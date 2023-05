È in corso a Roma il convegno organizzato Kyoto Club dal titolo “Le revisioni del Pnrr e Pniec: opportunità e proposte”.

L’evento, in programma dalle 14 alle 16 di oggi, viene trasmesso anche in diretta streaming su YouTube (videobox in basso).

L’appuntamento nasce dall’intento di approfondire la questione delle revisioni in corso del Pnrr e del Pniec, che offrono grandi opportunità per il processo di decarbonizzazione del nostro Paese.

Il programma

Sessione 1

ore 14

Benvenuto: Antonio Parenti – Direttore della Rappresentanza Ue in Italia



Introduce e presiede: Catia Bastioli – CEO Novamont – Presidente Kyoto Club



ore 14:20

Per la decarbonizzazione del nuovo PNIEC, Gianni Silvestrini – Direttore scientifico – Kyoto Club

ore 14,30

Pnrr: il Decalogo per il clima di Kyoto Club, Laura Bruni – Direttore Affari Istituzionali e Relazioni Esterne Schneider Electric Italia – Coordinatrice del Gruppo di lavoro Efficienza energetica & Trasformazione digitale – Kyoto Club

ore 14,40

Le priorità per la mobilità sostenibile, Anna Donati – Presidente e AD di Roma Servizi per la Mobilità – Coordinatrice del Gruppo di lavoro Mobilità sostenibile – Kyoto Club

Domande / Risposte / interventi dei partecipanti – massimo 3 per ciascun intervento

Sessione 2 – Le proposte delle istituzioni

ore 15

Modera: Gianluigi Angelantoni – AD Angelantoni Industrie e Vicepresidente di Confindustria Umbria – Vicepresidente Kyoto Club



Intervengono:

Gilberto Pichetto Fratin, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Invitato).



Alberto Luigi Gusmeroli, Presidente della Commissione Attività produttive, Camera dei deputati



Enrico Cappelletti, Commissione Attività produttive, Camera dei deputati



Massimiliano De Toma, Responsabile energia e sostenibilità Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia, Camera dei deputati



Andrea Casu, Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, Camera dei deputati



Francesco Zaffini, Presidente Commissione Affari sociali, sanità, lavoro, Senato della Repubblica

Domande / Risposte / interventi dei partecipanti



Conclusioni:

Francesco Ferrante – Vicepresidente del Coordinamento Nazionale FREE, Fonti Rinnovabili Efficienza Energetica e Vicepresidente Kyoto Club

