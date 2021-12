INDICE n.13 – Novembre 2021



(45 documenti)



POLICY E INCENTIVI

5Ds in Energy Policy: A Policy Paper to Show How Germany Can Regain Its Role as a Pioneer in Energy Policy

Un’analisi del Wuppertal Institute individua le 5D necessarie per ridare la leadership della politica energetica alla Germania: decarbonizzazione, digitalizzazione, decentramento, democratizzazione, diversificazione dei servizi.

Decreti Red 2 e Mercato elettrico, i testi

I decreti legislativi che recepiscono le direttive europee 2018/2001 sulle rinnovabili “Red2” e 944/2019 sul mercato elettrico, vanno verso l’approvazione definitiva del Consiglio dei ministri.

Decreto Pnrr: il testo

In Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 7 novembre, il decreto sul Recovery Plan, ora decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.

Strategia, caratteristiche e potenza disponibile nei nuovi meccanismi d’asta

Il MiTE ha pubblicato la strategia che nei prossimi anni dovrebbe portare l’assegnazione all’incanto di nuova capacità rinnovabile verso il raggiungimento degli obiettivi europei “Fit for 55”.

Memoria della Corte dei Conti su Legge Bilancio 2022

Include anche la visione della Corte dei Conti sulla maxi detrazione del 110% per l’edilizia, emersa dall’audizione al Senato.

Esame Legge di Bilancio 2022 del Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio

Audizione sulla manovra finanziaria 2022 di Giuseppe Pisauro, presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Il punto anche sulla maxi detrazione del 110% in edilizia.

Torna all’indice

FONTI RINNOVABILI

EU Solar Jobs 2021

In Europa il fotovoltaico può trainare la crescita di nuovi posti di lavoro nelle rinnovabili: nello scenario di massima espansione degli impianti FV nei vari segmenti, Solar Power Europe prevede che gli occupati complessivi del settore aumenteranno del 115% al 2025 in confronto al 2020.

Economic analysis of BIPV systems as a building envelope material for building skins in Europe

Studio dell’Università di Stavanger, in Norvegia, sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale del fotovoltaico integrato (BIPV) anche esposto a nord.

Do North-Facing Bipv Facades in Europe Make Sense?

Studio realizzato dal Politecnico di Losanna sui bilanci di intensità del carbonio del fotovoltaico integrato in architettura ed esposto a nord.

Photovoltaic Module Technologies: 2020 Benchmark Costs and Technology Evolution Framework Results

Costi di riferimento, tecnologie ed evoluzione del quadro fotovoltaico nell’analisi del National Renewable Energy Laboratory statunitense.

Preliminary Environmental and Financial Viability Analysis of Circular Economy Scenarios for Satisfying PV System Service Lifetime

Un’analisi dell’Agenzia internazionale dell’energia sui vantaggi economici e ambientali della riparazione e del riutilizzo o della sostituzione dei moduli fotovoltaici non perfettamente funzionanti.

U.S. Solar Photovoltaic System and Energy Storage Cost Benchmark: Q1 2021

I costi complessivi per installare sistemi FV negli Stati Uniti a inizio 2021 sono diminuiti, rispettivamente, del 3%, 11% e 12% rispetto al 2020 per le installazioni residenziali, commerciali e di grandi impianti a terra utility-scale.

Geophysical constraints on the reliability of solar and wind power worldwide

Quanta potenza eolica e solare servirebbe per assicurare una copertura totale della domanda elettrica nel corso di tutto l’anno e in vari paesi del mondo? Uno studio elabora sei scenari e li applica ai 42 paesi più popolati.

Climate change impacts on renewable energy supply

Uno studio realizzato dai ricercatori di diversi Istituti e Università olandesi e dal Potsdam Institute for Climate Impact Research e pubblicato su Nature ha stimato l’effetto del cambiamento climatico sulle principali tecnologie energetiche da rinnovabili.

Pellets Statistical Report 2021

Il nuovo report statistico 2021 sul pellet curato da Bioenergy Europe.

Torna all’indice

STATISTICHE E DATI ENERGETICI

Rapporto mensile Terna – ottobre 2021

A ottobre la domanda di energia elettrica in Italia cresce dell’1,1% sul mese di ottobre 2020, ma la quota di rinnovabili è sensibilmente inferiore: al 32,5% contro il 37,8%.

Scenari di evoluzione del Contatore FER

Il GSE ha aggiornato il Contatore FER che consente di visualizzare il costo indicativo annuo degli incentivi e il costo indicativo annuo medio degli incentivi riconosciuti agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici in Conto Energia.

Torna all’indice

TRANSIZIONE ENERGETICA E INNOVAZIONI

Le comunità energetiche in Italia

Le sperimentazioni e le riflessioni di Rse in una monografia dedicata alle comunità energetiche e al coinvolgimento dei cittadini nel processo di transizione energetica.

Video Convegno “Comunità energetiche – Leva di sviluppo economico per la transizione”

Resoconto e video del convegno promosso da IFEC, acronimo di Italian Forum of the Energy Communities, emanazione della sezione italiana del World Energy Council (WEC) che si è tenuto il 16 novembre nella sede del Politecnico di Torino.

Video Convegno “L’energia condivisa conviene a tutti”

Convegno organizzato dal Movimento 5 Stelle il 23 novembre, con la partecipazione anche del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani.

Perceptions of participation and the role of gender for the engagement in solar energy communities in Sweden

Il ruolo delle donne in un’indagine su 11 comunità energetiche in Svezia

Tracking progress in clean energy transitions

Una nuova risorsa web della IEA accessibile a tutti che riunisce le metriche chiave dell’energia e delle emissioni.

Torna all’indice

MERCATO ELETTRICO ED ENERGETICO

ACER’s Preliminary Assessment of Europe’s high energy prices and the current wholesale electricity market design

La ricetta contro il caro energia suggerita nel rapporto preliminare della Agenzia per la cooperazione tra i regolatori energetici nazionali.

Newsletter mensile Gme – Novembre 2021

A ottobre i prezzi del mercato elettrico in Italia hanno segnato un altro record, 217 ,63 €/MWh, cioè 174 €/MWh in più rispetto allo stesso mese del 2020.

Quadro strategico 2022-2025 di Arera

Documento in consultazione n. 465/2021 su unbundling, gas rinnovabili e mercato retail.

Capacity Market, il parere di Arera

Il parere positivo del regolatore sulle nuove disposizioni governative per le aste del capacity market.

Rapporto adeguatezza Italia 2021

Il rapporto di Terna sull’adeguatezza del sistema elettrico italiano, ossia sulla verifica che la capacità produttiva disponibile, comprese importazioni e accumuli, sia sufficiente a soddisfare la domanda di energia richiesta in ogni ora e in ogni zona del paese.

Memoria di Arera su pacchetto di soluzioni contro il caro energia

La proposta rilanciata in audizione alla X commissione Attività produttive della Camera il 9 novembre.

Torna all’indice

ACCUMULI E IDROGENO

European Market Outlook for Residential Battery Storage

La situazione del mercato dello storage domestico in Europa e le prospettive dal 2021 al 2025, secondo Solar Power Europe.

Second life and recycling: Energy and environmental sustainability perspectives for high-performance lithium-ion batteries

Conviene eliminare il cobalto dalle batterie? Quale riuso e riciclo? Uno studio dalla Cornell University spiega come dovrebbero essere le batterie del futuro.

Lazard’s Levelized Cost of Storage Analysis – Version 7.0

Il rapporto annuale di Lazard sui costi livellati dell’accumulo elettrochimico (Lcos) evidenzia i timori per la stabilità dei prezzi e la disponibilità dei prodotti.

Strategia italiana sull’idrogeno: quale impatto sul sistema elettrico?

Coprire il 2% della domanda energetica italiana al 2030 con idrogeno verde, come prevedono le linee guida preliminari della Strategia nazionale idrogeno, richiederebbe 5 GW di elettrolizzatori. Investimento stimato circa 10 mld €. Possibili scenari e analisi sui costi del Cesi.

12 Insights on Hydrogen

Dal think tank tedesco 12 approfondimenti che “forniscono una bussola per navigare le incertezze intorno al futuro del settore dell’idrogeno e mostrare la via da seguire”.

Torna all’indice

EFFICIENZA ENERGETICA ED EDILIZIA

Energy Efficiency 2021

Perché è urgente secondo la IEA che i governi di tutto il mondo aumentino gli investimenti annuali in efficienza energetica, fino a triplicarli, in tutti i settori nei loro piani di ripresa economica: edifici, trasporti, industrie, con approfondimenti su tecnologie e obiettivi verso il traguardo net-zero 2050.

Superbonus 110%: i dati Enea

I dati aggiornati nel rapporto Enea: al 31 ottobre ammessi interventi per oltre 9 miliardi di euro.

Torna all’indice

FONTI FOSSILI E NUCLEARE

La bozza di regolamento Ue sul metano

Per ridurre le emissioni di metano (gas flaring e gas venting) la Commissione europea ha una proposta legislativa, parte di un più ampio pacchetto di norme per il settore gas. Ma restano ancora molte falle.

Voluntary markets for carbon offsets: Evolution and lessons for the LNG market

Il mercato mondiale dei crediti volontari per compensare la CO2 (carbon offset) sta crescendo a dismisura. Tuttavia, utilizzare meccanismi di carbon offset può essere una strada poco efficace e molto esposta al rischio di greenwashing.

Insuring Our Future: The 2021 Scorecard on Insurance, Fossil Fuels and Climate Change

Lo studio di Insure Our Future classifica le 30 principali compagnie assicurative a livello mondiale valutando le loro policy in tema di sottoscrizione e investimenti in combustibili fossili.

Torna all’indice

CLIMA ED EMISSIONI

Decisioni e documentazione Cop26

Annunci, promesse, impegni, accordi: quali ristrette porte sono ancora aperte per raggiungere gli obiettivi climatici fissati a Parigi nel 2015.

Carbon inequality in 2030

Lo studio considera l’intero pianeta come se fosse una sola nazione e stima le emissioni pro capite dei diversi gruppi di reddito nel 2030, sulla base degli NDC, gli impegni nazionali sul clima dell’Accordo di Parigi, e di altre politiche nazionali.

Emission Allowances and derivatives thereof

L’Esma pubblica il rapporto preliminare richiesto da Bruxelles su volatilità dei prezzi per le quote di emissione e dei relativi derivati.

Dichiarazione finale del G20

La conferenza Onu sui cambiamenti climatici iniziata a Glasgow raccoglie il testimone del G20 di Roma.

Ecosistema urbano 2021

Rapporto realizzato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sui dati 2020: 105 capoluoghi e 18 indicatori riguardanti sei componenti come aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia.

Impatti climatici e industria dell’abbigliamento

Alcuni studi e analisi su un’industria che causa dal 3 al 10% delle emissioni globali. Filiere lunghe e incontrollate, uso di combustibili fossili nella produzione e nelle materie.

Torna all’indice

MOBILITÀ E VEICOLI ELETTRICI

Zero-Emission Vehicles Factbook

Secondo BNEF nella prima metà del 2021, le vendite globali di auto alla spina (elettriche pure, ibride plug-in e modelli fuel-cell con celle a combustibile), hanno raggiunto 2,5 milioni e si stima che arriveranno complessivamente a 5,6 milioni a fine 2021, trainate dal mercato cinese e da quello europeo, con un +83% sulle vendite totali 2020.

Torna all’indice

Potrebbe interessarti anche: