È disponibile online, in modalità open source, il primo aggiornamento di ATENEA4SME, il tool informatico gratuito e sviluppato da Enea per facilitare la redazione delle diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese, monitorare i consumi e valutare gli interventi più idonei per efficientare il proprio processo produttivo.

Per disporre dell’applicativo e consultare le apposite linee guida è necessario accedere al portale Enea Audit 102 (se si è già registrati) o compilare il form di registrazione per poi accedere al servizio.

L’applicazione – progettata in ambiente Excel – è funzionale alla valutazione dei consumi energetici dell’azienda attraverso un inventario specifico per ogni ambito energetico. Grazie ai dati inseriti attraverso un questionario compilato dall’utente, il tool individua gli interventi di efficientamento energetico più adeguati, mettendone in evidenza il rapporto costi/benefici.

Gli interventi proposti comprendono anche un’analisi economica che esamina anche gli aspetti ambientali e i consumi idrici relativi alla diagnosi energetica: l’applicativo genera successivamente il report finale dell’analisi effettuata, mostrando il quadro sinottico della situazione energetica e ambientale generale della PMI.

Hanno curato l’aggiornamento Enea e la Scuola di Ingegneria dell’Università della Basilicata. Le nuove funzionalità ampliano amplia la gamma degli interventi di efficienza energetica a disposizione e introducono alcune modifiche alla versione precedente sulla base delle segnalazioni e delle proposte fornite dagli utenti dopo il rilascio della prima release.

ATENEA4SME è uno strumento proposto nell’ambito della campagna di formazione e sensibilizzazione per l’esecuzione delle diagnosi energetiche nelle PMI realizzata da Enea di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ai sensi dell’art. 8 comma 10ter del D.lgs. 102/2014).

