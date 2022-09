Che transizione ecologica serve all’Italia e che in direzione dovrà andare la prossima legislatura? Legambiente, in vista delle elezioni del 25 settembre, presenta in una video diretta iniziata alle 9,30 di oggi, 15 settembre, la sua agenda per la prossima legislatura.

L’associazione ha raccolto e approfondito le sue idee in un documento che raccoglie 100 proposte, suddivise in 20 ambiti tematici, con riforme e interventi sulla transizione ecologica e che hanno al centro: lotta alla crisi climatica, innovazione tecnologica, lavoro e inclusione sociale (vedi allegato in basso).

Il programma (pdf qui):

