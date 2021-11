sonnen inaugura il nuovo Operations Center presso la sede centrale di Wildpoldsried, in Germania. Su una superficie di circa 4.000 mq (più o meno le dimensioni di un campo da calcio) sorge il nuovo polo produttivo e logistico, nel quale sarà possibile produrre fino a 10.000 sonnenBatterie al mese.

Si aggiungono inoltre anche altri nuovi edifici destinati alla Ricerca & Sviluppo e a ulteriori reparti aziendali.

Considerando una capacità di accumulo media di 10 kWh, questo impianto porterà ad una capacità annua di 1,2 GWh, una produzione in grado di soddisfare circa 120.000 famiglie che puntano a utilizzare energia pulita autoprodotta.

“I sistemi di accumulo e le tecnologie digitali ad essi connesse, come la nostra centrale elettrica virtuale, sono la chiave di volta per promuovere con successo la transizione energetica. Solo questa combinazione tra sistemi di accumulo decentralizzati e il loro collegamento in una rete intelligente, può contribuire a stabilizzare le fluttuazioni della rete elettrica”, afferma Oliver Koch, CEO di sonnen.

“Ma energia pulita significa anche crescita e competitività. Abbiamo un know-how unico al mondo, che esportiamo anche in altri paesi. In questo modo, creiamo posti di lavoro orientati al futuro in un mercato molto dinamico e in rapida crescita a livello internazionale, nel quale siamo pionieri”, ha aggiunto Koch.

Nella sede centrale di Wildpoldsried (vedi video in basso), “villaggio energetico” della Baviera, sonnen impiega circa 350 dei suoi 850 dipendenti che operano in tutto il mondo. Qui vengono prodotte le sonnenBatterie per i mercati europei e per altri mercati internazionali.

A Wildpoldsried hanno anche sede la maggior parte delle attività di ricerca e sviluppo di sonnen, così che le innovazioni possano essere immediatamente implementate nella produzione.

Ogni sonnenBatterie è tecnicamente progettata per entrare a far parte della centrale elettrica virtuale sonnen, che l’azienda gestisce da quasi tre anni. All’interno di questa centrale le sonnenBatterie sono interconnesse in modo tale da formare una sorta di grande batteria virtuale, in grado di alleggerire la rete elettrica in pochi secondi.

Grazie alla partecipazione a questa attività, attiva anche in Italia, negli USA e in Australia, i clienti sonnen possono godere di importanti vantaggi, come costi di elettricità ridotti e bonus in bolletta.

Potrebbe interessarti anche: