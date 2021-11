INDICE n.12 – Ottobre 2021



POLICY E INCENTIVI

Documento programmatico di Bilancio 2022

Il documento presentato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniela Franco, e trasmesso a Bruxelles.

Disegno di Legge di Bilancio 2022

La bozza della legge di bilancio entrata in Consiglio dei ministri (28 ottobre). Cosa c’è su detrazione del 110%, Bonus Casa, Ecobonus, Bonus Facciate, sconto in fattura e cessione del credito.

Achieving Net Zero Electricity Sectors in G7 Members

I Paesi del G7 secondo la Iea possono sviluppare mix elettrici senza fonti fossili nel giro di 15 anni e puntare così a un azzeramento delle emissioni di CO2 al 2050: bisogna puntare su rinnovabili, nucleare, idrogeno, uscendo dalla generazione a carbone senza CCS entro il 2030.

Il piano “France 2030”

Idrogeno, nuovo nucleare, rinnovabili, mezzi elettrici: è la decarbonizzazione del piano “France 2030” lanciato dal presidente Emmanuel Macron.

“Net Zero Strategy” della Gran Bretagna

Il governo britannico ha reso noti i capisaldi della sua “rivoluzione industriale verde” per raggiungere lo zero netto di emissioni entro il 2050.

Australia’s Long-Term Emissions Reduction Plan

Anche l’Australia si è data il suo piano per azzerare le emissioni nette di CO2 nel 2050. Molte le critiche: il governo di Scott Morrison punta sullo sviluppo di tecnologie ancora immature e molto costose.

Direttiva Red II sulle rinnovabili, i pareri di Camera e Senato

Dalle commissioni riunite Industria e Ambiente di Camera e Senato i pareri sullo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2001/2018 Red II sulle fonti rinnovabili. Inoltre il parere della Camera sul mercato elettrico.

Recepimento direttiva mercato elettrico, il parere del Senato

Il parere delle Commissioni del Senato sullo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sul mercato interno dell’energia elettrica (la 2019/944) (21 ottobre 2021).

Il disegno di legge delega fiscale

Tasse sull’energia: il governo intende allineare la riforma fiscale agli obiettivi climatici del Green Deal.

Recepimento RED II, le proposte di emendamento delle Regioni

Proposte di emendamento sulle rinnovabili, agrovoltaico, ecc., discusse nella Conferenza Unificata fra Governo, Regioni, Province e Comuni (13 ottobre).

Istruzioni teniche per la selezione dei progetti PNRR

Come si presenta e si seleziona un progetto per il Pnrr. Il documento integrale del Mef.

FONTI RINNOVABILI

Progress on competitiveness of clean energy technologies

Il secondo rapporto annuale della Commissione europea sulla competitività delle energie rinnovabili in Europa.

Lo studio sul FV in Cina

Oggi nel gigante asiatico il fotovoltaico è già meno costoso del carbone. Entro il 2060, il FV con batterie potrà fornire in modo conveniente il 43% della domanda elettrica cinese, stima lo studio.

High resolution global spatiotemporal assessment of rooftop solar photovoltaics potential for renewable electricity generation

Alcuni ingegneri dell’energia all’Università di Cork in Irlanda, attraverso il rilevamento delle caratteristiche terrestri da satellite e grazie a sistemi di intelligenza artificiale, hanno valutato quanta energia solare potrebbero ospitare i tetti del mondo e con quale produzione.

Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2021

Nel 2020, nonostante gli impatti della pandemia in tanti settori economici, sono aumentati i posti di lavoro complessivi nelle energie rinnovabili: il totale degli occupati nelle fonti green è salito a 12 milioni lo scorso anno, rispetto a 11,5 milioni nel 2019.

Honeybee pollination benefits could inform solar park business cases, planning decisions and environmental sustainability targets

La presenza di alveari accanto agli impianti fotovoltaici può aumentare la resa delle coltivazioni circostanti, grazie alle attività di impollinazione delle api, assicurando vantaggi non solo ambientali, come una maggiore biodiversità, ma anche di tipo economico.

STATISTICHE E DATI ENERGETICI

Rapporto mensile Terna – settembre 2021

Per le rinnovabili uno dei peggiori mesi di settembre: solo 8,4 TWh, per il 31,2% della domanda elettrica. La quota delle energie rinnovabili è al momento pari al 37,9% della domanda di elettricità.

TRANSIZIONE ENERGETICA E INNOVAZIONI

World Energy Outlook 2021

Nel mondo sta emergendo un nuovo sistema economico-energetico basato sulle tecnologie pulite (eolico, solare, auto elettriche e così via) che però è ancora molto lontano da quello che sarebbe necessario per combattere in modo efficace il surriscaldamento globale. Le analisi della Iea alla vigilia della CoP 26 di Glasgow.

Empirically grounded technology forecasts and the energy transition

Una transizione energetica accelerata probabilmente farà risparmiare diversi trilioni di dollari su scala globale, se tecnologie come eolico, fotovoltaico e batterie continueranno a seguire le loro attuali tendenze di crescita esponenziale. Le stime di Oxford University.

Le amministrazioni locali e le comunità energetiche rinnovabili

I Mini Report di QualEnergia.it: come, perché e con quali vantaggi gli enti locali possono realizzare o favorire la realizzazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili sul proprio territorio.

Sustainable Recovery Tracker

Solo il 3% dei 16,9 trilioni di dollari che i governi hanno messo in campo finora per la ripresa post Covid-19 andrà all’energia pulita. La denuncia della Iea.

Global Climate Wall

Sette Nazioni, responsabili complessivamente del 48% delle emissioni storiche di CO2, tra 2013 e 2018 hanno speso circa 33 mld di $ per proteggere e militarizzare i loro confini dalle migrazioni, oltre il doppio dei 14,4 miliardi dedicati alla finanza climatica.

MERCATO ELETTRICO ED ENERGETICO

Newsletter mensile Gme – Ottobre 2021

A settembre prosegue, accentuandosi, la dinamica rialzista del Pun, al nuovo massimo storico di 158,59 €/MWh, un aumento di 46,19 €/MWh, cioè del 41,1% su agosto e di 109,78 €/MWh, ossia del 225% sullo stesso mese del 2020.

Caro energia, le audizioni di Arera e Terna

Le stime di Arera sui prezzi energetici. Per Terna investire di più nella transizione energetica pulita per ridurre la dipendenza italiana dal gas (audizioni Commissione Senato del 18 e 19 ottobre).

Caro energia, l’audizione del Gse



La memoria del Gse alla X commissione del Senato (20 ottobre).

Caro energia, le proposte Enel e Bankitalia

Le memorie presentate alla X Commissione Industria del Senato

Caro energia, le misure proposte da Bruxelles

La comunicazione della Commissione europea: focus sul sostegno alle famiglie vulnerabili, sgravi fiscali, aiuti alle imprese, investimenti in rinnovabili, acquisti comuni di gas, comunità energetiche.

ACCUMULI E IDROGENO

Osservatorio sistemi di accumulo – Primo semestre 2021

La fotografia del mercato dell’energy storage in Italia a metà 2021, realizzata da Anie Federazione elaborando i dati sistema Gaudì di Terna.

Global Energy Storage Outlook

Fino al 2030 nuove installazioni per una capacità di 1 TWh. Le previsioni di Wood Mackenzie.

Optimal energy storage portfolio for high and ultrahigh carbon-free and renewable power systems

Una ricerca del Nrel statunitense spiega che è più facile raggiungere la piena elettrificazione dei consumi con le rinnovabili quando si ricorre ad una ampia gamma di tecnologie per lo storage dell’energia.

Price Bubbles in Lithium Markets around the World

I prezzi del litio sui mercati internazionali sono molto volatili e questa instabilità rischia di rallentare la transizione energetica verso le rinnovabili e la mobilità elettrica. Il documento spiega come reagire alle bolle speculative con contratti derivati e fondi di stabilità.

Global Hydrogen Review 2021

Una fotografia della situazione dell’idrogeno oggi e i suggerimenti dell’Agenzia internazionale per l’energia per promuovere questo vettore energetico.

EFFICIENZA ENERGETICA ED EDILIZIA

L’impatto sociale ed economico dei Superbonus 110% per la ristrutturazione degli immobili

A settembre 2021 gli impegni di spesa per interventi con il Superbonus hanno raggiunto 7,5 mld € (di cui 5,1 mld di lavori già conclusi). Lo studio del CNI stima che abbiano attivato nel sistema economico italiano una produzione aggiuntiva di 15,7 mld € e occupazione aggiuntiva per oltre 120mila addetti.

Superbonus 110%, la guida delle Entrate aggiornata a settembre 2021

Il documento integrale con gli aggiornamenti introdotti dal DL Semplificazione (77/21).

Superbonus 110%, i dati aggiornati al 30 settembre

La pubblicazione Enea: ammessi investimenti per circa 7,5 miliardi di €.

Ripartizione delle spese dei consumi di energia termica nei condomini



Dall’Enea una guida per amministratori di condominio e condòmini.

FONTI FOSSILI E NUCLEARE

Production Gap Report 2021

Secondo le stime del rapporto Unep, i paesi di tutto il mondo prevedono di produrre circa il 110% in più di combustibili fossili nel 2030, rispetto a quanto sarebbe coerente con il traguardo di un surriscaldamento di +1,5 °C.

Put gas on standby

Il ruolo del gas nel mix energetico europeo dovrà essere sempre più limitato, in modo da favorire il pieno emergere delle fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi climatici con azzeramento delle emissioni nette di CO2 a metà secolo.

Curtailing methane emissions from fossil fuel operations: Pathways to a 75% cut by 2030

Il rapporto della Iea fornisce indicazioni a governi, regolatori e industria energetica su come prevenire facilmente e a poco o nessun costo le perdite di gas metano dalle attività oil&gas.

Still Not Getting Energy Prices Right: A Global and Country Update of Fossil Fuel Subsidies

Nel 2020 i sussidi totali alle fonti fossili sono ammontati, secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, a 5,9 trilioni di $ (5.900 mld $), pari al 6,8% del Prodotto interno lordo a livello mondiale, con la previsione di arrivare al 7,4% del Pil nel 2025.

Corporate courts vs the climate. How the fossil fuel industry is deterring climate action through secret tribunals

Raising the cost of climate action? Investor-state dispute settlement and compensation for stranded fossil fuel assets

Due studi su come le aziende delle energie fossili proteggono i loro asset portando in giudizio i governi di fronte a speciali tribunali e facendo leva su procedure di risoluzione delle controversie.

CLIMA ED EMISSIONI

Ammonia Technology Roadmap – Towards more sustainable nitrogen fertiliser production

L’Agenzia internazionale dell’energia esamina tre possibili scenari per decarbonizzare la produzione di ammoniaca.

2021 effetto clima: l’anno nero dell’agricoltura italiana

Il rapporto del WWF analizza gli effetti dei cambiamenti climatici sulla produzione di alcuni prodotti tipici del nostro territorio, con un conseguente aumento dei loro prezzi.

It’s Getting Hot In Here – The Green Recovery at Risk

Le aziende italiane sono molto lontane dall’allinearsi all’obiettivo climatico dell’accordo di Parigi e sulla base dei loro target attuali sono proiettate su una traiettoria che porterebbe il surriscaldamento atmosferico medio a 2,8 °C.

Insights 6: Listed Company Emissions

I danni al clima provocati dalle aziende quotate in Borsa nel mondo superano ampiamente quanto si pensava finora: rappresentano il 40% di tutte le emissioni climalteranti.

MOBILITÀ E VEICOLI ELETTRICI

Autobus elettrici nel trasporto pubblico. Un vademecum

Uno strumento di Motus-E per guidare Regioni, Enti locali, aziende di trasporto pubblico e altri operatori alle opportunità di implementazione di una rete di trasporto pubblico locale di bus 100% elettrici. Un confronto tra bus elettrici con quelli a diesel e a metano: costi di acquisto, di manutenzione, esternalità ambientali e acustiche.

LNG Trucks: a dead end bridge. Emissions testing of a diesel- and a gas-powered long-haul truck

Il nuovo test di T&E dimostra che i camion alimentati a gas naturale non sono una soluzione praticabile per ridurre le emissioni e attuare la transizione ecologica, a causa della loro capacità inquinante ben superiore rispetto a quella dichiarata dai costruttori dei veicoli.

Città MEZ 2021

Il Dossier (40 pp.) di Legambiente e Motus-E segnala che la mobilità a emissioni zero è ormai una realtà nelle città, ma c’è molto da fare nel trasporto pubblico locale.

A Pathway to Decarbonise the Shipping Sector by 2050

Se il trasporto marittimo internazionale fosse un paese, sarebbe il sesto-settimo emettitore di gas serra nel mondo, con un livello di emissioni di anidride carbonica comparabile a quello della Germania. Lo studio spiega su quali carburanti puliti bisogna puntare per azzerare le emissioni delle navi al 2050.

