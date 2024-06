Dazi Usa su import di moduli fotovoltaici dalla Cina: prezzi in rialzo anche del 286%

Dall’ottobre 2012, quando il presidente degli Stati Uniti era ancora Barack Obama, il Dipartimento del Commercio americano ha imposto 7 diversi provvedimenti doganali contro le importazioni di prodotti e apparecchiature provenienti principalmente dalla Cina e da altri Paesi asiatici.

Questi provvedimenti sono consistiti in cinque dazi, un divieto di importazione da una specifica area geografica cinese, caratterizzata da lavoro forzato e oppressione di una minoranza religiosa, e l’avvio di un’ulteriore indagine doganale che potrebbe sfociare nell’imposizione di un nuovo dazio.

Il governo Usa ha imposto i dazi anche in risposta a testimonianze come quella del Comitato commerciale dell’Alleanza americana per la produzione fotovoltaica, che ha avviato una petizione in proposito.

Nel documento, il gruppo afferma: “Sebbene i firmatari non identifichino i tassi di sovvenzione specifici da parte dei Paesi soggetti, la petizione sostiene che celle e moduli fotovoltaici sono importati e venduti in dumping sul mercato statunitense con i margini (sopra indicati)”. I tassi presunti sono 70,35% per la Thailandia, 81,24% per la Malesia, 127,06% per la Cambogia e 271,45% per il Vietnam.

L’effetto combinato dei vari provvedimenti doganali sul mercato statunitense è che il prezzo dei componenti fotovoltaici importati potrebbe quasi raddoppiare e in certi casi quasi quadruplicare negli Usa.

Lo ha indicato una nuova analisi di Clean Energy Associates, una società di consulenza americana specializzata nel fotovoltaico e negli acumuli, fornitrice di soluzioni ingegneristiche e di garanzia della qualità in tutto il mondo.

In base al tipo di dazio applicato, le tariffe variano notevolmente a seconda del produttore e del Paese di provenienza.

Per esempio, quando si importa dalla Cina, le tariffe sono del 26% per i prodotti Trina, del 78% per Jinko, con un’aliquota standard del 52% applicata a un gran numero di aziende. Le società non quotate in borsa si troverebbero ad affrontare una tariffa del 165%.

Se la tariffa attualmente allo studio venisse applicata come proposto, i costi aumenterebbero ulteriormente, aggiungendo 0,07035 $/Wp per i moduli FV assemblati in Thailandia e fino a 0,27145 $/Wp per quelli provenienti dal Vietnam.

In totale, un modulo fotovoltaico che inizialmente costava 10 centesimi per watt potrebbe arrivare a costare tra 0,191 e 0,38 $/Wp, con un aumento compreso tra il 91% e il 286%, secondo la società di consulenza.

I moduli fotovoltaici sono già oggi la principale fonte di nuova energia pulita nel mondo e le relazioni internazionali sono spesso imperniate sulla politica energetica.

Ne è un esempio l’attuale guerra in Europa, alimentata dalla militarizzazione del gas russo come strumento di influenza strategica nell’ambito dell’invasione russa dell’Ucraina, che ha portato a un massiccio aumento dell’adozione in tutto il continente del solare fotovoltaico. Questa tecnologie proviene però soprattutto dalla Cina, l’altro grande concorrente strategico degli Usa, oltre alla Russia.

È insomma difficile districarsi dalla rete di interdipendenze commerciali e geopolitiche. In questo complicato contesto, con l’Inflation Reduction Act (IRA) e i suoi generosi crediti d’imposta per le merci fabbricate localmente, gli Stati Uniti stanno cercando di rilanciare la propria base manifatturiera per contrastare il predominio della Cina in molte tecnologie rinnovabili e per la transizione energetica.

Queste sono una delle leve principali che le diverse regioni del mondo stanno cercando di usare per affermare o mantenere le proprie posizioni in uno scacchiere geopolitico globale in una fase di notevole mutazione.