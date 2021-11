Daikin Europe presenta le novità sulla tecnologia VRF, un innovativo sistema a recupero di calore di quinta generazione che consentirà di ridurre notevolmente le emissioni di CO 2 degli edifici di media e grande dimensione.

La nuova unità VRV 5 a recupero di calore rappresenta una pietra miliare in questo processo, grazie all’introduzione del refrigerante R32 a basso valore GWP per gli edifici commerciali di grandi dimensioni, mantenendo al tempo stesso la flessibilità dei sistemi VRV, in grado di adattarsi a qualsiasi spazio interno, anche a quelli molto piccoli.

La nuova unità VRV 5 a recupero di calore rappresenta il futuro dell’HVAC-R commerciale (Heating, Ventilation, Air Conditioning / Refrigeration), dando un contributo significativo alla decarbonizzazione degli edifici commerciali grazie a:

una riduzione fino al 71% dell’impatto sul riscaldamento globale grazie all’utilizzo dell’R-32, con un GWP inferiore del 68% e una carica di refrigerante più bassa rispetto ai sistemi R-410A;

una maggiore efficienza stagionale in condizioni reali;

un sistema a recupero di calore a 3 tubazioni, altamente efficiente e confortevole, che recupera e ricircola il calore tra spazi con diversi fabbisogni termici e permette il funzionamento simultaneo in modalità riscaldamento e raffrescamento, indipendentemente dall’ esposizione dell’edificio;

all’integrazione di unità di ventilazione che contribuiscono ulteriormente a migliorare la qualità dell’aria interna e rendono l’ambiente più salutare.

Un selettore di diramazione (unità BS) completamente ridisegnato e dotato dell’esclusiva tecnologia Shîrudo di Daikin, consente l’installazione in spazi di soli 7 mq senza necessità di calcoli complicati o misure aggiuntive di controllo del refrigerante.

Il software di progettazione Web Xpress di Daikin, unito alla tecnologia Shîrudo, permette di selezionare e progettare in modo facile e veloce il sistema più adatto a qualsiasi spazio.

Grazie alla più estesa gamma di capacità disponibile sul mercato, fino a un massimo di 75,8 kW, il sistema Daikin VRV 5 è in grado di soddisfare le esigenze di edifici di medie e grandi dimensioni con un’unica soluzione.

La gamma completa di unità interne VRV a R-32, progettate ad hoc, offre la massima flessibilità per qualsiasi configurazione degli ambienti. Le unità comprendono le cassette a soffitto e pensili, le canalizzate ultrapiatte, a media e alta prevalenza (ESP), e le unità a parete. Grazie alle varie capacità offerte, da 1,1 KW a 31,5 KW, è possibile scegliere la soluzione che meglio si adatta a ogni ambiente.

Il sistema sarà fornito dalle fabbriche Daikin site in Repubblica Ceca e Belgio a partire da luglio 2022.

Per informazioni: Daikin

