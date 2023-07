La Commissione europea ha approvato il pacchetto da 89,5 milioni di euro messo a disposizione dall’Italia attraverso il Fondo di ripresa e resilienza per sostenere l’espansione da 200 MW a oltre 3 GW della gigafactory di 3Sun di Enel Green Power a Catania (vedi anche Presentata la 3Sun Gigafactory di Enel a Catania: produrrà 3 GW/anno di moduli FV innovativi).

Inizialmente, i moduli fotovoltaici prodotti saranno basati su una tecnologia ad “eterogiunzione” di silicio (HeteroJunction Technology, HJT) che presenta migliori prestazioni rispetto alle tecnologie convenzionali.

Successivamente sarà implementata una tecnologia tandem silicio- perovskite che consentirà di superare notevolmente lo stato dell’arte delle celle fotovoltaiche in termini di efficienza, arrivando a oltre il 30%.

Come ricordava una nota stampa dello scorso febbraio, i lavori di ampliamento sono iniziati ad aprile 2022 e si prevede il completamento entro il 2024, attraverso due fasi che prevedono rispettivamente 400 MW operativi a partire da settembre 2023 e la piena capacità operativa a partire da luglio 2024. La produzione dei moduli fotovoltaici in configurazione Tandem è, invece, prevista a partire dalla fine del 2025.

L’impatto occupazionale

Nella nota stampa la Commissione ha ricordato che alla luce delle norme dell’Ue in materia di aiuti di Stato, in particolare dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli Stati membri possono concedere aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni con tenore di vita “anormalmente basso” o con alti livelli di disoccupazione. Per questo motivo è stato approvato il maxi finanziamento per la Gigafactory di Enel.

Questo intervento dovrebbe contribuire a creare quasi 650 posti di lavoro diretti presso lo stabilimento di Catania.

Le nuove assunzioni andranno ad accrescere la squadra di 3Sun che già oggi conta oltre 200 persone, per arrivare a un totale di circa 900. Oltre a far crescere l’occupazione diretta, la Gigafactory porterà anche a raggiungere complessivamente mille posti di lavoro indiretti (inclusi gli attuali) entro il 2024.

Potrebbe interessarti anche: