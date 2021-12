È possibile riscaldare “gratis” la propria abitazione con fotovoltaico e pompa di calore elettrica?

In alcuni mesi dell’anno, come quelli invernali, sarà pressocché impossibile, anche con l’ausilio di una batteria. Ma cosa dobbiamo sapere per avere un saldo energetico ed economico soddisfacente nell’arco dell’anno?

In questa nuova puntata della rubrica “Le pompe di calore elettriche per la casa senza gas“, realizzata da QualEnergia.it in collaborazione con l’ingegner Samuele Trento, si spiega la differenza delle curve di consumo della pompa di calore e dell’impianto fotovoltaico, per fornire indicazioni su un equilibrato dimensionamento dell’impianto FV per utenze domestiche.

In ogni video-appuntamento Samuele Trento scioglierà i dubbi legati a questa soluzione impiantistica. Ne avete altri? Inviateli a: rubriche@qualenergia.it

Di seguito il quinto video (durata: 8′): Dimensionare l’impianto fotovoltaico abbinato alla pompa di calore elettrica

Organizzazione, riprese e montaggio a cura di Giorgia Piantanida

Potrebbe interessarti anche: