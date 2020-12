INDICE n.2 – Novembre 2020



(50 documenti)



POLICY E INCENTIVI

Renewable Energy Policies in a Time of Transition. Heating and Cooling

In un documento IEA, IRENA, REN21,i benefici, le barriere agli investimenti e le politiche necessarie per accelerare l’adozione di riscaldamento e raffrescamento a fonti rinnovabili in tutto il mondo ai fini della transizione eneegetica.

Towards a sustainable future: transformative change and post-COVID-19 priorities

Nonostante le ambizioni del Green Deal, senza una vera svolta nella filosofia di base di economia e politica contemporanee, anche questo genere di programmi rischiano di restare solo slogan e non farci evitare un disastro planetario.

Proposta di regolamento della Commissione europea sulla tassonomia

Quali sono le attività economiche a basso impatto ambientale e quelle che, invece, sono rischiose per il clima? A stabilirlo è la nuova classificazione europea degli investimenti “verdi”, la cosiddetta tassonomia.

Relazione sullo stato della Green Economy 2020

Come uscire dalla pandemia con il Green Deal. Questo è il focus del documento degli Stati Generali della Green Economy.

Fitness Check of the 2012 State aid modernisation package, railways guidelines and short-term export credit insurance

La Commissione Ue ha pubblicato un documento con la valutazione delle regole sugli aiuti di Stato, il cosiddetto “fitness check” lanciato nel 2019 tramite analisi interne e consultazioni pubbliche.

EIB Group Climate Bank Roadmap 2021-2025

La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha approvato la nuova strategia di finanza verde. Obiettivo: orientare tutte le sue attività al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dal Green Deal europeo al 2050.

Proposte di Rete Professioni Tecniche per migliorare il Superbonus

Rete Professioni Tecniche ha varie proposte volte a superare i punti critici del Superbonus.

FONTI RINNOVABILI

Scenari PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi dell’UE

Il nostro Paese deve accelerare gli investimenti in tecnologie pulite. Lo scenario tendenziale ci allontana moltissimo dagli obiettivi europei. Le ultime analisi pubblicate dall’Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano. La presentazione a Key Energy 2020.

Renewable Energy Country Attractiveness Index – edizione 56

Ci sono conferme e sorprese nella nuova edizione dell’indice pubblicato due volte l’anno da Ernst & Young per misurare l’andamento delle fonti rinnovabili in 40 Paesi. Tra le principali novità c’è la risalita dell’India, dal settimo al quarto posto, L’Italia intanto guadagna due posizioni: ora è diciassettesima.

An EU Strategy to harness the potential of offshore renewable energy for a climate neutral future

La nuova strategia della Commissione per le rinnovabili offshore al 2050: moltiplicare per 25 volte l’attuale potenza installata nelle turbine in mare nei 27 Stati membri e dare ampio spazio alle tecnologie marine (FV fotovoltaici galleggianti ed energia dalle onde e dalle maree).

Renewables 2020. Analysis and forecast to 2025

Secondo la IEA nel 2020 e 2021 le energie rinnovabili cresceranno in tutto il mondo, in contrasto con i forti cali innescati dalla pandemia di Covid-19 in molti altri comparti del settore energetico, come il petrolio, il gas e il carbone.

Uninterrupted sustainable power generation at constant voltage using solar photovoltaic with pumped storage

Abbinare FV off grid e accumulo idroelettrico da pompaggio fatto con pozzi e serbatoi può essere una soluzione per portare l’energia rinnovabile nelle regioni in cui la rete non arriva (aree dei Pvs). L’idea valutata economicamente dal National Institute of Technology indiano.

Agrivoltaico: le sfide per un’Italia agricola e solare

Accelerare la diffusione del fotovoltaico in Italia, con soluzioni che rendano le aziende agricole protagoniste, integrando gli impianti fotovoltaici con le colture agricole: è la richiesta di Legambiente al governo e al parlamento.

Position paper su fotovoltaico e agricoltura e video del convegno del 5 novembre

Un position paper su FV e agricoltura del Coordinamento FREE con diverse associazioni del mondo dell’agricoltura e di quello delle rinnovabili. Video del convegno “Fonti rinnovabili e imprese agricole: un matrimonio possibile” del 5 novembre, nell’ambito di Key Energy.

Future challenges for photovoltaic manufacturing at the terawatt level

Uno studio di uno scienziato del settore FV spiega che per raggiungere gli obiettivi climatici stabiliti dagli Accordi di Parigi del 2015 serviranno 70 TW di capacità su scala mondiale entro il 2050: un aumento pari a 30 volte il livello attuale. Potenzialità e criticità emergono dall’analisi.

Forum QualEnergia Sicilia 2020: la registrazione del convegno

La registrazione video del Forum dal titolo “Obiettivi e tempi per affrontare l’emergenza climatica”. Durata: 4 h 40′ (video)

Organic Solar Cells. The Path to Commercial Success

Le celle solari che utilizzano semiconduttori organici potrebbero diventare la forma più economica per produrre elettricità elettrica, battendo perfino il FV tradizionale al silicio, ma al momento ci sono ostacoli difficili da superare in poco tempo.

STATISTICHE E DATI ENERGETICI

Rapporto mensile Terna (ottobre 2020)

Al 31 ottobre 2020 tutte le rinnovabili elettriche hanno prodotto circa 99,6 TWh, quasi 4,8 TWh in più del 2019, con una quota sulla domanda nazionale pari al 39,7%, un record.

Newsletter GME – ottobre 2020

A ottobre il Pun, pari a 43,57 €/MWh, torna a registrare una flessione mensile e un nuovo ampio divario annuale.

Analisi trimestrale del sistema energetico italiano di Enea

In questa edizione dedicata al terzo trimestre 2020, in sintesi: la ripresa di consumi ed emissioni, che segue il rallentamento del secondo quarto, dovuto in gran parte alle misure.

Consumi dei vettori energetici impiegati nel riscaldamento delle abitazioni del bacino Padano

Dal progetto europeo Prepair, con l’obiettivo di creare un coordinamento permanente tra le Regioni del Bacino Padano per la gestione della qualità dell’aria. Tra i quattro ambiti di intervento per definire azioni di miglioramento c’è la combustione residenziale di biomasse legnose.

TRANSIZIONE ENERGETICA E INNOVAZIONI

A Game Theoretic Approach for Energy Sharing in the Italian Renewable Energy Communities

La pubblicazione scientifica, applicando la teoria dei giochi e grazie alla disponibilità dei dati propone un metodo di distribuzione degli incentivi che tenga conto del contributo specifico di ciascun membro di un’ipotetica comunità energetica.

A Methodological Framework for Fostering Renewable Investments on Photovoltaic in Small Italian Islands

Per lo sviluppo delle rinnovabili e il FV delle isole minore italiane è impostato un quadro metodologico costituito da una fase prescrittiva, una fase di valutazione e alcune raccomandazioni per promuovere ulteriori investimenti in rinnovabili sulle isole non interconnesse.

State of Climate Action

Nel mondo si fa fatica a uscire dai combustibili fossili in molti settori e lo sviluppo delle tecnologie pulite non è abbastanza veloce. Il World Resources Institute spiega perché, andando avanti di questo passo, gli obiettivi climatici al 2030-2050 rimarranno fuori portata.

La legge della Calabria sulle comunità energetiche rinnovabili

Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili nella Regione Calabria.

MERCATO ELETTRICO ED ENERGETICO

Le analisi di Ember sul mix elettrico italiano nel 2030

L’Italia continuerà a usare troppo gas per produrre elettricità, tanto da essere uno dei 7 Paesi europei che sta rallentando la transizione verso le rinnovabili. Dati e considerazioni del think-tank londinese Ember sul mix elettrico italiano previsto dal Pniec al 2030.

Il Piano industriale 2021-2025 di Terna

Obiettivo del piano è di aumentare la capacità di trasporto della rete, investire in sistemi di accumulo e fonti rinnovabili, migliorare la sicurezza del sistema elettrico.

Piano strategico 2021-2023 e visione al 2030 di Enel

Enel intende investire direttamente circa 160 miliardi di euro in dieci anni, di cui quasi metà destinati alla generazione elettrica da rinnovabili.

ACCUMULI E IDROGENO

Osservatorio ANIE Sistemi di accumulo

I numeri diffusi da Anie Rinnovabili al 31 ottobre 2020 nel nuovo Osservatorio Sistemi di Accumulo, elaborato sui dati Gaudì-Terna.

Mainstreaming green hydrogen in Europe

L’Europa può sviluppare un’economia dell’idrogeno molto più velocemente di quanto stimato dalle attuali strategie, tramite una collaborazione tra i partner industriali di tutta la filiera.

Strategia Nazionale Idrogeno. Linee guida preliminari

Al via la consultazione pubblica elaborate dal MiSE. Individuare i settori in cui si ritiene che il vettore energetico possa diventare competitivo in tempi brevi e verificare le aree d’intervento che meglio si adattano a sviluppare e implementare l’utilizzo dell’idrogeno.

Clean Hydrogen Investment Is Still A Leap Of Faith For European Utilities

Il documento spiega perché l’idrogeno “pulito” è ancora un “atto di fede” (leap of faith) per le utility europee: molti ostacoli e incertezze si frappongono alla realizzazione di un’economia basata sull’uso di idrogeno su vasta scala.

The Northern Netherlands Hydrogen Investment Plan 2020

L’Olanda punta sempre più in alto sull’idrogeno: obiettivo è realizzare una “Hydrogen valley” per diventare un super-polo tecnologico dedicato alla filiera dell’idrogeno in tutti i suoi aspetti.

EFFICIENZA ENERGETICA ED EDILIZIA

Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale (bozza)

La “Strepin” italiana messa in consultazione per raccogliere osservazioni fino al 16 dicembre, prima di essere trasmessa alla Commissione europea, come da direttiva 2018/844.

Recupero e riqualificazione energetica patrimonio edilizio: stima impatto misure di incentivazione

Il Rapporto 2020 del Cresme fa una prima stima sul potenziale impatto aggiuntivo del Superbonus nel mercato edilizio italiano.

Materiali isolanti e superbonus. guida ANIT

Il Superbonus al 110% in edilizia ha contribuito a muovere il mercato dell’isolamento termico. Pertanto è sempre più importante definire in maniera corretta la prestazione dei materiali ai fini del risparmio energetico.

FONTI FOSSILI E NUCLEARE

Climate Transparency Report

Lo studio, pubblicato da Climate Transparency (rete globale di 14 organizzazioni e istituti di ricerca su temi energetici e ambientali), afferma che i Paesi del G20 continueranno a finanziare massicciamente le energie tradizionali e più inquinanti.

La 2020 Global Coal Exit List

Quasi la metà delle aziende attive nel termoelettrico a carbone sta operando in maniera incompatibile con gli impegni globali in materia di clima, legando ancora di più i propri programmi di sviluppo a questo combustibile nei prossimi anni. La lista.

Oil Market Report – nov 2020

La seconda ondata del Covid-19 in Europa e negli Usa e i dati sui consumi hanno portato la Iea a rivedere al ribasso le sue previsioni sulla domanda globale di petrolio a breve termine (report da acquistare).

World Oil Review 2020

Le statistiche Eni sul mercato petrolifero globale del 2019. Si parla di “crescita zero” della produzione mondiale di petrolio a causa dei tagli del gruppo OPEC+ che hanno controbilanciato la crescita della produzione statunitense.

World Gas and Renewables Review 2020

Le statistiche Eni sul mercato mondiale di gas e fonti rinnovabili nel 2019.

Piano 2020-2024 di SNAM

Snam punta sul gas “verde” nel suo Piano strategico 2020-2024, che prevede investimenti totali per 7,4 mld €. Più attenzione alle tecnologie che consentiranno alla società di ridurre l’uso di combustibili fossili.

CLIMA ED EMISSIONI

Raising the EU 2030 GHG Emission Reduction Target

Uno studio dell’agenzia tedesca per l’ambiente propone una serie di misure con cui raggiungere il nuovo obiettivo Ue sulle emissioni al 2030. Tra queste, il potenziamento del mercato ETS, oltre all’estensione dello scambio di quote a settori come edilizia e trasporti.

Finanziare la neutralità climatica

Gli indirizzi europei per la promozione dei finanziamenti per la ripresa economica indicano la necessità di orientarli verso misure green e, in particolare, in favore della lotta al cambiamento climatico (video del convegno).

La sentenza della Corte di giustizia Ue sul PM 10 in Italia

La Corte di Giustizia Ue ripercorre le tappe della procedura d’infrazione contro l’Italia in tema di qualità dell’aria (emissioni PM 10) e spiega perché il nostro Paese ha violato in modo sistematico e continuativo le disposizioni della direttiva 2008/50.

Air quality in Europe – 2020 Report

Negli ultimi anni le emissioni inquinanti sono diminuite in Europa e anche il numero di morti premature da attribuire alla cattiva qualità dell’aria. Ma il miglioramento non deve distogliere l’attenzione da parecchie zone critiche, tra cui il bacino padano in Italia.

Il clima è già cambiato. Rapporto 2020 Osservatorio Legambiente CittàClima

Il cambiamento climatico investe in pieno i principali centri urbani di tutto il mondo e l’Italia non fa eccezione: dal 2010 a fine ottobre 2020 sono stati registrati 946 fenomeni metereologici estremi in 507 comuni. Le nuove politiche da accelerare con il Recovery Plan.

MOBILITÀ E VEICOLI ELETTRICI

Plug-in hybrids: is Europe heading for a new dieselgate?

In tutta Europa le vendite di veicoli elettrici ibridi plug-in sono aumentate vertiginosamente, ma secondo test effettuati su alcuni modelli più recenti, inquinano molto più di quanto dichiarato dalle case automobilistiche, anche quando sono avviati con la batteria carica.

Soy, land use change and ILUC-risk

La produzione di olio di soia da miscelare nel biodiesel potrebbe aumentare nei prossimi anni, provocando danni ambientali ingenti attraverso la deforestazione di vasti territori. Quindi la politica Ue sui biocarburanti rischia di fallire nonostante lo stop all’olio di palma entro il 2030.

Nothing to lose but your chain. The emerging market transport leapfrog

Rapporto di Carbon Tracker incentrato sulla diffusione dei veicoli elettrici da qui al 2030 e sul loro impatto per i consumi globali di oro nero (scaricabile dopo registrazione al sito).

