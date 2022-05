La guerra in Ucraina ci pone nuovi interrogativi e nuove sfide globali anche in materia energetica.

L’Italia dovrà rapidamente ridurre la dipendenza dal gas e dalle altre fonti fossili: tra le molte opzioni che si stanno discutendo deve avere la priorità una fortissima accelerazione delle rinnovabili, dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, dell’economia e della bioeconomia circolare.

Per affrontare e approfondire questi temi, Kyoto Club ha organizzato a Roma il 26 maggio scorso una conferenza stampa cui è seguito un convegno con la Presidente e CEO di Novamont, Catia Bastioli, il Vicepresidente e Presidente di Angelantoni Industrie, Gianluigi Angelantoni e il Direttore scientifico dell’associazione, Gianni Silvestrini, che ha di recente pubblicato un libro sul tema dele rinnovabili.

Durante l’evento è stata avviata una riflessione sulle politiche energetiche e climatiche per accelerare la transizione ecologica, intesa non solo come miglioramento ambientale, ma anche come paradigma che cerchi di alleviare le minacce globali – come i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità, il consumo e il degrado dei suoli – e, al tempo stesso, di promuovere un nuovo benessere sociale ed economico facendo leva sulle tante eccellenze del sistema Italia.

I video integrali:

Convegno

Conferenza stampa:

