesse a detrazione.

La Smart Home riprende a correre e apre la porta ai servizi

I risultati di una ricerca sulla Smart Home dell’Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano: il 2021 è stato l’anno della riscossa per la Smart Home in Italia, con quota 650 milioni di euro e superando anche i livelli pre-Covid.

Immobili e bonus fiscali 2022, la guida aggiornata dal Notariato

Il documento raccoglie le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022. Chiarimenti anche su cumulabilità dei bonus, sconto in fattura, cessione del credito, ecc.

FONTI FOSSILI E NUCLEARE

Company Briefings

Secondo Reclaim Finance, Eni, Bp, Equinor, Repsol, Shell, Total, le sei maggiori compagnie oil & gas europee, non hanno intenzione di iniziare ad abbandonare i combustibili fossili a breve termine, anche se tutte si sono impegnate, con piani, a loro detta “credibili”, per azzerare le emissioni nette di CO2 entro il 2050.

Natural gas dependence and risks to euro area activity

Gli impatti sull’economia dell’Unione europea causati da eventuali razionamenti delle forniture di metano, secondo un’analisi e alcune simulazioni della Banca centrale europea.

Global Methane Tracker

Un report Iea dimostra che le emissioni globali di metano dal settore energetico sono circa il 70% maggiori rispetto a quanto riportato ufficialmente.

Iea Gas Market Report, Q1-2022

Rapporto trimestrale dell’Agenzia internazionale dell’energia su andamento e prospettive del mercato del metano.

Eni: risultati quarto trimestre ed esercizio 2021

Grazie al caro energia, l’utile netto di Eni tocca i 4,7 miliardi di euro.

CLIMA ED EMISSIONI

Protecting Nature by Reforming Environmentally Harmful Subsidies: The Role of Business

Studio multisettoriale di portata globale sui sussidi ambientalmente dannosi, commissionato da The B Team e Business for Nature.

La tutela ambientale, principio fondamentale della Costituzione

Il Parlamento ha approvato definitivamente le modifiche agli articoli 9 e 41. Il dossier della Camera sul progetto di legge costituzionale.

Corporate Climate Responsibility Monitor 2022

Studio del NewClimate Institute sulla trasparenza e coerenza fra promesse e impegni effettivi dei programmi di decarbonizzazione di 25 fra le maggiori aziende del mondo.

MOBILITÀ E VEICOLI ELETTRICI

Pendolaria 2022

I dati del rapporto annuale di Legambiente “Pendolaria 2022” e le proposte dell’associazione per migliorare lo stato del trasporto ferroviario in Italia e da realizzare entro il 2030.

