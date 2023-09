La sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione rientra tra i lavori per i quali è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

A chiarirlo è l’Agenzia delle entrate in risposta al dubbio di un contribuente.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Il Fisco ha inoltre ricordato che l’agevolazione per questi interventi è stata prevista dalla legge n. 178/2020, che ha introdotto nell’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) il comma 3-bis.

Come ricordiamo sempre, per poter richiedere il beneficio fiscale è necessario rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina la detrazione.

