Tecnologia, gestione intelligente e competenze trasversali: le tre parole chiave del nuovo calendario corsi SMA sono mirate a semplificare la gestione degli impianti e agevolare gli installatori dalla progettazione al controllo, per sostenerli nel loro business con competenza e professionalità.

Con un programma completamente rinnovato, il calendario della Solar Academy per la primavera 2021 è da oggi disponibile online.

Propone molti webinar tecnici e commerciali completamente gratuiti, su argomenti quali progettazione, messa in servizio e assistenza per gli impianti residenziali e commerciali, gestione intelligente mediante App nonché mercato utility, storage e sistemi di ricarica dei veicoli elettrici. Ma anche focus specifici con approfondimenti su tutte le potenzialità e funzionalità degli inverter SMA.

Si parte martedì 16 marzo con il webinar ‘Gestione energetica intelligente con Sunny Home Manager 2.0 e monitoraggio via Sunny Portal’, per avere una gestione di tutti i flussi energetici semplice e conveniente, con un controllo delle prestazioni da un unico dispositivo, un’installazione più rapida e veloce, la previsione di potenziali risparmi e il bilancio energetico.

Un focus importante sarà anche quello dato a SMA 110 Energy Solution, una soluzione integrata, sviluppata per ottimizzare il dialogo tra impianto fotovoltaico e domotica, che identifica come “cervello” del sistema il dispositivo Sunny Home Manager 2.0 per garantire una gestione intelligente di tutti i flussi energetici domestici.

SMA Solar Academy fornisce in tutto il mondo una formazione approfondita su prodotti, sistemi, soluzioni e servizi con un’offerta didattica su misura per le esigenze dei partecipanti. Il team di formatori esperti e altamente qualificati è in grado di supportare i corsisti nel migliorare le proprie conoscenze e competenze nel settore fotovoltaico, fornendo loro gli strumenti per avere successo in un mercato in continua evoluzione come quello dell’energia solare.

Grazie a un solido background accademico e all’esperienza sul campo, SMA fornisce ai partecipanti ai corsi una formazione dedicata alle applicazioni teoriche e alle prestazioni pratiche, senza tralasciare utili suggerimenti e consigli.

Valerio Natalizia, Regional Manager SMA South Europe, ha dichiarato: “SMA da sempre supporta gli installatori con l’obiettivo di incrementare la loro competitività, consentendo loro di fornire ai propri clienti il miglior servizio e i migliori prodotti disponibili sul mercato, nonché nel risparmiare tempo e denaro nell’installazione di impianti fotovoltaici. E soprattutto dopo quest’anno, durante il quale abbiamo organizzato più di 80 webinar con oltre 4000 partecipanti ci sentiamo ancora più attivi e vicini ai nostri installatori”.

«Il nostro obiettivo, ora – continua Valerio Natalizia – è offrire un’esperienza formativa altamente specializzata, creata su misura per gli esperti del settore fotovoltaico. Attraverso la collaborazione con i nostri partner tecnologici, il 2021 ci vedrà fautori nella formazione di nuovi professionisti esperti sia in ambito elettrico, sia termoidraulico, incentivando l’evoluzione e la specializzazione di queste figure professionali che hanno un ruolo chiave in una realtà come la nostra. D’ora in avanti, infatti, la vera sfida sarà formare nuove figure con competenze tecniche trasversali“.

“Ma non ci fermiamo qui. Quest’anno, infatti, la Solar Academy si concentrerà ancora di più sui progettisti, che, con la crescente complessità tecnologica delle soluzioni proposte, rivestono sempre di più un ruolo chiave nella fase di progettazione e nella scelta dei materiali e dei fornitori”.

È possibile partecipare ai corsi previa registrazione sul sito.

