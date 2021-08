INDICE n.10 – Luglio-Agosto 2021



POLICY E INCENTIVI

Energia, trasporti, emissioni: il pacchetto europeo “Fit for 55”

Presentate il 14 luglio dalla Commissione Ue le proposte legislative del Green Deal. Sintesi e link ai documenti.

Il decreto Semplificazioni-Pnrr

Il testo della legge di conversione approvato in via definitiva: novità su rinnovabili e Pnrr.

Bozza recepimento Red II (Renewable energy directive)

La bozza di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2018/2001 (RED II). Lo schema del provvedimento verso il Consiglio dei ministri.

Pnrr, valutazione e tappe per l’erogazione dei fondi

L’aggiornamento nel dossier di Camera e Senato sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Documenti con le conclusioni del G20 su energia e clima

Il G20 di Napoli che ha riunito i ministri per l’energia e il clima delle maggiori potenze mondiali ha sostanzialmente rimandato le decisioni più importanti ai prossimi mesi.

Linee guida Ue infrastrutture 2021-2027

Le nuove linee guida tecniche di Bruxelles per i progetti infrastrutturali 2021-2027: previste valutazioni su rischi climatici ed eventi estremi.

Energy taxation and its societal effects

Da un punto di vista sociale, uno dei modi migliori per ridistribuire il gettito fiscale delle tasse sull’energia, è reinvestirlo con politiche ad hoc, come l’erogazione di sussidi per la ristrutturazione degli edifici, in modo da ridurre la povertà energetica delle famiglie più vulnerabili.

Sustainable Recovery Tracker

Il nuovo strumento online che la Iea ha lanciato per aiutare i responsabili politici a valutare quanto e se i piani di ripresa stiano veramente spostando il piatto della bilancia verso la sostenibilità climatica.

Climate Policy Factbook

I paesi del G20 dal 2015 al 2019 hanno sostenuto l’industria dei combustibili fossili con circa 3.300 miliardi di dollari complessivi in buona parte sotto forma di esenzioni e riduzioni fiscali. Ecco perché politiche climatiche dei governi sono del tutto insufficienti.

ETS, la bozza della riforma

Novità e punti controversi della riforma proposta dalla Commissione Ue.

Proposta di regolamento dei green bond

Nuovo regolamento della Commissione Ue finalizzato a introdurre uno standard europeo volontario sui green bond.

Portugal 2021 Energy Policy Review

Il Portogallo è uno dei primi paesi al mondo a fissare il traguardo della neutralità carbonica per il 2050: le politiche, misure e strategie con cui il Portogallo punta ad azzerare le emissioni di CO2 entro metà secolo con gli obiettivi intermedi al 2030.

FONTI RINNOVABILI

Strategia per il settore FER-E

Il ministro della Transizione ecologica alla Commissione Industria del Senato traccia il percorso di aste, incentivi, semplificazioni e autorizzazioni per le rinnovabili elettriche in Italia.

Global Market Outlook 2021-2025

Le previsioni globali sul solare dello scenario intermedio di Solar Power Europe e il confronto con il Pniec italiano.

Impianti fotovoltaici in aree rurali: sinergie tra produzione agricola ed energetica

Il fotovoltaico in agricoltura può generare diversi benefici economici, come il rilancio di attività agricole in aree a bassa redditività e il recupero di terreni abbandonati e incolti, contribuendo a raggiungere gli obiettivi del Pniec 2030 sulle rinnovabili. Nel documento di Elettricità Futura e Confagricoltura tutte le proposte.

Increasing the comprehensive economic benefits of farmland with Even-lighting Agrivoltaic Systems

La soluzione agrivoltaica studiata da alcuni ricercatori in Cina per ridurre l’ombreggiamento provocato dai moduli, migliorando il processo di crescita, la resa e la qualità del raccolto, a costi di installazione concorrenziali.

Fraunhofer ISE Photovoltaics Report

Compendio aggiornato al 2020 con i dati più rilevanti sull’andamento del settore fotovoltaico mondiale. Evidenziata la debolezza della filiera europea.

Techno-economic analysis of combined heat pump and solar PV system for multi-family houses: An Austrian case study

Sostituire i sussidi, spesso complicati e frammentari tra diverse aree di uno stesso paese, con politiche uniformi di carbon pricing: è la soluzione suggerita da uno studio austriaco-svedese per promuovere la diffusione delle pompe di calore integrate con impianti fotovoltaici nelle abitazioni multifamiliari, al posto dei sistemi a gas.

Offshore Wind Market

Le sfide tecniche ed economiche dell’eolico in mare. La fotografia del comparto di Markets and Markets.

Le prospettive del settore biogas e biometano agricolo in Italia

Consorzio Italiano Biogas, il Consorzio Monviso Agroenergia e Fiper hanno raccolto proposte per interventi specifici di natura legislativa e regolatoria per sostenere la crescita del settore in Italia.

Towards nature inclusive east-west orientated solar parks

Studio dei ricercatori del TNO nei Paesi Bassi circa un nuovo approccio alla progettazione dei parchi fotovoltaici con orientamento est-ovest dei moduli solari, capace di evitare il deterioramento del suolo e offrire la stessa resa degli impianti orientati a sud.

Incentivazione delle fonti rinnovabili. Bollettino Gse

Un aggiornamento al 31 dicembre 2020 sui meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili e sulle attività di verifica degli stessi.

Una valutazione socio-economica dello scenario rinnovabili per la Sardegna

Lo studio di Wwf, Università di Padova, Politecnico di Milano spiega che è possibile e conveniente (posti di lavoro e crescita economica) uscire dal carbone entro il 2025 in Sardegna, senza investire in altri combustibili fossili e puntando esclusivamente sulle fonti rinnovabili e sull’idrogeno verde.

Report Renovables, ordenación del territorio y biodiversidad

In Spagna manca una regolamentazione che valuti preventivamente l’installazione degli impianti a fonti rinnovabili. Il report presenta le proposte di misure che le Comunità Autonome spagnole dovrebbero attuare per contenere questi movimenti di opposizione.

Rapporto statistico solare fotovoltaico 2020

Tutte le statistiche sul solare fotovoltaico in Italia aggiornate dal Gse a fine 2020.

Solar Heat Worldwide

Analisi mondiale del solare termico al 2020 per il riscaldamento e il raffrescamento a cura della IEA. Riporta dati dettagliati di mercato e tendenze del settore.

Techno-economic viability of energy storage concepts combined with a residential photovoltaic system

Uno studio della Lappeenranta-Lahti University of Technology (LUT) in Finlandia spiega perché la cessione dell’elettricità solare non autoconsumata alla rete è ancora più conveniente delle batterie domestiche, che dovranno quindi necessariamente ridurre di molto il loro prezzo.

World Energy Transitions Outlook

L’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili quantifica gli investimenti necessari per fermare il riscaldamento globale entro gli 1,5 °C e stima le ricadute economiche positive.

STATISTICHE E DATI ENERGETICI

Rapporto mensile Terna – giugno 2021

I dati di Terna del primo semestre 2021. Le rinnovabili tra gennaio e giugno hanno generato 800 GWh in più rispetto allo stesso periodo 2020. Ancora scarso l’incremento di fotovoltaico ed eolico. La domanda in aumento del 7,8%.

Fonti rinnovabili in Italia e nelle regioni. 2012-2019

Rapporto di monitoraggio sulle fonti rinnovabili in Italia e nelle regioni 2012-2019 predisposto dal Gse, anche ai fini del monitoraggio degli obiettivi sugli impieghi di fonti rinnovabili assegnati alle regioni dal decreto ministeriale 15 marzo 2012 sul Burden sharing.

La situazione energetica nazionale nel 2020

A fronte di un netto calo della domanda primaria di energia in Italia nel 2020 (-9,2% sul 2019), causato dalla pandemia da Covid-19, si è registrata una sostanziale stabilità della produzione delle fonti rinnovabili, anche se sono diminuiti gli investimenti in nuovi impianti green.

Statistiche sull’energia, la proposta di aggiornamento dell’Ue

Il documento propone modifiche sulle statistiche annuali, mensili e mensili a breve termine.

TRANSIZIONE ENERGETICA E INNOVAZIONI

Le comunità energetiche come motore di innovazione e resilienza del sistema energetico

Il video dell’evento di Legambiente e lo studio commissionato a Elemens sullo scenario legato al recepimento della direttiva direttiva 2018/2001/UE.

New Energy Outlook 2021

Per sviluppare un mix energetico a zero emissioni entro il 2050 bisognerà investire fino a 173.000 mld $ nei prossimi 30 anni, secondo le stime fornite da BloombergNEF, installando in media ogni anno circa 1.400 GW di rinnovabili.

Il futuro dell’energia. Innovazione e sostenibilità binari della transizione

L’edizione 2021 del rapporto di I-Com sull’innovazione energetica, oltre alla consueta analisi sulla ricerca e sullo sviluppo, estesa anche alla mobilità, individua altri ambiti di diffuso impatto. Approfondimento sulle start­up, in particolare su quelle energetiche.

Isole sostenibili 2021. Osservatorio sulle isole minori

Il rapporto analizza lo stato di avanzamento della sfida della sostenibilità in questi territori, e vuole spronare con suggerimenti pratici un cambiamento che renda isole minori un laboratorio di innovazione ambientale.

MERCATO ELETTRICO ED ENERGETICO

Bozza di decreto sul mercato interno dell’energia

Schema di decreto per il recepimento della direttiva 2019/944 sul mercato interno dell’energia elettrica.

Rapporto monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas

Il rapporto sul monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas pubblicato dall’Arera come previsto dal decreto MiSe del 30 dicembre 2020.

Studio RSE sullo sviluppo delle infrastrutture energetiche della Sardegna – Fase 2

Secondo RSE la soluzione più vantaggiosa per il futuro dell’energia in Sardegna è quella che comprende un certo ricorso al gas e un sistema di trasporto “misto” del combustibile fossile, parte su strada (30% del fabbisogno totale) e parte via tubo.

Ember – European Electricity Review

La domanda elettrica nei primi sei mesi del 2021 in Europa è quasi tornata ai numeri di prima della pandemia, con il continuo declino del carbone e un boom delle rinnovabili che ora, anche in Italia, producono energia alla metà del costo degli impianti alimentati da combustibili fossili.

Evoluzione Rinnovabile

Il nostro TSO, Terna, lancia l’allarme su quello che potrebbe succedere se la futura installazione di 60-70 GW di solare ed eolico entro il 2030 nel nostro Paese avverrà senza una programmazione.

Newsletter mensile Gme – Luglio 2021

A giugno la media ha sfiorato gli 85 €/MWh, il livello più elevato da quasi nove anni e massimo storico per il mese in oggetto.

Electricity Market Report – July 2021

Secondo la IEA le rinnovabili copriranno solo metà della prevista crescita della domanda elettrica globale nel 2021-2022. Il resto arriverà da una maggiore produzione di impianti a combustibili fossili, carbone in primis, con un aumento complessivo delle emissioni.

Decarbonising the Energy System. The role of Transmission System Operator

Iniziative e strumenti nel settore elettrico per raggiungere l’obiettivo di società a emissioni neutre entro il 2050 in un documento congiunto di otto TSO europei.

Statistical Review of World Energy

La fotografia completa del settore energetico globale nel 2020 nelle statistiche di Bp, dal boom delle rinnovabili al crollo della domanda petrolifera, passando per i consumi di carbone e gas e tutti gli altri indicatori che aiutano a comprendere come stanno evolvendo le diverse fonti.

Riduzione costi di dispacciamento, consultazione Arera su sistema di incentivazione

È in consultazione fino al 15 settembre il documento Arera con gli orientamenti dell’Autorità per l’introduzione di un sistema di incentivazione, di tipo output-based, ai fini dell’efficientamento dell’attività di dispacciamento.

Riforma della disciplina degli sbilanciamenti: consultazione Arera

È in consultazione fino al 31 agosto 2021 il documento con gli orientamenti per la riforma della regolazione degli sbilanciamenti effettivi.

Piano di sviluppo 2021 di Terna

Previsti investimenti sulla rete elettrica nazionale per circa 18 miliardi di euro in dieci anni.

Relazione annuale 2020 Arera sullo stato dei servizi

La relazione Annuale sullo stato dei servizi di Arera, l’Autorità di regolazione per l’energia e l’ambiente, contiene i dati sui mercati di competenza del regolatore: elettrico, gas, idrico, telecalore e rifiuti.

ACCUMULI E IDROGENO

Osservatorio sistemi di accumulo Anie Rinnovabili

L’aumento dei sistemi di accumulo nei primi 3 mesi del 2021 è dell’85% rispetto allo stesso periodo del 2020. I dati dell’osservatorio di Anie Rinnovabili.

A high-voltage, low-temperature molten sodium battery enabled by metal halide catholyte chemistry

I ricercatori dei Sandia National Laboratories americani hanno sviluppato e testato una nuova batteria al sodio fuso per applicazioni di accumulo energetico di rete, in grado di funzionare a 110 °C anziché 270-350 °C delle attuali batterie sodio-zolfo.

Buoyancy Energy Storage Technology

La ricerca descrive una nuova tecnologia di accumulo energetico di lunga durata, che prevede l’utilizzo di contenitori galleggianti riempiti con gas compresso. Soluzione pensata per un abbinamento con grandi parchi eolici offshore in acque molto profonde.

Transporting Pure Hydrogen by Repurposing Existing Gas Infrastructure

Riconvertire le reti esistenti del gas per trasportare idrogeno puro sarebbe anche fattibile dal punto di vista tecnico ma ci sono tanti ostacoli da superare. Investimenti in questo ambito richiedono molta prudenza e un’attenta valutazione dello sviluppo del mercato.

EFFICIENZA ENERGETICA ED EDILIZIA

Pedal to the Metal 2021

Il Global Energy Monitor presenta il Global Steel Plant Tracker (GSPT), la prima indagine completa su tutti gli impianti siderurgici del mondo con una capacità di almeno un milione di tonnellate l’anno, e i dati su come il settore deve adattarsi per soddisfare gli obiettivi climatici ed energetici di metà secolo.

Titoli di efficienza energetica: nuova delibera di Arera

Le decisioni dell’Arera nella delibera 358/2021 e nel documento per la consultazione 359/2021 (consultazione aperta fino al 20 settembre 2021).

Vetro – Quaderni dell’efficienza energetica

Guida operativa dell’Enea per la qualità energetica nell’industria del vetro

Cemento – Quaderni dell’efficienza energetica

Guida operativa dell’Enea per la redazione di una diagnosi energetica di qualità per il settore dell’industria del cemento.

Progetto GEAR@SME, una guida per promuovere l’efficienza energetica nelle Pmi

Obiettivo è fornire supporto alle Pmi nel loro percorso verso l’efficienza energetica. Il sostegno sarà veicolato attraverso un interlocutore già conosciuto e di cui le Pmi si fidano che agisca come attore imparziale nel facilitare l’incontro tra imprese e fornitori di servizi energetici.

FONTI FOSSILI E NUCLEARE

Reducing CO2 emissions by targeting the world’s hyper-polluting power plants

Un gruppo di ricercatori dell’università di Colorado-Boulder ha analizzato i dati (riferiti al 2018) sulle emissioni di anidride carbonica di oltre 29.000 centrali energetiche a combustibili fossili in 221 paesi: il 5% di super-inquinatori ha contribuito al 73% della CO2 complessivamente emessa dal settore elettrico.

Health Effects from Gas Stove Pollution

Il rapporto riassume due decenni di ricerche ed evidenzia che la presenza di cucine a gas può rendere l’aria interna da due a cinque volte più inquinata dell’aria esterna.

Myth buster on gases and renewable heating technologies

I miti sul gas per la transizione energetica descritti in un paper pubblicato con il supporto della European Climate Foundation.

Analysis of the existing incentives in Europe for heating powered by fossil fuels and renewables sources

Il rapporto dell’European Enviromental Bureau fa un censimento dei vari incentivi nazionali in Europa al riscaldamento a fonti fossili.

Do not revive coal

Le stime di Carbon Tracker per i 300 GW di centrali fossili pianificate in cinque paesi asiatici. Il 92% degli impianti sarà antieconomico.

Iea Gas Market Report Q3-2021

Il rapporto trimestrale sul mercato del gas dell’Agenzia internazionale per l’energia fornisce una previsione a medio termine della domanda ed esamina come l’industria del gas può ridurre la propria impronta di emissioni e allinearsi agli obiettivi di zero emissioni nette.

CLIMA ED EMISSIONI

IPCC – Climate Change 2021: The Physical Science Basis

Le evidenze scientifiche, ruolo delle attività umane, relazione tra inquinamento e cambiamenti climatici, impatti sul ciclo idrologico e sugli oceani, eventi estremi. Una sintesi dalle analisi dell’IPCC Focal Point for Italy.

Industry Associations and European Climate Ambition

Il report mostra come lo scollamento sostanziale tra la retorica aziendale e le azioni di lobby dei gruppi industriali mette a rischio gli sforzi dell’Ue per allineare la sua agenda politica sul clima con gli obiettivi dell’accordo di Parigi.

La Carta per la neutralità climatica

Impegni per efficienza energetica, rinnovabili e mobilità delle città italiane per raggiungere gli obiettivi climatici.

Special Eurobarometer – Climate Change

Lo speciale fornisce un primo riscontro degli atteggiamenti degli europei sul cambiamento climatico e la perdita di biodiversità dallo scoppio della pandemia. I risultati fotografano come la percezione dell’urgenza sia cambiata e le priorità si siano spostate.

MOBILITÀ E VEICOLI ELETTRICI

10 years of EU fuels policy increased EU’s reliance on unsustainable biofuels

Secondo le stime di Transport & Environment, auto e camion in Europa hanno consumato circa 39 mln ton di biodiesel (da olio di palma e soia) dal 2010, con la conseguenza di emettere fino al triplo della CO2, rispetto a quella che avrebbero emesso quegli stessi veicoli utilizzando solamente diesel tradizionale.

Rapporto ANIASA sul noleggio veicoli 2020

Un quadro dettagliato degli effetti del Covid sul noleggio dei veicoli in Italia, con proposte alla Pubblica Amministrazione per provare a rilanciare il car sharing nelle nostre città.

