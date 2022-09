Energia Italia srl, società che opera nel fotovoltaico e nelle soluzioni per l’indipendenza energetica, aderisce alla piattaforma di Supply Chain Finance di Crédit Agricole Italia attivando il servizio di Confirming.

In linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con l’intento di CA Italia di offrire un sostegno tangibile e vantaggioso alle imprese, la soluzione supporta la filiera produttiva di Energia Italia, ottimizzando la gestione del circolante e facilitando l’accesso al credito dei fornitori, che possono beneficiare dello standing creditizio del Capofiliera.

Energia Italia opera da quasi 20 anni nel settore delle rinnovabili e dell’efficientamento energetico. Le scelte strategiche e la capacità di sviluppo hanno consentito all’azienda di diventare la più importante realtà di distribuzione commerciale specialistica di componenti e sistemi per la realizzazione degli impianti fotovoltaici e solari termici del centro-sud Italia.

L’azienda dà inoltre grande attenzione ai temi della coscienza etica, dell’indipendenza energetica della salvaguardia della terra e dello sviluppo sostenibile. Una visione che, grazie alla collaborazione con Crédit Agricole Italia, trova ulteriore motivo di consolidamento nella filiera produttiva.

“Crédit Agricole Italia conferma la vicinanza alle eccellenze italiane, come Energia Italia, anche nei territori in cui, come in Sicilia, sta consolidando la propria presenza e garantendo il proprio impegno, in continuità con i valori del Gruppo”, ha detto Marco Perocchi, Responsabile della Direzione Banca d’Impresa di Crédit Agricole Italia. “Crediamo fortemente nelle soluzioni innovative che permettono di accrescere la profondità della relazione con il cliente. Il Confirming genera un beneficio per tutti gli attori della filiera, rivoluzionando il rapporto con i fornitori e favorendo una crescita virtuosa, attraverso un programma certificato di sostenibilità finanziaria per tutto il settore”.

“Vogliamo contribuire alla crescita della filiera delle energie rinnovabili in Italia”, ha dichiarato Battista Quinci, Presidente e CEO di Energia Italia (nella foto).

“Il nostro obiettivo è supportare gli operatori – dice Battista – non solo con la fornitura delle migliori tecnologie del mondo ma a,nche con strumenti finanziari importanti come il confirming, con strumenti formativi, informatici e di riorganizzazione aziendale. Siamo convinti che ogni nostro cliente rappresenti una parte del patrimonio culturale del paese Italia. Siamo fortemente orientati e lavoriamo ogni giorno nel fare sistema. Crediamo nel valore delle persone e desideriamo veder prosperare intorno a noi aziende sane con principi e valori condivisi. Vogliamo dare il buon esempio affinché altri possano accendere la speranza del si può fare. Lavoriamo con passione e dedizione affinché una nuova filosofia green possa mettere radice più profonde e immaginiamo ogni giorno quanto grandiosa diventerà la quercia della socialità circolare”.

